Ina Brossat : À Roubaix, dans le Nord, au côté de Fabien Roussel, rencontre avec les habitants au restaurant l’Univers.

Je savais qui était Ian Brossat, dès le début je lui ai fait confiance à cause de sa biographie, de sa référence à son grand père, je savais que quel que soit son parcours à la mairie de Paris où il n’avait jamais démérité d’ailleurs il appartenait à cette catégorie de communistes prêts à donner leur vie pour leur idéal. Ce qui m’amuse dans cette affaire c’est qui l’on placé là, l’ont laissé seul pour se battre aujourd’hui s’étonnent et vont jusqu’à se plaindre qu’il soit totalement récupéré par les camarades du nord, par Chassaigne… Ils espéraient bien que ce frêle personnage serait la figure idéale pour in fine se rallier à des benoit Hamon , voir des rafael Glucksman, mais c’était sans compter ce que les communistes ont en commun: la tête dans les étoiles de l’emancipation humaine et les pieds dans la glaise du sort réservé à la classe ouvrière et aux vouches populaires. Il serait temps de comprendre et de se mettre tous en ordre de bataille avec nos camarades (note de danielle Bleitrach)

Ce restaurant solidaire accueille chaque jour 150 personnes en difficulté tous les midis. Ceux qui sont la dèche ont un repas gratuit, ceux qui ont un peu de revenus paient 1 euro.

Aujourd’hui, ce lieu de solidarité est menacé à cause de la baisse des subventions publiques. Voilà à quoi conduisent concrètement les politiques d’austérité.