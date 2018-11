A la veille de la conférence fédérale des Bouches du Rhône je vous souhaite une bonne conférence … pour notre parti, son unité…

ce que dit ce jeune secrétaire des Bouches du Rhône a le mérite dans les manoeuvres de destruction du PC à l’oeuvre dans les Bouches du rhone, d’être clair et sur le fond. Il se peut que ce soit une façade mais je ne peux qu’espérer qu’il dise la vérité et qu’il soit effectivement prêt pour l’unité du parti. A la veille de la conférence fédérale, il ne me reste plus qu’à faire confiance à mes camarades dont je sais qu’ils sont aussi attachés que moi à leur parti et aussi désintéressés. M’a toujours moins importé le vote pour un texte et un autre que la volonté de garder notre parti et de le sortir de l’effacement et de ses difficultés actuelles, tous ensemble.

C’est d’eux que dépend l’avenir de notre parti dans les Bouches du Rhône en France, ils ne peuvent pas tels que je les connais agir avec des aventuriers. Donc il ne me reste plus qu’à leur dire « bon travaux mes camarades », il ne me reste plus qu’à espérer en vous et à notre idéal commun. je ne peux pas croire que des gens avec qui j’ai pu m’affronter mais dont je sais à quel point ils tiennent au parti soient prêts à diviser, à détruire…

Quant à toi Jérémy Bacchi, c’est en ce moment que tu vas devoir faire la preuve de tes capacités à être le secrétaire fédéral dont le parti a besojn, celui en lequel nous voulons tous avoir confiance.

N’oubliez pas que je n’ai rayé aucun de vous parce qu’à mes yeux vous n’avez pas démérité dans la défense du parti, j’ai seulement proposé d’en ajouter sur la base définie ici celle de l’engagement dans l’action. Alors bon congrès mes camarades.J’espère encore en vous …

danielle Bleitrach

