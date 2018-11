Pathétique, mais ne leur rest-il pas la dignité d’être communiste ?

C’est plus fort que moi je n’arrête pas de repenser à cette confèrence de section dans le 4 e et 5 e arrondissement de Marseille… Ces minables, qui face aux consignes contradictoires de leur chef de la fédé qui s’emmêle les pieds dans ses ruses, votent à contre temps parce qu’ils n’en peuvent plus et qu’on les déshonore jusqu’au bout en les forçant à des manoeuvres alors que l’esprit de certains s’égare…

L’un d’eux qui a du mal à fixer son attention, vote exactement le contraire de ce qu’il a voté la veille en commission des amendements, son épouse devenue une mégère, un petit soldat, lui dit « mais non tu ne dois pas voter ça et lui soulève la main ». Elle a été , promue à un âge avancé au conseil départemental pour service rendu, pour avoir éliminé une jeune femme enthousiaste et profondément communiste parce que cette dernière a voté le manifeste… Il y a bien sur l’espionnage de mes faits et gestes qui lui a valu la reconnaissance du chef de la tendance, le vieillard qui depuis G.Marchais est le véritable secrétaire fédéral,… Il n’y avait rien à espionner, elle s’en est pris à un pauvre nouvel adhérent qui n’est plus revenu… Pathétique… Pathétique encore plus puisque la « nouvelle » promue a complètement « oublié » de prévenir la jeune femme qu’elle était déléguée suppléante au congrès, celle-ci la veille a pris un billet de train avec ses enfants et ne peut le changer et doit donc récuser la proposition. La promue feint de l’avoir oublié et de ne pas avoir prévenu la jeune femme de cette proposition. La délégation à la conférence fédérale sera donc homogène… C’est énorme, grotesque… Ils sont 4 ou 5 à mener cette danse macabre…

La jeune journaliste de la marseillaise que l’on veut promouvoir à la tête de la section et qui fait son boulot, parce que je dénonce la manoeuvre m’accuse alors de créer des tendances…

Absurdité intégrale, je suis la seule à avoir refusé d’approuver ces textes alternatifs, j’ai dénoncé un facteur de division et de social démocratisation du parti et eux qui ont approuvé comme ils ont tout approuvé, eux qui viennent à l’instant de donner le spectacle indécent d’un fonctionnement en tendance m’accusent d’en être le maître d’oeuvre par la bouche de leur dernière stipendiée qui à ce rythme là dans trois ans ne sera plus au parti…..

J’ai l’impression de vivre un cauchemar, pourquoi sont-ils tombés si bas? Et jusqu’où iront-ils? Cela fait 20 ans que je suis minoritaire, censurée, humiliée et jamais je n’aurais osé agir de cette manière… Tout au long de cette conférence j’ai tout fait pour préserver l’unité… Je suis restée communiste et si le mépris que j’éprouve pour ceux qui en ricanant ce sont conduits envers moi comme des salopards, cela m’a peu à peu bardée d’indifférence, j’ai eu tant d’autres choses à faire…. Mais là ce qui réveille ma colère c’est qu’ils puissent continuer avec une jeune femme qui ne demande qu’à s’engager, qui est étonnée qu’on prétende lui faire payer un droit apparement légal de voter pour un texte… Le royaume du père Ubu d’une bande de vieillards rancis et qui ne savent plus se battre qu’à l’interne… Ils sa vent bien que leur big chef, leur secrétaire national et son équipe c’est plié, mais ce qu’ils veulent c’est chèrement défendre les places, avoir le droit de poursuivre… Et de surcroit le plaisir de détruire danielle Bleitrach et tous ceux qui auront l’audace de lui ressembler, de prétendre dire ce qu’ils pensent pour le bien du parti et non d’une côterie… mais de quelle matière sont-ils faits?

Ils ne croient plus en un parti révolutionnaire ça c’est clair, mais ne leur reste-il aucune dignité?

ce que j’ai dit à la jeune femme qu’ils ont ainsi maltraitée: ne te préoccupe pas de ces gens là, ils sont déjà morts… Regarde cette section, il y a des gens qui ne sont pas dans cette manoeuvre indigne, qui ont besoin d’unité mais cherchent les moyens de se battre, ce que tu sais faire… Alors puisque tu es à l’exécutif de la section garde le cap le vrai sur ce qu’est un parti communiste, son rôle… Tu es à la CGT, tu sais à quel point faute d’un parti communiste digne de ce nom celle-ci s’affaiblit, le besoin de marcher sur ses deux pieds comme disait krasucki… ne t’intéresse pas à eux, continue la bataille telle que tu la conçois, rassemble ceux qui n’ont pas participé à la manoeuvre mais l’on subi, ils sont la grande majorité… Par contre essaie de trouver du temps pour lire, te former mieux idéologiquement, pour penser le terrain avec un peu de hauteur… C’est dur parce que vous les jeunes vous n’avez pas le temps mais il faut faire un effort.

Et puis ne te fais pas d’illusion, si nous avons droit aux morsures, ils sont déjà en train de négocier… Le jeune secrétaire fédéral a le don de dire à chacun ce qu’on attend, il donne probablement des cautions aux uns et aux autres et comme tout le monde veut préserver l’unité du parti, le mieux serait que les Bouches du rhône contribuent à sauver les meubles, à favoriser la création d’équipes et pas un stupide affrontement au Congrès. je sais et ils savent cela, mais il faut aussi bander les énergies pour aller vers une ré-orientation… Tous cela nous domine tous parce que nous sommes des communistes. Enfin presque tous… et un jour il y aura un parti qui fera moins de dégâts sur le plan humain, il sera moins pleurnichard et plus respectueux, cela tu le construiras avec d’autres.

je n’arrive pas à croire que ces gens sont aussi autosuicidaires que ceux que nous avons vu sur le terrain dans cette section: la seule logique et j’espère qu’après ce coup d’éclat ils s’y résigneront a été définie par fabien Roussel alors ils veulent arriver en position de force et nosu en faisons les frais, mais on peut espérer qu’ils ont entendu l’appel de :Fabien Roussel dans l’humanité de hier:

En plus d’une aspiration à un changement de nos orientations exprimée par le vote du manifeste, s’exprime également un besoin de changement de direction, laquelle doit être en phase avec les orientations actuellement en discussion. J’ai donc proposé à Pierre Laurent de se rencontrer. Nous nous sommes vus et allons encore échanger. Car j’aspire à sortir de la confrontation. L’objectif doit être de construire une direction collégiale, qui réponde au besoin de changement et d’unité qu’expriment les communistes. Je n’envisage pas d’autre scénario qu’une seule liste, qui doit incarner ce renouveau, avec un nouveau secrétaire national. S’il en était autrement, nous serions tous perdants.

et puis il y a l’essentiel notre relation à ceux qui en ont assez : ce matin j’ai une discussion avec l’infirmière qui vient me prendre la tension, elle me dit « on va se révolter, on en peut plus » elle ajoute les partis politiques sont des fripouilles ils se valent tous.ils sont là pour se servir et pour nous duper… je proteste en lui disant « : pas les communistes! » je lui explique que moi en tant que conseillère régionale communiste c’était le trésorier du parti qui prenait ma paye et je ne touchais rien… Elle me regarde étonnée et me dit: vous les communistes vous n’êtes pas un parti, vous êtes une idée!

Je me mets en colère et je lui parle de ce qui a été créé à la libération, d’Ambroise Croizat, Mauice Thorez, langevin wallon et tant d’autres… Je me mets encolère contre elle puis comme elle me regarde stupéfaite, je lui dis : c’est pas à vous que je m’adresse mais à tous ceux qui comme vous se sont laissé raconter des histoires sur les communistes… Elle me sourit et me dit: « engueulez moi ça me plait, il y a en vous une telle conviction, c’est beau…

En ce qui me concerne, les bénéfices de l’âge, il y en a me feront prendre également de la distance par rapport à ces gens-là, éviter les cohabitations trop fréquentes, tout en continuant à ma manière et peut-être la votre mes camarades le combat qui a toujours été le notre.

danielle Bleitrach

