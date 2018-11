Gennady Zyuganov a proclamé la victoire de Konovalov dans l’élection du président de Khakassia

On voit la stratégie des communistes de la fédération de Russie se dessiner, rester ferme sur les orientations, mais ouvert quant au rassemblement en particulier pour développer l’économie. Non seulement le jeune candidat élu avait fait ses preuves en matière d’économie solidaire, mais il bénéficiait de l’expérience d’autres élus, la plupart en Sibérie (Novossibirk, Ikourtsk) mais également dans la région d’oryol, qui peuvent faire état de leur capacité de gestionnaires. Mais l’exemple vient de la Chine proche avec l’appel aux entrepreneurs , à tous ceux qui sont prêts à contribuer au développement nationale. A partir de cette reconquete régionale et municipale, s’opère selon un modèle qui rappelle celui de la ceinture rouge de jadis, une proposition nationale qui s’affirme de plus en plus la seule capable de constituer un gouvernement d’union nationale alors que Poutine et les oligarques suscitent de plus en plus de mécontentement. (note et traduction de danielle Bleitrach)

Le président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Gennady Zyuganov, a proclamé la victoire du candidat du Parti communiste de la Fédération de Russie à l’élection du président de Khakassia et a confirmé sa volonté de former un gouvernement de confiance nationale, rapporte Interfax. «Nous avons enduré toutes les rumeurs. Notre candidat et toute notre équipe se sont comportés avec dignité. Nous avons mis au point un programme constructif et notre candidat et toute l’équipe se sont comportés avec dignité. Valentin Konovalov a gagné. Nous exécuterons le programme proposé aux citoyens », a déclaré Gennady Zyuganov.Selon les résultats des élections tenues aujourd’hui, le Parti communiste de la Fédération de Russie est prêt à édifier un gouvernement de confiance nationale à Khakassia, a ajouté Gennady Zyuganov. «Nous répétons comme nous l’avons fait depuis le début que nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui sont prêts à le faire r au nom de la république, du pays. Nous avons déjà visité tous les districts, toutes les villes, discuté avec les chefs d’entreprise et d’organisation. Ils sont prêts. Il y a déjà des projets de loi pertinents », a déclaré le président du comité central du parti communiste. Il n’accepte pas de considérer qu’il y a une opposition dans cette élection n, car les précédents opposants à Valentina Konovalov, « représentant différents partis, se sont alternativement retirés de la course électorale ». «Valentine a affronté trois adversaires majeurs . Les gens ont voté pour une personne qui sait comment recevoir un coup de poing sans modifier son projet et qui en même temps est complètement ouvert. Nous n’avons pas claqué la porte, nous ne nous sommes pas enfuis des élections, nous avons respecté les électeurs et leur droit d’exprimer leur opinion », a déclaré le chef du parti. Il a également attiré l’attention sur les indicateurs de participation électorale. “Les gens ont répondu. Alors qu’il était question d’une abstention massive, et le taux de participation du deuxième tour (où le candidat communiste était seul en lice) a eu un taux de participation 5% plus élevé que lors du tour précédent. Les gens n’ont pas écouté ces zombies, mais ils ont exerçéleur droit de venir voter », a déclaré G. Zyuganov. En outre, l’homme politique a déclaré que 1 700 observateurs avaient été envoyés aux élections, occupant ainsi tous les bureaux de vote et tous les districts. En outre, selon Gennady Zyuganov, « nous devons rendre hommage aux commissions électorales des districts et aux dirigeants responsables de la sécurité, qui se sont comportés correctement et décemment ». Selon le chef du parti, les élections « n’ont presque pas été annulées, bien qu’il y ait eu des appels à les pourrir ». À la sortie des bureaux de vote, ils ont tenté d’organiser un «référendum populaire», mais cela s’est avéré être un coup de pied dans l’eau pour ceux qui ne veulent pas respecter la loi et ne veulent pas respecter les citoyens », a déclaré Gennady Zyuganov. Il a noté que pendant la campagne électorale, des représentants du Parti communiste de la Fédération de Russie ont montré qu’ils avaient « l’expérience des entreprises nationales ». «Nous avons de l’expérience dans les régions où nos camarades sont en charge, qu’il s’agisse de Sergey Levchenko (gouverneur de la région d’Irkoutsk), d’Anatoly Lokot (maire de Novossibirsk) ou d’Andrey Klychkov (gouverneur de la région d’Oryol), qui permet de développer et de consolider la société», a déclaré le politicien.

