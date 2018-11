Tout Marseille déteste J.-C. Gaudin ! et pas que lui…

Depuis des années, le mépris de la mairie pour le peuple de Marseille attisait, lentement, une colère silencieuse. Les travaux de la Plaine et le drame de la rue d’Aubagne ont libéré les coeurs et les langues. Car si tout le centre ville prend la rue pour exiger leurs démissions et de l’argent pour des logements décents, ça aura une toute autre gueule encore !