L’enjeu de la conférence fédérale : Marseille et un département propres

Le week end prochain, il va y avoir la conférence fédérale de Bouches du rhône, chaque communiste doit prendre ses responsabilités.

Si Gaudin, l’homme désormais le plus détesté de Marseille est élu avec 15% des inscrits, c’est que c’est tout le système politique qui est discrédité. Gaudin est issu d’un vieux système qui a perduré sous la libération et sous Deferre (dont il fut l’adjoint à l’urbanisme), un système corrompu, clientéliste et surtout fondamentalement anti-communiste et anti-classe ouvrière (1)

Chaque parti est en proie à la lutte des places, chacun se hait cordialement, mais l’ensemble de la gauche à l’extrême-droite survit dans la corruption généralisé, le clientélisme, l’écoeurement de la population qui a trop de problèmes pour s’intéresser à ces jeux politiciens sordides.

Aujourd’hui la colère soulève la population, mais elle n’a pas encore de débouchés politiques. C’est pourquoi je pense que l’enjeu réel de notre conférence fédérale devrait être un parti capable d’apporter une expression politique à cette colère, capable de virer cette alliance entre politiciens corrompus et loin des problèmes des marseillais, cautionnant de fait l’alliance entre promoteurs et marchands de sommeil.

Un parti qui soit à nouveau présent dans l’entreprise, ce qui exige la réflexion et l’effort de tous, ,

mais ne nous faisons pas d’illusio,n, les délgués sélectionnés par la fédération ne l’ont pas été sur cette base et on peut encore espérer que les sections ont échappé à ces petits jeux malsains. Mais le problème est plus fondamental, tant qu’il y aura des manoeuvriers de la pire espèce pour gérer cette fédération, on a toute chance de voir la situation se diriger vers des conflits internes comme dans les autres partis.

Il y a une place politique qui s’ouvre devant nous, c’est vrai à Marseille, mais le mouvement est plus général, c’est d’illeurs pour cela que tout est fait pour favoriser l’extrême-droite… Ce qu’ils appellent le populisme pour mieux confondre le fascisme et le communisme c’est leur incapacité à trouver un système politique qui contraigne cette colère des masses sur toute le planète.

Seuls les communistes sont aptes à répondre à se hisser jusqu’à une expression politique à la hauteur des coups portés.

La conférence fédérale participera à un congrés historique si elle est consciente de cet enjeu, mais on ne peut pas jouer à la fois les parrains tout puissants à la tête du clan à l’interne, à la marseillaise, et réfléchir à un parti qui soit représentant des intérêts des couches populaires et aptes à s’adresser à tous pour le bien de cette ville que l’on assassine…

C’est aux communistes à trancher, veulent-ils continuer les jeux de pouvoir et d’exclusion ou penser l’avenir?

Ceux qui connaisssent l’histoire de cette ville savent que c’est à dessein que j’emploie le terme Marseille prepre. Quand au niveau national il y a eu un Congrès fondateur celui où Maurice Thorez a ré_orienté un parti devenu une secte avec seulement 30.000 adhérents; il a déclaré que les bouches s’ouvrent pas de mannequin dans le parti, pour construire un parti ayant sa voie propre à la fois le socialisme mais sur les traditions révolutionnaires de notre pays. L’équipe issue de ce Congrès historique envoya François Billoux pour prendre la tête d’un parti communiste qui au plan local avait du mal à sortir de ses propres divisions et d’affronter la pègre fascisante instrument de la droite autant que de la vieille SFIO. François Billoux, comme Thorez au plan national construisit un parti et à sa tête nettoya le port et la ville de ses voyous.

Moi j’ai assez joué avec les faux durs et vrais diviseurs, s’ils veulent former une tendance autour de leur chef déconsidéré, faire réélire Pierre laurent et poursuivre la social démocratisation sous une forme ou une autre, ce sera sans moi, s’ils veulent redevenir le parti communiste, j’y suis prête mais depuis ce à quoi j’ai assisté dans ma conférence de section j’ai les plus grands doutes sur la capacité de certains à être autre chose que des minables parrains de clans sociaux démocrates. .

Danielle Bleitrach

(1) cf notre livre avec Lojkine / Classe ouvrière et social démocratie, Lille Marseille aux éditions sociales.

Publicités