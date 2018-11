Dans le cadre des Etats généraux des migrations, un collectif d’associatio, organise le mois de la fraternité à Marseille

>un collectif d’associations organise sur Marseille,

LE MOIS DE LA FRATERNITE ET DES DROITS

Ce thème a été retenu pour fêter une victoire face à la banalisation des atteintes aux droits fondamentaux, particulièrement des personnes exilées : le 6 juillet 2018, le Conseil Constitutionnel a reconnu comme principe constitutionnel le troisième terme du triptyque républicain : la fraternité. Il l’a défini comme « la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire et ce, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ». Nous aurons sans aucun doute à l’utiliser pour biens d’autres causes, car la notion de fraternité humaine est un horizon dans un monde en perte de sens et qui bascule.

C’est sûrement une belle façon de célébrer les 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme -DDUH- que tant de gouvernements aimeraient aujourd’hui mettre sous le boisseau, ainsi que la « convention internationale des droits de l’enfant » et celle relative aux « droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille » qu’aucun pays occidental ne veut signer, car trop protectrice. Mais, c’est sans compter sur les associations qui, notamment dans le manifeste des EGM, continuent à affirmer la DUDH comme fondement de leurs engagements.

PROGRAMME PREVISIONNEL

A DIFFUSER LARGEMENT

Mardi 20 novembre Anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant(ONU, 1989) ü Rassemblement syndical et associatif devant le Conseil Départemental pour un accueil digne et respectueux des mineurs non-accompagnés. ü à 11h30, au Métro Saint Just. Mercredi 21 novembre « Pauvre à Marseille : un besoin urgent de solidarité ! », conférence organisée par le Comité Chrétien de Réflexion. ü Avec Philippe Langevin, économiste, auteur d’un rapport sur la question. ü de 18 à 21h30, au Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion 13001 Marseille. Jeudi 22 novembre Massilia Festisol, organisé par un collectif d’associations (Migration et Développement, RITIMO, AdM, CCFD, France Volontaires, ) ü Stands, projection, animations, débats, dégustation, ü de 10h à 17h, au Centre Régional d’Information de la Jeunesse (CRIJ), 96 La Canebière. Samedi 08 décembre « Mes racines sont d’ailleurs, mais c’est ici que je fleuris », dans le cadre du Festival Migrant ‘scène de La Cimade. ü Un moment de partage et de convivialité entre migrants et accompagnants autour de productions artistiques et musicales. ü de 16 à 20h, au Théâtre de l’œuvre, 1 rue mission de France, 13001. Lundi 10 décembre Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : 70 ans. ü Table ronde sur les fondements, la portée, les limites et l’avenir de l’un des grands textes de l’humanité. ü de 19 à 22h, à la mairie du 1°-7°arrond., 61 La Canebière ( A confirmer ). Les conditions d’accueil des demandeurs d’asile à Marseille. ü Publication d’un livre collectif à l’initiative de l’Observatoire Asile (Réseau Hospitalité et association Espace). ü Conférence de presse et action. ( A confirmer ). Mardi 18 décembre La convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ONU 1990). Cette date est devenue la « journée internationale des migrants » et l’anniversaire de la « Charte mondiale des migrants ». ü Des spécialistes nous aiderons à débattre et y voir plus clair sur le lien entre les réalités du chômage et des migrations. ü de 18h30 à 21h, à la Bourse du Travail, 23 Bd Charles Nedelec, 13003. Jeudi 20 décembre Cercle du silence exceptionnel associant l’ensemble des partenaires des EGM. ü Les cercles de silence sont nés en 2007 pour protester contre toutes les atteintes à la dignité et aux droits des personnes migrantes. ü de 17h30 à 18h30, à l’angle Cours Saint Louis /La Canebière.

Pour la réalisation de ce programme, le principe de l’engagement des partenaires est d’annoncer et, le plus possible, de préparer ensemble des initiatives autour de grandes dates qui font sens. Ils donnent ainsi plus d’écho et de lisibilité au socle commun de valeurs qu’ils portent et défendent. Chaque association ou collectif gardent, bien entendu, la possibilité d’initiatives propres.

Membres du groupe de préparation :

La Cimade, La Ligue des Droits de l’Homme, RESF, RUSF, CCFD Terre Solidaire,Espace La plupart se retrouvent au sein du Réseau Hospitalité.

Synpac-CGT, Sgen CFDT, Génération.S, PCF,

CONTACTS :

Bernard ldhsectionmarseille@gmail.com

Jacques jacques.blanc986@orange.fr

Jean Pierre cavaliero@wanadoo.fr



