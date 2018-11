Avec le 100e anniversaire de la première guerre mondiale on a incontestablement assisté à un déferlement de propagande et de récupération politicienne.

Et à une manipulation des faits ! En tout cas pour certaines parties, dans le film diffusé hier au soir sur la 2 : « Apocalypse, la paix impossible » avec des commentaires ignobles de Mathieu Kassovitz concernant en particulier la Révolution bolchevique et la révolution allemande de novembre 1919. Tout cela sous le couvert de la recherche de la paix. C’est que les causes profondes de la guerre comme ses lendemains ont été totalement escamotés.

Macron a ainsi désigné le nationalisme comme responsable, sans doute aussi pour justifier le paysage politico-idéologique à partir duquel il entend mener la bataille des européennes. Mais que signifie le nationalisme en soi qui a précipité le monde dans la barbarie si on ne le rattache pas aux intérêts de classe qui opposent les empires de l’époque ? Et surtout rien n’a été dit des luttes et du positionnement du mouvement ouvrier dans les années qui précèdent le cataclysme qui avaient prévu une » grève générale révolutionnaire » en cas de déclenchement des hostilités ! Engagement qui a été trahi notamment par les dirigeants syndicaux réformistes de la CGT de l’époque à l’instar d’un Léon JOUHAUX basculant dans » l’union sacrée » avec la bourgeoisie et acquiesçant par conséquent à la grande boucherie. Comportement négationniste qui ne permet pas de comprendre la nature même de cette guerre, les événements considérables dont elle est directement ou indirectement la source comme le triomphe en Russie d’une révolution prolétarienne, comme la naissance mondiale des partis communistes en rupture radicale avec la trahison des partis et chefs rattachés à la deuxième internationale.