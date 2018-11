Poker, et perspective politique, savoir passer la main…

Dieu à quelle discipline interne je me contrains par conscience des enjeux et la nécessité de ne pas diviser inutilement le parti…

Tout ce qui est dit sur le passé est le plus souvent faux, archifaux… Un exemple, il est question de refuser de faire le bilan de l’URSS en argant que premièrement c’est une affaire d’historiens et que deuxiémement donc tout en supprimant ce qui est dit sur la question, il faudrait introduire un voeux pour que l’on s’en préoccupe mais sans que cela se sache parce que les gens ne seraient pas d’accord. Comment lui faire comprendre que les travaux des historiens sont là et qu’il faudrait simplement que les communistes en aient connaissance ce qui est bien sur interdit comme « innoportun » par la direction. un chef d’oeuvre d’opportunisme et d’incohrence dans la rédaction qui sera repoussé par la majorité des adhérents y compris la presque totalité de ma cellule où le débat a bien avancé.

Donc il faut accepter cette avancée des esprits et ne pas prétendre aller plus loin, pourtant c’est difficile parce que celui qui s’est embarqué dans ce refus de parler de l’Union soviétique cherche une autorité à laquelle se référer. je lleur ai déjà coupé la piste Georges marchais puisque j’ai été une des rédactrice de la base commune du 25 e Congrès et que j’ai raconté l’avoinée que nous avions pris Gisèle et moi quand nous avions proposé un texte sur l’URSS qui était un peu trop critique aux yeux de georges…. Déplaire à Georges c’était devenir une sorte de lépreux y compris pour ceux qui ultérieurement emboîteront la thèse de l’échec total de l’URSS pour cause d’adhésion aux diktats de l’Europe et main mise de la social démocratie sur la politique internationale du PCF. Donc sur ce plan, il leur était difficile d’aller plus loin , l’un d’eux a simplement murmuré: Joseph kanapa…. Qui se souvient de « kanapus » (c’est ainsi qu’il s’était présenté à Fabius… se moquant de leur origine commune ainsi masquées…

Comme nous sommes dans le bar et la section de Pierre Doize qui a été à Moscou pour le 20 e congrès, l’intervenant alors se pare de cet individu prestigieux sur le plan local, et là se met à raconter n’importe quoi sur la révolte d’Eysses et le fait que Doize se serait évadé de cette centrale et que son premier acte aurait été en cavale d’envoyer une pierre contre la kommendature. Il s’avère que mon compagnon pascal Fieschi est celui qui a déclenché la révolte de la centrale d’Eysses, il a été parmi le 24 condamnés à mort avec un autre marseillais, un doker du nom de Scotto. IL n’y a eu que douze exécutés mais mon mari déjà torturé par la gestapo a été mis aux fers. Il n’y a eu aucun évadés d’Eysses, ils ont été trahis par les droit communs. Doize et mon mari se sont retrouvés ensemble à dachau et comme ils avaient la même taille (plus d’un m quatre vingt) ils allaient dans les marais attelés comme des boeufs en « commando ». Tout ce que racontait ce cmarade sur le speudos confidences de Doize était faux. IL n’avait pas lu comme j’avais pris la peine de le faire le XXe congrès, il ignorait des conditions dans lesquelles un petit groupe de délégués avaient été isolés pour prendre connaissance du rapport. Mais pour vendre l’idée que marchais serait d’accord avec Pierre laurent alors que c’était faux archifaux, il a inventé une anecdote fausse archifausse à laquelle était mêlé l’homme avec lequel j’ai vécu pendant 25 ans. Et il a fallu que je me taise parce que mon insistance à rectifier un mensonge anodin serait allé à contrario du but recherché.

Si mon coeur finit par lâcher ce sera à cause de la difficulté de voir ainsi ma vie manipulée comme un mouchoir sale…J’aurais plus fait pour le parti, son unité que cette bande d’irresponsables…

je repense à mon pascal qui me reprochait de me mal conduire dans les réunions: « tu n’as pas d’alliés, pas de stratégie, tu cherches LA VERITE et tu interviens à propos de n’importe quoi… mets toi un papier devant et écris: je n’interviendrais pas. Oui tu as raison, mon cher pascal, je vais me taire sur toi, sur Eysses…

La seule chose qui calme le coeur qui reçoit des coups de poignards c’est l’idée qu’il s’agit d’un processus que celui-ci est déjà en chemin….Là encore je repense à mon pascal qui outre un grand résistant était comme beaucoup de corses, un joueur impénitent, le plus grand joueur de poker que je connaisse et il me donnait des conseils importants: « il faut savoir passer avec un poker d’as servi, parce que tu risques de n’être pas payé si tu t’engages à contretemps… et il ajoutait, quand tu as perdu dis merci à celui qui t’a donné une leçon et surtout ne prétend jamais à une revanche, on ne joue pas avec son propre argent. O, commence une partie sur une toute autre donne, un nouveau rapport de forces… Nous sommes dans une nouvelle donne et la plaupart d’entre nous le savent..

Même si par moment j’imagine Marx stupéfait devant des gens qui se réclament encore de lui et qui paraissent si désespérés à l’idée d’imposer une analyse politique au nom du prolétariat… Il faut attendre si on reconstruit un parti digne de ce nom, dans les entreprises, tout cela paraîtra une lubie… Et une cellule des postiers vient de se créer…Là est l’important…

ce souvenir autan t que le présent, tout cela me fait du bien et m’apaise, comme l’idée que l’humanité a sans doute un destin commun…. qu’elle cherche dans l’absurdité des affrontements stériles… une processus se pense dans cette perspective sur plus de 50ans, ça je l’ai appris de Fidel castro et des Cubains…

Danielle Bleitrach

Publicités