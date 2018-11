Les archéologues révèlent que l’art figuratif le plus ancien du monde n’existait pas en Europe. Quelle impulsion de l’espèce humaine?

Les images de bovins sauvages et de pochoirs à la main découverts dans une grotte isolée de Bornéo datent maintenant de 40 000 à 52 000 ans, ce qui en fait les exemples les plus anciens d’art figuratif, ont rapporté mercredi des archéologues dans Nature.

L’Europe occidentale est généralement considérée comme le berceau de l’art préhistorique, grâce aux peintures et figurines spectaculaires trouvées dans les grottes de l’âge de pierre en France et en Allemagne. Mais il semble que les habitants de l’Asie du Sud-Est aient proposé des idées étonnamment similaires avant leurs frères européens, ont rapporté des chercheurs

Babirusa (Babyrousa celebensis), également connu sous le nom de Masteraah

L’étude aide à rééquilibrer l’opinion euro-centrée pour déterminer où se sont déroulées ces étapes de notre évolution. Cela pose également la question de savoir comment et pourquoi l’une des caractéristiques que nous considérons comme uniques à l’être humain, l’art figuratif, n’apparaît apparemment pas une fois mais deux fois, aux extrémités opposées de ce qui était alors le monde habité.

Bantengs et cochons

Les chercheurs ont marché péniblement pendant des semaines dans la jungle du Kalimantan oriental, une province du Bornéo indonésien, pour étudier des peintures préhistoriques réalisées dans les grottes calcaires de la région. Des milliers d’images, réparties sur au moins 52 sites, ont été recensées depuis les années 1990, mais n’avaient pas encore été datées avec précision.

Pochoirs à la main de différentes époques, Luc-Henri Fage

En fait, les images, faites avec de l’ocre rouge, ne peuvent pas être datées, explique Maxime Aubert, archéologue à la Griffith University, dans le Queensland, en Australie. Ce que les chercheurs peuvent faire, c’est dater les spéléothèmes, les dépôts de carbonate de calcium laissés par de l’eau qui s’égoutte sur les murs de la grotte pendant des milliers d’années.

Dans des cas chanceux, ces accrétions recouvraient des parties d’un tableau, ce qui nous donnait un âge minimum pour l’image ci-dessous. Dans d’autres cas, les artistes préhistoriques ont eu la gentillesse de peindre un spéléothème, nous permettant ainsi de glaner un âge maximum pour leur travail, dit Aubert.

Des échantillons prélevés dans la grotte Lubang Jeriji Saleh ont montré qu’une image d’un animal, probablement un banteng – une espèce de bétail sauvage vivant encore à Bornéo – devait avoir été créée il y a 40 000 ans. Inversement, un pochoir orange-rougeâtre d’une main humaine avait un âge maximum de 51 800 ans, ce qui donnait aux chercheurs leur plage de dates pour la naissance de l’art figuratif.

Les premières peintures rupestres découvertes en Europe – les scènes de masse de lions, de chevaux et d’autres animaux dans la grotte de Chauvet en France – ont été datées il y a environ 30 000 à 33 000 ans. Mais il y a aussi les figurines en ivoire exquises découvertes dans des grottes allemandes, telles que la Vénus de Hohle Fels et l’ Homme-Lion de Stadel, qui datent d’environ 35 000 à 40 000 ans.

Les chercheurs notent que l’objectif de la nouvelle étude n’était pas de lancer un concours sur les exemples les plus anciens d’art humain identifiable. Leur principal argument est que ce comportement n’a apparemment pas émergé dans une seule région – l’Europe – puis s’est étendu lentement.

«Il semble maintenant que deux des premières provinces consacrées à l’art rupestre soient apparues à la même époque dans des régions reculées de l’Eurasie paléolithique: une en Europe et une en Indonésie», déclare Adam Brumm, un autre archéologue de la Griffith University ayant participé à l’étude.

Théoriquement, il est possible que l’art figuratif soit apparu une seule fois, beaucoup plus tôt que nous le pensons, pour ensuite s’étendre à ces deux domaines. Mais aucune preuve de cela n’a été trouvée jusqu’à présent.

Le Plus ancien art rupestre figuratif connu découvert à Bornéo – L’art rupestre figuratif connu le plus ancien découvert à Bornéo Youtube

Alors, quelle aurait été l’impulsion derrière l’acquisition quasi simultanée d’une compétence avancée dans des endroits complètement différents, par des peuples différents?

«Une possibilité est que, dans un premier temps, les deux régions aient été habitées par de petits groupes puis, en raison de conditions favorables, la population ait augmenté et, avec des nombres plus importants, une plus grande complexité sociale et la possibilité de nouvelles formes d’expression», suggère Aubert, le Griffith. archéologue qui est le chercheur principal de l’étude Nature. «Une autre hypothèse serait l’arrivée d’une nouvelle population» (qui possédait les compétences).

Cette dernière idée est certainement une possibilité si nous considérons l’essor de la culture aurignacienne. C’est ce que les archéologues appellent le plus ancien peuple de peinture rupestre d’Europe occidentale.

L’année dernière, des chercheurs israéliens ont rapporté que les Aurignaciens avaient peut-être développé une culture antérieure, l’Ahmarian, qui était originaire du Moyen-Orient et s’était répandue vers l’Europe il y a environ 45 000 ans.

Mais nous ne pouvons pas dire si la migration de masse, en provenance du Moyen-Orient ou d’ailleurs, a également créé une avant-garde artistique à Bornéo. C’est parce que les sites sont si reculés qu’ils n’ont jamais fait l’objet de fouilles systématiques, explique Aubert, ajoutant qu’il espérait commencer une fouille appropriée dans l’une des grottes l’année prochaine.

Nous pouvons toutefois être raisonnablement certains que l’art rupestre de Bornéo a été réalisé par Homo sapiens plutôt que par d’autres homininés, dit-il. D’une part, aucun autre homininé n’a été démontré pour produire de l’art figuratif. Mais surtout, un crâne humain moderne datant d’il y a 40 000 ans a été retrouvé dans les années 1950 dans une grotte du Sarawak, du côté malaisien de l’île, explique Aubert. Il n’y avait pas d’art dans cette grotte, mais la découverte révèle au moins que nos ancêtres étaient dans le quartier pendant la période considérée, a expliqué l’archéologue.

Composition de pochoirs pour les mains de couleur mûre de Kalimantan oriental, Bornéo indonésien. Ce style particulier de pochoir à la main remonte à la hauteur du dernier maximum glaciaire il y a environ 20 000 ans. Kinez Riza / (kinez@myris.id)

Période mauve

Les archéologues soupçonnent également que les artistes préhistoriques de Bornéo n’ont pas hésité à explorer de nouvelles terres. Déjà en 2014, Aubert et ses collègues avaient publié une étude datée d’environ 35 000 ans qui présentait l’image d’un babirusa (également appelé cochon-chevreuil) découvert dans une grotte à Sulawesi, une île à l’est de Bornéo.

«Nos recherches suggèrent que l’art rupestre s’est répandu de Bornéo à Sulawesi et à de nouveaux mondes au-delà de l’Eurasie, arrivant peut-être avec les premiers peuples occupés à coloniser l’Australie», explique Aubert.

Les chercheurs ont également constaté que l’intrication artistique fantasmagorique de l’Europe et de l’Asie du Sud-Est n’était pas un événement ponctuel. L’équipe d’Aubert a identifié une deuxième vague de peintures dans les grottes de Bornéo, qui a débuté il y a environ 20 000 ans, au plus fort de la dernière période glaciaire.

Dans cette phase, caractérisée par des dessins de couleur pourpre, le motif du pochoir à la main se poursuit, bien que maintenant ces images soient souvent regroupées comme pour former des arbres, suggérant peut-être des liens familiaux entre les membres du groupe, explique Aubert.

Composition de pochoirs pour les mains de couleur mûre superposés aux pochoirs pour les mains plus âgés, rouge / orange. Les deux styles sont séparés dans le temps d’au moins 20 000 ans. Kinez Riza / (kinez@myris.id)

Plus important encore, dans cette «période pourpre», les images d’animaux cèdent la place à des représentations humaines: des personnages bâtons coiffés de coiffes élaborées se livrant à la chasse, à la danse ou à d’autres activités.

«Ce passage de la représentation du monde animal à la représentation du monde humain se produit à peu près au même moment en Europe», explique Aubert. «Nous commençons donc définitivement à voir un modèle commun ici. Je ne sais pas si c’est le cours naturel du symbolisme humain ou une coïncidence, ou si, encore une fois, l’environnement était favorable à la vie humaine et a conduit à une augmentation de la population et à de nouvelles idées. «

Karst calcaire de Kalimantan oriental, Bornéo indonésien. L’art aurait-il pu naître ici plus tôt qu’en Europe? Pindi Setiawan / (pindisp @ yahoo

Durant la période glaciaire, lorsque le niveau de la mer était plus bas, Bornéo n’était pas une île comme c’est le cas aujourd’hui. C’était la pointe sud-est du continent asiatique. Sur le plan technique, il aurait pu y avoir un contact entre les deux côtés de l’Eurasie, explique Omry Barzilai, archéologue à l’Autorité des antiquités israéliennes et l’un des chercheurs à l’origine de l’étude de l’an dernier sur les origines de la culture aurignacienne.

Mais pour le prouver, il faudrait trouver des grottes peintes quelque part entre l’Europe et l’Indonésie datant de la même période, dit-il. Comme cela n’est pas arrivé, la théorie la plus probable est que l’art se développe parallèlement mais indépendamment, conclut Barzilai, qui n’a pas participé à l’étude des grottes de Bornéo. « Peut-être que l’art était dans le » panier culturel « de tous les groupes humains, mais ils ne l’ont utilisé et développé que dans certaines conditions, quand ils devaient traiter certains problèmes », dit-il. « L’art a servi d’outil pour gérer une population, que ce soit pour soutenir un système de croyances ou pour apprendre aux jeunes à chasser. »

Enquêter plus en profondeur sur les premiers habitants de Bornéo, et vérifier notamment s’il existait une utilisation antérieure d’ocres ou de coquillages sur l’île, pourrait aider à confirmer si l’art figuratif est vraiment un produit développé indépendamment dans cette région, suggère Barzilai.

Qu’est ce que l’art?

Des questions sur pourquoi et comment nos ancêtres ont commencé à faire de l’art le cœur d’un débat plus vaste sur le développement de la pensée symbolique, sur la capacité humaine unique de saisir et de transmettre une signification complexe à l’aide de sons ou d’images conventionnels.

Figures humaines du Kalimantan oriental, Bornéo indonésien. Ce style est daté d’au moins 13 600 ans mais pourrait remonter au maximum du dernier maximum glaciaire d’il ya 20 000 ans. Pindi Setiawan / (pindisp @ yahoo

En d’autres termes, la question est la suivante: comment sommes-nous devenus humains et quand est-ce arrivé?

Notez que les archéologues travaillant à Bornéo ont peut-être identifié l’art figuratif le plus ancien, mais certains chercheurs pensent que les humains sont devenus cognitivement capables de produire des symboles abstraits beaucoup plus tôt.

Il y a un demi-million d’années, quelqu’un – il semble que ce soit l’ Homo erectus – gravait des coquilles, a été retrouvé sur l’île indonésienne de Java. C’est la plus ancienne décoration connue.

Indiquant en outre que l’ Homo sapiens n’a peut-être pas été le seul hominien capable de fabriquer de l’art, des pochoirs à la main et des formes abstraites dessinés dans des grottes en Espagne et au Portugal il y a 66 000 à 64 000 ans, ont été attribués à l’homme de Néandertal, bien qu’une autre théorie dessiné par les premiers habitants de Sapiens en Europe.

En septembre, les archéologues ont affirmé que les lignes croisées d’ocre rouge, ressemblant à un hashtag, tracées il y a 73 000 ans sur une pierre de la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, étaient le premier exemple d’art symbolique jamais découvert par Homo sapiens.

Cependant, les chercheurs s’interrogent farouchement sur le point de savoir si ces lignes, hashtags et croix primitifs représentent un art réel, et des marqueurs de la pensée symbolique, ou tout simplement un griffonnage aléatoire.

Figures humaines du Kalimantan oriental, Bornéo indonésien. Ce style est daté d’au moins 13 600 ans mais pourrait remonter au maximum du dernier maximum glaciaire d’il y a 20 000 ans. Pindi Setiawan / (pindisp @ yahoo

Aubert, pour sa part, est sceptique quant à ces supposés premiers exemples de pensée symbolique.

« Nous avons donc quelque chose qui ressemble à un hashtag, mais la question est de savoir si cela a été fait intentionnellement, pour transmettre un certain sens, et il est impossible de répondre à cette question, nous ne pouvons donc pas prouver que c’était le début de l’art », il dit. « Pour autant que nous sachions, ils étaient juste en train d’aiguiser l’ocre sur une pierre puis de l’utiliser comme insectifuge. »

Les premiers exemples de soi-disant symbolisme tendent à être peu nombreux et distants, note Barzilai, l’archéologue israélien.

«Si vous trouvez 50 grottes avec les mêmes gravures ou peintures, alors c’est quelque chose de systématique, c’est un phénomène qui avait une signification sociale et une fonction», dit Barzilai. « Mais les Blombos sont isolés, ils sont quelque chose d’individuel, d’isolé, et je ne les considérerais pas comme de l’art. »