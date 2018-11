Qui osera traiter cette femme d’inférieure ? Qui osera lui demander de se taire , de se voiler , d’être mineure à vie ?

Histoire d’une Femme Algérienne !

Zoulikha Oudai, menottée à un blindé sous l’œil vigilant d’un soldat français, , arrêtée par l’armée française et exécutée le 25 octobre 1957, son corps sera retrouvé 27 ans plus tard en 1984…

Cette photo de Zoulikha Oudaï, responsable politico-militaire de la ville de Cherchell en wilaya IV. Cette photo a été prise lors de son arrestation. Avant son exécution, elle a été torturée durant 10 jours en présence des citoyens pour les terroriser. Ligotée, menottée et accrochée à un véhicule militaire, puis trainée… Ensuite elle a été jetée d’un hélicoptère, le mardi 25 octobre 1957.

Zoulikha Oudaï, responsable de l’organisation politico-militaire du FLN dans la région de Cherchell, durant la guerre de Libération nationale.

Capturée par l’armée française au cours d’un ratissage de grande ampleur. Les militaires ramènent de force les populations des alentours afin qu’ils voient leur héroïne, attachée à un blindé, humiliée. Mais Zoulikha Oudaï, la tête haute, harangue la foule, d’une voix ferme : «Mes frères, soyez témoins de la faiblesse de l’armée coloniale qui lance ses soldats armés jusqu’aux dents contre une femme. Ne vous rendez pas. Continuez votre combat jusqu’au jour où flottera notre drapeau national, sur tous les frontons de nos villes et villages. Montez au maquis ! Libérez le pays !» Elle sera torturée 10 jours durant, mais sans jamais donner les noms des hommes et des femmes qui militaient sous ses ordres, dans le but de préserver l’organisation politico-militaire. « Devant nous, ses mains menottées, déclarent les villageois, elle a craché à la figure d’un capitaine militaire et nous a dit : ‘‘Regardez ce que font les soldats français d’une algérienne. » Nous ne l’avons plus revue depuis ce jour !,

Le 25 octobre 1957, elle sera exécutée (jetée d’un hélicoptère) et rejoindra son époux, Si Larbi et son fils Habib, fidaï dans la région de Blida, tous deux guillotinés sans jugement par l’armée coloniale française. Le corps de Zoulikha Oudaï ne sera retrouvé qu’en 1984 après le témoignage d’un paysan qui dit avoir trouvé le corps d’une femme sur une route et l’avait enterré à Marceau, en 1957. L’homme guide les autorités jusqu’à une tombe. La Martyre avait toujours ses menottes aux mains ! Zoulikha Oudaï est enterrée aujourd’hui au cimetière des Martyrs de Menaceur.