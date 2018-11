Congrès : des questions d’histoire qui méritent des études approfondies…

je suis d’autant plus d’accord avec cet ajout du camarades Chalk à propos de sa description du débat à Manosque, que comme je l’ai déclaré à ma cellule : l’intervention de Laurent Brun porte pour moi sur deux points essentiels, la formation des adhérents, la ré-appropriation de l’histoire de leur paerti et une nouvellle mise en place dans les rapports de foces internationaux. Un groupe est comme un individu, s’il perd toute inscription spatio-temporelle, il est paralysé ou limité dans son action transformatrice. Cette absence dramatique fait partie de l’effacement et mérite la poursuite de réflexions et de travaux au-delà du Congrès. le Manifeste permet que ces questions et d’autres soient posées. (note de Danielle Bleitrach)

Chères et chers camarades,

Comme certains le savent déjà, c’est moi qui ai écrit ce compte-rendu du congrès local de Manosque qui circule parmi certains militants du 04. Comme on n’a pas manqué de me faire remarquer, le dernier paragraphe concernant la page 18 (« Les dominations – genre, génération, capitalisme, racisme ») n’avait pas lieu d’y être, car cette question n’a pas été soulevée pendant la réunion, et certains questions, telles que celle à propos du KKE, n’ont été soulevées qu’en dehors du cadre formel du congrès.

Le texte sur le « dépassement du capitalisme » dans l’introduction à l’atelier de la fédération du 04 sur la visée communiste du 4 mars 2018 constitue un excellent exposé des positions du PCF concernant le projet communiste. Je précise que je partage pleinement ces positions et qu’elles constituent à mon avis des innovations essentielles de grande envergure dans la pensée marxiste. Ils sont d’ailleurs propres au PCF et font partie de son originalité.

Toutefois, à mon avis, l’on pouvait mettre utilement l’histoire de l’introduction de ces innovations théoriques en parallèle avec les changements qui leur étaient contemporains dans la politique pratiquée par le PCF, et qui correspondent en grande partie à l’époque Hue. Ce qui montre, je pense, que la cohérence entre les positions théoriques d’un Parti et leur mise en œuvre dans sa pratique politique est loin d’être simple et automatique.

En même temps, la prise de distance, nécessaire à maints égards, du parti d’avec l’expérience soviétique ne s’est pas passée sans déboussolement voire dérive politique, ce qui devrait nous rappeler à mon avis de l’importance et de la complexité de l’histoire soviétique, dont on n’a pas fini d’en tirer les leçons. D’ailleurs, je ne suis pas du tout certain que la pensée soviétique marxiste, dans son histoire, ait été aussi simpliste et frustre qu’on ne le dit (sans même parler de la pensée des communistes chinois), bien qu’il paraît indiscutable qu’un certain dogmatisme ou sclérose ait constitué un grave problème à certaines époques.

Ce sont des questions qui à mon avis mériteraient d’études approfondies. Mais alors que le Parti communiste français, riche de ses positions novatrices, soit en mesure de faire une grande et pertinente contribution au débat international entre partis communistes, et plus globalement aux progressistes et aux luttes internationales pour le dépassement du capitalisme, il ne me paraît pas pertinent de rejeter d’autres positions théoriques, également issues de la tradition marxiste, comme absolument non valables. Ne s’agirait-il pas plutôt de dépasser ces différences dans les luttes et en approfondissant le débat dans le respect des points de vue différents ?

Je regrette jusqu’à un certain point, de m’être étalé si longuement sur ces questions historiques et controversées, qui à mon avis restent néanmoins ouvertes tout en gardant leur actualité pour nous, parce que ce n’est pas la question centrale et décisive devant les communistes pour notre congrès extraordinaire, qui est celle de notre orientation stratégique pour la mise en œuvre concrète de notre projet communiste, ce dernier étant très bien exposé dans l’introduction à l’atelier de la fédération du 04 mentionnée ci-dessus.

Ce projet fait largement consensus parmi nous ; les différences, de ce qu’il me semble, concernent l’évaluation de nos difficultés et des moyens adéquats pour sa mise en œuvre.

Selon les orientations stratégiques de notre 32ème congrès (2003) notre projet communiste doit « permettre aux exigences qui s’expriment de façon éclatée dans les contestations multiformes et les propositions alternatives au capitalisme de prendre sens et cohérence, leur donner force politique dans un projet concret de dépassement du capitalisme ». Et notre 37ème congrès (2016), auquel j’étais délégué, a précisé que « Notre peuple attend une proposition politique nouvelle. Loin d’une recherche désespérée du « grand soir » ou d’une gestion sociale-libérale, nous proposons un processus de transformation sociale fondé sur les luttes, les batailles d’idées et les conquêtes de pouvoirs. Ensemble, nous pouvons bâtir un nouveau mode de développement productif, social et écologique ».

À partir du moment où la mise en œuvre de notre projet communiste est conçue en termes de propositions à mettre en débat dans les diverses luttes, qui contestent les dominations sociales et capitalistes, afin de permettre ces mouvements de converger dans un projet concret de dépassement de capitalisme, l’absence des idées communistes dans le débat public met en cause l’avenir du projet communiste et la raison d’être même du parti révolutionnaire. L’absence de prises de position claires du parti, a fortiori dans des moments électoraux, date de l’époque Hue et, à mon avis, rend impossible l’autonome et indépendant combat idéologique que doit mener le parti. D’ailleurs, le fait de s’être mis derrière Mélenchon en 2017 est très difficilement conciliable avec la conception de la stratégie communiste énoncée dans nos décisions de congrès ci-dessus (que l’on pense seulement, par exemple, au refus de Mélenchon de remettre en cause le pouvoir du capital dans l’entreprise ou de s’attaquer à la BCE).

On paraît nous reprocher à nous, les soutiens Manifeste, de s’agir en partisans des positions de la base commune, alors qu’il est vrai que pour les communistes, les décisions doivent être le fruit de la réflexion collective. Je suppose que ce reproche est fait dans le souci de l’unité du parti et il est bien vrai que nous ne pouvons pas espérer sortir de notre congrès extraordinaire sur des positions rassembleuses à la hauteur de la situation sans l’intelligence collective des communistes. Chacun prend ses responsabilités à faire ce qu’il pense être le mieux dans ce débat passionnant et vital pour l’avenir du projet communiste. A mon avis, une réorientation de notre politique, dans le sens de la mise en avant autonome de nos idées dans les luttes et dans les échéances électorales, est absolument nécessaire pour notre efficacité. C’est cette exigence qui est au cœur des propositions de la base commune.

Mais nous ne sommes pas les seuls à mettre nos poids personnels respectifs derrière nos positions politiques. Je pense par exemple à l’article de la présidente du CN dans L’Humanité du 22 novembre 2016. La version de cette article, dont l’originale était présente jusqu’à récemment sur le site web de L’Humanité, y apparaît maintenant en forme abrégée, les phrases incriminées y ont été supprimées.

En outre, alors que le débat de fond devrait primer pour la préparation du congrès, Pierre Laurent dans son rapport introductif au dernier CN (ainsi que dans la presse auparavant) a choisi de mettre la question de sa candidature en avant malgré l’article 7 des statuts qui, « en règle générale » limite l’exercice d’une même fonction exécutive à 9 ans. En outre, il a précisé d’office qu’à son avis la partie de la base commune sur l’Europe devrait être supprimée : « Je pense que nous devrions tout simplement nous donner sur l’Europe un objectif simple : faire figurer dans le texte, en lieu et place du texte actuel, notre orientation de campagne et de liste pour les élections européennes. » De même le porte-parole du parti a récemment donné son avis que plusieurs parties de la base commune devraient être complètement réécrites et, entre autres, que les parties sur une réévaluation de l’histoire soviétique soient régressives (alors que pour moi il s’agirait plutôt de continuer l’approfondissement de notre projet actuel).

De telles prises de position ne me paraissent pas être en mesure de rassembler sur les orientations fondamentales de la base commune, tout en y apportant des clarifications et améliorations. Il y a deux logiques d’amendements qui se confrontent, l’un serait propice à une crispation des positions et une guerre de tendances, mettant en cause les orientations fondamentales de la base commune, alors qu’à mon avis cette dernière porte des réponses claires aux questions stratégiques fondamentales devant nous, qui sont, il me semble, largement partagées parmi les communistes.

Ce n’était pas mon intention de blesser qui que ce soit. J’essaie simplement de prendre mes responsabilités en contribuant au débat, au mieux de mes capacités, avec mes défauts et, j’espère mes qualités aussi. Les décisions que prendra notre congrès extraordinaire seront décisives et, j’espère, rassembleront notre parti sur des positions claires et offensives qui nous permettront un dynamisme nouveau. Nous allons en avoir bien besoin.

Fraternellement Stephen CHALK (05/11/2018)

