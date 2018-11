Quelques réflexions pour contribuer au débat, suite à un congrès local où j’ai été surpris par le niveau d’hostilité exprimé envers la base commune:

Le congrès local de Manosque montrait bien peu d’enthousiasme pour la base commune et pour le nouvel élan politique qu’elle est, à mon avis, en mesure d’apporter au PCF, avec maints commentaires tels que « elle est mal rédigée » et des dénonciations des soi-disant méthodes employées par les soutiens du texte.

Le congrès a montré une volonté de supprimer dans la base commune toute référence mettant en cause la responsabilité de la direction dans la situation du parti, ainsi que toute référence à une réévaluation du bilan de l’URSS, estimant que les positions actuelles du parti concernant cette dernière seraient adéquates.

Pour ceux qui estiment tout simplement que la responsabilité est collective, je demande de fournir une analyse de ce qui s’est passé dans le parti à l’époque de Robert Hue, et notamment en ce qui concerne la relation entre la base et la direction. Le bilan de cette époque n’a pas été entrepris par nos congrès précédents.

Or, le manque de positions claires dans le discours public du parti, que la base commune dénonce, date de l’époque de Robert Hue, – malgré les positions originelles et innovatrices du parti en prise avec le développement réel de la société, et malgré des avertissements répétés des communistes qui ne sont pas d’accord avec cette politique que l’on peut bien qualifier d’effacement volontaire -, afin de mieux se mettre derrière le PS à l’époque et derrière les sociaux-démocrates divers aujourd’hui.

(Quelques exemples : ►sous Hue la politique du PCF sur l’UE a changé de 180° sans discussion et sans consultation des communistes (autre que pour l’adhésion au PGE), le prix de la participation du PCF au gouvernement Jospin. ►« Bouge l’Europe », la liste pour les élections européennes de 1999, était composée par moitié de gens qui voulaient envoyer au sol une armée avec les américains et les allemands contre la Yougoslavie et la Serbie et d’autres qui refusaient l’intervention. ►Face au puissant mouvement populaire de 1995, le parti avait tenu un discours qu’il ne « fallait pas corseter le mouvement populaire » et parlait de « participation citoyenne » au lieu d’aider ce mouvement contre le démantèlement des services publics à s’organiser autour de propositions popularisées par le parti. En même temps la participation au gouvernement avec le PS se négociait en coulisse, dans des conditions de vassalité absolue avec un parti social-démocrate qui n’avait pas d’idées différentes de celles de la droite. Cette stratégie faussement démocratique de « participation citoyenne » n’est pas sans rappeler l’ « initiative communiste » invoquée par Pierre Laurent dans son rapport introductif au dernier CN. ► On pourrait également parler de la mise à l’écart des opposants dans le parti à la ligne nouvelle de Robert Hue.)

Il faut mettre fin à ce refus de prise de position indépendante du parti qui rende impossible une action autonome pour le dépassement du capitalisme, mène à la perte de la raison d’être du parti révolutionnaire et constitue un déni de la souveraineté des communistes, car on ne peut que difficilement s’opposer à une ligne qui n’est pas clairement énoncée et explicitée. D’ailleurs, on ne peut que difficilement mettre en œuvre une politique à laquelle on ne croit pas personnellement.

Une objection a été soulevée concernant la page 4 lignes 44 à 47 :

« Quelle dialectique nécessaire entre nos propositions, les luttes immédiates, les étapes indispensables et la visée communiste qui se construit dans ce mouvement tout en l’éclairant ? » car « On n’est plus pour la transition par étapes. » Mais est-ce que cela veut forcément dire un soi-disant modèle linéaire et nécessaire de capitalisme – socialisme – communisme ? Je ne le pense pas.

Le programme et positions du PCF représentent à mon avis des innovations théoriques très intéressantes à maints égards, mais personnellement je ne partage pas l’idée qu’il faut supprimer toute référence au socialisme. Cette insistance me paraît elle-même doctrinaire. En outre, comment devrait-on qualifier une période historique par exemple où l’on aurait sérieusement engagé la mise en œuvre de la sécurité emploi-formation ou d’une réorientation du crédit décidée par délibération citoyenne ? La diversité des analyses et des points de vue ne préjuge pas de la capacité d’approfondir l’analyse collective et de prendre des décisions pour des actions de lutte, au contraire. D’ailleurs, une telle approche pluraliste et à l’écoute constructive de points de vue différents sera nécessaire pour renouer des liens avec d’autres partis communistes.

Un camarade a rappelé qu’il avait du mal à croire combien vite l’URSS s’est effondrée et a affirmé que cela montre que les peuples n’étaient pas gagnés au système soviétique comme on l’avait cru. A mon avis son point de vue sous-estime par exemple les tentatives de résistance populaire au coup d’état d’Eltsine, le soulèvement à Moscou contre la dissolution du soviet suprême et la répression contre ceux qui essayaient de défendre la Maison des Soviets en 1993, ou le vote de garder l’Union soviétique en 1991]

Un camarade a contesté p. 15 ligne 19 « Il s’agit de faire vivre en toutes circonstances nos valeurs anti-impérialistes, de paix et de solidarité. » En disant qu’ « avec cela on peut soutenir la Corée du Nord en tant que rempart contre l’impérialisme américain ». A mon avis, l’impérialisme américain étant le plus grave danger pour la paix dans le monde, il s’agit de ne pas cautionner son pillage des ressources au nom des droits de l’homme, et sa mise en cause de souverainetés nationales sous couvert de combattre des tyrans.

Il a été soutenu que les lignes 37-43 de la page 14 de la base commune constituent un problème pour les relations extérieures du PCF. Que nous ne pouvons pas aller devant le public en défendant l’URSS: (« Après la chute du mur de Berlin et l’échec de l’expérience soviétique, avoir cru qu’il suffisait d’affirmer l’histoire propre du communisme français pour se dégager des conséquences de cet échec était une erreur : un bilan communiste de ce qu’a représenté l’Union soviétique est indispensable pour sortir de la diabolisation construite contre nous par les porte-voix du capital et poursuivre avec ténacité le développement de notre projet original autogestionnaire vers un communisme de notre temps.»)

Au contraire, à mon avis, surtout dans un période de remontée extrêmement rapide de la menace du fascisme, renoncer à défendre l’histoire du mouvement communiste et de l’URSS, les plus fidèles des combattants contre le fascisme, me paraît être d’un opportunisme coupable. Il faut résister à l’amalgame qui est fait entre l’URSS et le hitlérisme au nom du « totalitarisme », et ce jusqu’à dans nos manuels scolaires. Le fait de nier la contribution de l’URSS au progrès dans le monde met le PCF dans une position intenable pour un parti révolutionnaire par rapport aux forces du capital et l’impérialisme et nous a amené à des positions telles que notre incapacité à montrer la solidarité nécessaire avec nos camarades communistes face au fascisme en Pologne, en Ukraine, et face aux attaques de néo-nazis ukrainiens contre les camarades du Donbass etc., au parrainage par L’Humanité et Marie-George Buffet d’un « dissident cubain » présenté par Robert Menard contre le « stalinien » Castro, et à la position de Jacques Fath, alors responsable des relations internationales au PCF, au moment de l’intervention de l’OTAN au Libye en 2011, proposant d’envoyer des armes aux « rebelles » de Benghazi contre Kadhafi (L’Humanité 25 Mars 2011), ce qui revenait à armer Al Qaïda et autres intégristes. Il en est ainsi également de la déclaration de Pierre Laurent sur la récente frappe de la France des États-Unis et la Grande-Bretagne en Syrie, accréditant le prétexte donné que le régime syrien aurait employé des armes chimiques.

Il a été affirmé que, en ce qui concerne le rétablissement des relations avec d’autres partis communistes, le KKE grec est un parti auquel on ne doit pas adresser la parole car ils ont le goulag dans leur programme et que « les étapes c’est le goulag ». Toutefois, mes camarades du parti communiste britannique ont des relations avec le KKE. Le KKE est un parti qui, comme le PC portugais, a dû se battre contre des régimes fascistes successifs. Ils sont donc plus durs que les PC habitués à des situations paisibles. Ils sont devenus méfiants envers des sociaux-démocrates, qu’ils voient comme opportunistes, à cause du PASOK. Il me semble bien hautain du PCF de croire qu’ils ont une connaissance supérieure que les communistes grecs qui se trouvent sur le terrain face à l’Aube Dorée. Oui, les Grecs se rappellent des goulags, car la Grèce en avait…

Par rapport à la page 18 : « Les dominations – genre, génération, capitalisme, racisme… – se renforcent entre elles. Les luttes contre ces dominations peuvent s’épauler pour une émancipation commune » il me semble que certains pensent que cette optique soit une affirmation que les combats féministes ou contre le racisme par exemple soit secondaire par rapport au combat économique, comme ça a pu être le cas anciennement. Ce n’est nullement le cas, il ne s’agit pas ici de hiérarchisation des luttes, mais d’une vue globale qui pose la relation entre tous ces combats de façon systémique et cohérent, où toutes les aspirations à l’émancipation se heurtent contre les mêmes obstacles dans les relations fondamentales de production de la vie humaine, en accord avec la tradition marxiste.

