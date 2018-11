La danse macabre des provocations

Robert Ménard est allé jusqu’à légitimer la torture en Irak sans perdre ses alliés de gauche et sa réputation de troskiste, au point que l’Humanité n’a pas craint de le soutenir en parrainant un « dissident » cubain, vrai espion de la CIA sur une île qui résistait avec courage; il a fallu qu’il rejoigne Marine Le Pen pour que le doute s’insinue.

J’ai des doutes ou plutôt quelques connaissances des pays et gens concernés: quand on connait l’histoire tragique du Honduras (1) qui non seulement en tant que colonie des USA a abrité l’endroit où la CIA formait des tortionnaires avant de les rapatrier, l’endroit où sont intervenus d’ailleurs des spécialistes français aguerris par les guerres coloniales, l’endroit où récemment malgré les protestations de la population à coup de répression par l’armée on a éliminé un dirigeant progressiste pour lui substituer un fasciste, en recommençant tortures et meurtres d’opposants politiques, quand on sait qu’aux élections de la mi-mandat des caravanes de migrants partent pour affronter l’armée de Trump aux Etats-Unis, le doute vous prend sur la nature spontanée du phénomène migratoire et qui l’a provoqué et surtout sur le fait que les pays fuis y compris en risquant la mort sont des pays capitalistes où règne un régime proche de celui que veut étendre Trump au reste de l’Amérique latine et… au monde.

C’est comme au Brésil, le juge qui a organisé le maintien de Lula en prison se retrouve bizarrement ministre de la justice. Et les juifs progressistes de Pittsburg ont beau manifester contre la politique de Trump, son soutien au Klux klux klan à laquelle sa famille a toujours appartenu, en disant qu’ils n’ont rien à voir avec la politique de Netanayou, ce dernier plus le brésilien et Trump sont copains comme cochons et Netanayoun va avoir avec lui tous les vrais antisémites et racistes du monde.

La lutte des classes est là plus violente que jamais mais on tente de la canaliser vers le fascisme pour sauver les meubles. C’est un scénario bien connu et dont on sait où il mène?

Dans notre pays, la France, les forces se liguent pour que disparaisse du paysage le PCF. Hier je ne dormais pas j’ai écouté « stupéfiant » sur la 2, de Léa Salomé, sur Johnny Halliday et ses relations difficiles avec « l’élite », j’ai guetté la reconnaissance du rôle d’Aragon dans les lettres Françaises de la qualité du chanteur et l’influence que cette prise de position avait eu sur des gens comme Godard qui à l’époque dans une de ses boutades célèbres disait « avec les communistes j’irai jusqu’à la mort mais pas au-delà », pas un mot, sur cette position d’Aragon si sensible à ce qui est typiquement français tout en s’ouvrant sur le monde. Pas plus d’ailleurs que sur le paradoxe de la célébration d’un des évadés fiscaux les plus célèbres, il est vrai que s’acharner sur lui permet de ne pas parler de la famille Mulliez, de Carrefour, dont on apprend qu’un des actionnaires a financé le fasciste brésilien. Mais je parlais d’Aragon!, oublié, au placard le plus grand écrivain du siècle dernier, l’immonde Céline ne cesse d’être réhabilité, alors qu’Aragon est nié… jamais il ne sera question de lui à la télévision, pour éviter tout ce qui peut fâcher. Le parti est effacé du présent comme il l’est du passé. Le pire est sans doute que cela se fait avec l’assentiment d’une direction qui nous mène sans plus se cacher vers un destin à l’italienne. L’antichambre du fascisme et de la résurrection des monstres.

Alors même que les statuts votés au 36e congrès disent que les dirigeants ne peuvent excéder 9 ans et que Pierre Laurent est là depuis dix ans, ils tentent de dévoyer le congrès autour d’un légitimisme mortifère, le culte du chef et le mensonge habituel sur les bolchéviques qui veulent prendre le pouvoir.

Nous sommes entrés dans la danse macabre qui préside les grands massacres et partout le forces qui tendent vers l’affrontement tentent de le créer pour conserver leur pouvoir, c’est la classe dominante qui mène le bal et ceux qui ne croient plus à l »offensive contre la monstruosité qui nous menace laissent croire que le statu quo est un moindre mal, parce que le reste serait le retour vers une URSS dont il ont fait l’équivalent de la monstruosité nazie d’une manière folle et irresponsable, en utilisant simplement le fait que les communistes veulent une mise à plat de leur histoire faite par eux avec des historiens qui ne soient pas des idéologues haïssant les Révolutions.

Dans une société qui meurt et qui ne trouve pas d’issue prolifèrent les monstres disait à peu près Gramsci. Je ne sais où tout cela ira mais nul ne peut continuer ainsi sans aller vers le désastre. Ma réflexion se situe hors congrès du PCF parce qu’elle ne prétend pas identifier ce qui se passe dans ce Congrès terme à terme avec les convulsions impérialistes mondiaux. Ma réflexion part simplement de quelqu’un qui a beaucoup vécu et voyagé dans les pays où le néolibéralisme a été imposé par des dictatures sanglantes et prétend l’être à nouveau, alors que chez nous ce sont des gouvernements socialistes dont les communistes ont dû se dégager des pièges une première fois qui ont promu cette phase du capital caractérisée par la concurrences féroce intermonopoliste financiarisée et s’imposant par leur puissance aux Etats et nations. Le temps où l’Europe, alliée privilégiée croyait pouvoir y échapper est révolu et ceux qui militant pour un statu quo pour eux, pour leurs places nous mènent au désastre.

Danielle Bleitrach

(1) la CIA a contribué à la formation de centaines d’officiers de police des dictatures latino-américaines via ses fameux manuels de formation et l’École des Amériques, désormais renommée Institut de coopération pour la sécurité de l’hémisphère occidental (WHINSEC). [5]

Caballero a décrit le rôle de la CIA comme ambigu. « Caballero a déclaré que ses supérieurs avaient ordonné aux conseillers de la CIA de dissimuler leur participation aux escadrons de la mort, ainsi que d’autres membres des unités du renseignement de l’armée. Il a été envoyé à Houston pendant six mois en 1979 pour y être formé par les instructeurs de la CIA aux techniques d’ interrogatoire.

« Au cours de mon interrogatoire, ils m’ont préparé à mettre fin à l’utilisation de la torture physique au Honduras – ils ont enseigné les méthodes psychologiques », a déclaré M. Caballero à propos de sa formation américaine. « Alors quand nous avions quelqu’un d’important, nous l’avons caché des Américains, interrogé nous-mêmes et ensuite lui avons donné la mort à un escadron de la mort. »

« La CIA avait accès à des prisons secrètes de l’armée et à des rapports écrits résumant l’interrogatoire de présumés gauchistes, selon M. Caballero et deux responsables américains. Les Américains ont également déclaré que la CIA savait que l’armée hondurienne était en train de tuer des prisonniers. La CIA a demandé un arrêt des massacres à un moment donné en 1983. En 1984, un agent de la CIA a été rappelé du Honduras après qu’un parent du prisonnier l’ait identifié comme ayant visité une prison secrète, ont déclaré deux responsables américain et un hondurien. Il existait un contact régulier entre les interrogateurs et la CIA. Il semble donc probable que la CIA était au courant du fait que les meurtres se poursuivaient.

Publicités