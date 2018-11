Réflexions de débat par Alain Bolla, Secrétaire de la fédération du Var du PCF.

« On entre dans le dur ». Ça veut dire qu’ils iront jusqu’au bout !

Ils c’est Pierre Laurent et un certain nombre de camarades autour de lui, dont certain sont depuis le 6 octobre en recul, attendant de voir ce qui va se passer. Bien sûr que nous ne sommes pas en guerre contre les hommes, mais nous sommes bien en guerre idéologique à l’intérieur même du parti.

Au moment où nous sommes, il y a, à mon sens, un double mouvement à avoir : Permettre aux communistes de conforter le sens, l’orientation, la stratégie contenus dans la base commune par son enrichissement et faire la clarté dans les sections, les fédérations et nationalement sur les choix

politiques de P. Laurent et d’autres, ainsi que sur la stratégie mise en œuvre pour voler aux communistes leur expression démocratique faite le 6 octobre, en dénaturant la base commune sur le fond et en verrouillant le congrès.

Au bout du compte ce sont les délégués au congrès qui vont voter !

Par des artifices de calculs, Emilie Lecocq* tente de nous enlever un délégué dans le Var (plus de 81 % pour le Manifeste).

Si l’on ne s’occupe pas du congrès, les communistes dans leur grande majorité se trouveront cocufiés, et là les conséquences seront terribles pour le parti !

Il ne s’agit pas seulement d’essayer d’avoir des délégations qui correspondent aux votes du 6 octobre dans les fédérations, il faut

s’occuper de la commission du texte, et du bureau du congrès.

Tout faire pour préserver l’unité des communistes c’est à mon sens, tout faire pour faire respecter leur choix, si certain dans le parti ne le veulent pas, les communistes doivent le savoir !

Aucun compromis sur le fond politique n’est possible sous peine de poursuivre dans la même démarche qu’aujourd’hui.

Concernant les directions, elles vont de pair avec les choix politiques, il nous faut gagner cela dans le débat, car ce n’est pas si automatique que ça pour les communistes.

Mais nous pouvons avoir confiance si nous mettons dans le débat des éléments de réflexions leur permettant d’avancer dans leur diversité.

Comment une équipe dirigeante, un CN, qui ont combattu le manifeste, les orientations et stratégies qu’il développent et qui les combattent toujours, pourraient ils les mettre en œuvre ?

Comment une direction, un CN ayant été désavoués à 62% pourrait il avoir des exigences ?

Comment un CN pourrait il s’asseoir sur les statuts en ne respectant pas son article 7 sur la durée de mandat dans un exécutif (9 ans) ?

Mettre cela dans le débat avec les communistes et dans le débat national, c’est à mon sens ne pas s’arrêter en chemin pour un véritable changement dans le parti.

Si nous ne faisons pas ça, nous risquons après le congrès de déplorer ce qui ce sera passé ! Nous auront de la part de nombreux communistes des réactions de colère, de dégoût même et nous iront vers de nouveaux déboires en matière d’adhérents, laissant la « maison aux mains de celles et ceux qui sont en train de faire les fossoyeurs » !

Alors oui, il faut tout faire pour préserver au maximum l’unité des communistes, mais pas au point, in fine, de perdre celles et ceux qui

ont exprimé une réelle volonté de changement.

Je pense aussi à de nombreux camarades qui pourraient revenir au parti si les changements étaient réellement concrétisés.

Tenir le langage de la vérité, avoir le comportement adéquat, sans compromis sur le fond, et sans faille sur la composition des directions, des sections au national, dans le débat en interne et public est à mon sens indispensable. (…/…)

Je pense qu’il faut une délégation de membres du CN, de secrétaires fédéraux et de sections, pour aller dire à P. Laurent de respecter les communistes dans la construction du congrès et le faire savoir publiquement.

Qu’ on le veuille ou non c’est une situation de rapport des forces que nous avons et le CN tient les rènes de la « maison ». Alors face à sa volonté de ne rien lâcher, d’aller jusqu’au bout si nous voulons transformer l’essai

avons-nous le choix ? »

