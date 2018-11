ce qui caractérise notre époque est la folie (ce que j’appelle la connerie capable de détruire le monde plutôt que de céder le pouvoir), cette fin de règne produit ses effets partout elle donne à notre monde l’aspect sinistre d’une mascarade morbide; Dans mon livre un bouquet d’orties, je racontais un rêve… c’était la nuit dans la ville de Bruges que je venais de visiter et qui m’avait fait peur à cause de son musée, j’ai rêvé que j’étais dans une barque avec des enfants dans un des canaux qui allaient vers la mer, je protégeais ces enfants du nazisme, et puis tout au coup au loin on entendait une bruit de fanfar, c’étaient une bande de clowns affreux, sinistres dansantr avec leurs bombes atomiques, ceux qui se voulaient les maîtres du monde. Mon cauchemard est là, partout. (note de danielle Bleitrach)

ÉTATS-UNIS : La folie impérialiste étasunienne se déchaîne contre Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, accusés d’être la « troïka de la tyrannie »

Les salauds au pouvoir aux USA enragent. Après avoir essuyé un nouveau et cinglant échec contre Cuba à l’ONU, Trump, par la voix de son sinistre conseiller à la sécurité, John Bolton, aggrave les sanctions contre ces pays qui osent défendre leur souveraineté et leur indépendance.