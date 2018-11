je prends quelques jours de vacances

L’horreur absolue. Ce week-end des militant.e.s fascistes rendaient hommage à #Mussolini. Parmi ces personnes une femme arborait un tee shirt #Auschwitzland. Les camps d’extermination comparés à des parcs d’attraction. Le tout en Europe en 2018.

voici ce qu’il a été fait de l’Italie et que nous prépare à la fois une direction nationale qui veut fondre le parti dans une social démocratie et les groupuscules qui ne rêvent que de rassembler autour d’un gourou et qui font porter tous leurs coups contre le parti, acquis comme ils le sont à la soumission à Mélenchon. Voici ce qui a été fait par cette Europe qui a osé mettre un signe d’équivalence entre nazisme et communisme,jusque dans les manuels scolaires, avec la complicité des directions de notre parti depuis Robert Hue. Cette monstrueuse équivalence faisait le lit au fascisme puisque seuls les communistes étaient réprimés avec la bénédiction de l’UE.

j’ai décidé de prendre des vacances. Hier j’ai été prise d’une crise de tremblements que rien ne pouvait arrêter jusqu »à ce que je rende tripes et boyaux. Cette bande de cons qui a pris la directions du PCF ne mérite pas que je détruise le peu qui me reste de forces. Si les communistes sont d’accord et complices de ces gens là c’est qu’ils ne vallent pas mieux qu’eux . S’ils sont capables d’arrêter leur vanité capricieuse tant mieux. On aura besoin d’eux pour affronter une situation qui se déteriore chaque jour. Et ce ne sera certainement pas avec des gens prêts à détruire le parti pour conserver des places, on finit par s’interroger sur ce qu’un bilan financier nous révellera. Ce ne sont pas eux qui provoquent cette panique en moi, ils n’en vallent pas la peine, c’est cette extrême droite envahissant le terrain que les communistes désertent. Tous les communistes, chacun à leur manière, les groupuscules qui n’ont eu de cesse d’appuyer de fait la direction en attaquant uniquement les gens du manifeste, ce qui est sur c’est que jamais je ne les rejoindrais, comme je leur ai écrit: dans une barricade il y a deux côtés et vous vous avez été contre moi, dans le camp de fait des refondateurs qui proposent que nous fassions soumission à la bourgeoisie mélenchonienne. Je ne sais pas encore ce que je vais faire mais en ce moment mon premier souci est ma santé. Ce qui est sur c’est que nous avons accompli l’impossible, en matière d’unité pour la défence du parti, que personne n’aurait jamais pu imaginer un tel mouvement, un tel débat d’idées. A priori, mais j’ignore si ce sera entendu, je dis aux camarades de rester unis, d’éviter les débats inutiles, ensuite je demande à tous ceux qui regardent sur le bord du chemin de rejoindre le PCF, de reprendre leur place et quelle que soit l’issue du congrès de rejoindre ceux qui veulent que le PCF existe et qu’il reprenne la place qui a toujours été la sienne dans l’entreprise, dans le monde du travail, pour avancer toutes les formes de fascisme qui sont déjà là.Il n’y a pas d’autres issues, l’autre est l’italianisation du parti avec sa plus grosse part que l’on entraîne vers un parti social démocrate rapidement totalement déconsidéré.

Publicités