Oui, les communistes ont la liberté de décider d’une réorientation ! Réponse à Bob Ingey par Pierre Alain Millet

Bob était un des promoteurs du texte dit du « printemps », mais il n’en parle pas dans cet article écrit pour tenter de délégitimer le choix fait par les communistes. Pourtant, les communistes ont été un peu plus nombreux à voter pour le 38eme congrès que pour le 37eme, ce qui n’a pas empêché le texte défendu par Bob Ingey de perdre la moitié de ses voix, passant de 23,6% à 11,9%. Mais Bob Ingey n’en tire aucune conclusion et considère que les communistes n’ont pas compris, n’avaient pas lu, n’ont pas voulu dire ce que le manifeste disait clairement, qu’il fallait une réorientation… Ils auraient aujourd’hui la « liberté de décider », mais à condition de déjuger leur vote, et comme il n’y croit pas, Bob Ingey annonce d’ores et déjà qu’il votera contre le texte final ! Il ne veut pas chercher comment surmonter les divisions bien réelles en tentant de « dépasser » dialectiquement les contradictions entre les textes. C’est une bien pauvre conception du débat entre communistes !

Bob Ingey considère que le résultat du vote des communistes est une majorité « très relative » et tente de faire parler ceux qui n’ont pas participé au vote afin de donner le sentiment que le manifeste est illégitime. Pourtant il fait partie de ceux qui ont voté les statuts ouvrant cette procédure de choix de base commune, et il faut donc comprendre qu’elle ne lui allait que dans la mesure ou elle ne permettait pas d’autres choix que ceux qu’il valide. Pourtant, si le manifeste n’a effectivement qu’une majorité relative, majorité relative nette cependant, son choix est reconnu par tous comme un événement, un premier pas dans ce congrès « extraordinaire ». L’enjeu est bien pour tous les communistes de tenir compte de ce vote pour réussir le congrès et en sortir avec une très large majorité des communistes autour d’une réorientation politique. Le manifeste est la base commune de départ, pas le texte d’orientation d’arrivée. Mais à l’évidence, cette construction majoritaire ne se fera pas en remettant en cause le premier vote des communistes. Oui, les communistes sont libres de se rassembler très majoritairement pour transformer le manifeste en texte de congrès !

Il affirme que ceux qui ont voté pour le manifeste le découvrent aujourd’hui, merci pour eux, excuse-les bob, ils sont un peu bêtes… Mais comme Bob est intelligent, il alerte sur « les reculs, les incohérences mais aussi les angles morts »… On pourrait demander de quels « reculs » bob parle, mais on peut deviner que le plus important est d’affirmer que le parti communiste doit s’organiser, se renforcer, pour être utile au monde du travail et permettre un rassemblement populaire qui ne soit pas un mouvement « alter » dans lequel il se perde. Pour Bob, affirmer l’utilité du parti communiste, c’est un recul, car il fait partie de ceux qui depuis des années militent pour une « métamorphose » du parti en autre chose, en un mouvement qui rompe définitivement avec l’histoire communiste, avec les autres partis communistes, avec le marxisme, avec la classe ouvrière.

Il considère que ce vote serait un « réflexe « dégagiste » d’un coté contre l’actuelle direction, de l’autre coté contre Mélenchon. On ne savait pas que les communistes étaient adeptes du « dégagisme », et les seuls qui ont parlé des personnes dans le débat sur la base commune sont ceux qui défendaient le texte de la direction disant que le choix des textes se résumait à une question »de casting ». Mais l’immense majorité des communistes a discuté du contenu des textes, certes pas dans un commentaire de texte scolaire, mais à partir des questions issues de l’expérience. Et ce qui leur est apparu indispensable en premier lieu, c’est de faire un vrai bilan de décennies de transformation du parti, et seul le manifeste leur proposait une base pour faire ce bilan nécessaire ! Non, aucun dégagisme, et si bien évidemment partout les communistes se préparent à renouveler leur direction, ils le font en cherchant comment assurer la continuité du fonctionnement du parti, tout en rendant visible la réorientation que portera le congrès. Le dégagisme est plutôt chez cet ancien dirigeant fédéral du Rhône me disant parce que j’organisais une soirée sur Lénine « on a viré les léninistes, ce n’est pas pour les laisser rentrer par la fenêtre… ».

Bob Ingey prend deux exemples pour illustrer les défauts de la base commune.

Le premier concerne l’Europe où la base commune reconnait que « nous avons des différences sur la façon d’en finir avec cette construction ». Bob en conclut que « la base commune adoptée n’est pas capable d’avoir une position claire sur ce que nous proposons pour l’Europe… ». C’est sans doute pour cela que Bob ne partageait pas la demande d’un vrai bilan qui a conduit à la rédaction du manifeste. Car c’est bien la réalité de points de vues différents sur la bataille contre l’europe de la concurrence qui a conduit le manifeste à ouvrir le débat que la direction sortante n’a jamais accepté d’ouvrir réellement. La fuite en avant dans « l’europe sociale », la confusion autour des questions de souveraineté nationale, l’enfermement dans le piège idéologique de la fausse opposition macroniste entre progressistes et nationalistes a effectivement rendu les communistes « illisibles » dans le débat politique européen. Et la base commune appelle justement les communistes à conduire ce débat essentiel pour reconstruire une position communiste dans l’ambition « d’en finir avec cette construction ». Est-ce ce qui dérange Bob Ingey ?

Le deuxième exemple porte sur l’absence selon lui de la question des élections locales de 2020, ce qui le conduit à considérer que les promoteurs du manifeste chercherait à retourner à l’union avec le PS de préférence avec la FI. Amusant quand on sait que plusieurs des coauteurs du manifeste sont connus pour avoir mené des batailles difficiles contre le PS aux élections municipales, et les gagnant comme à Vénissieux, alors même que les plus connus des élus proches de Bob sont associés à des exécutifs socialistes, notamment en Seine-Saint-Denis, le département ou le courant refondateur a le plus fortement transformé le parti.

Ce qui gêne sans doute Bob Ingey, c’est l’insistance du manifeste a refuser de confondre rassemblement populaire et alliance électorale, ce que résume le titre du paragraphe consacré à cette question « Une union populaire et politique agissante »

Les communistes doivent travailler en permanence au rassemblement le plus large de toutes les couches salariales et populaires, à développer la conscience des contenus et conditions des changements nécessaires, et à créer les conditions de l’union des forces de progrès. Celle-ci n’est pas un but en soi : elle est un moyen pour la mise en œuvre de choix politiques nouveaux. Il s’agit de construire une union populaire et politique agissante pour sortir de la crise. Dans un cadre de rassemblement politique, il nous faut continuer à mener des campagnes autonomes afin de faire progresser le rapport de forces en faveur de nos idées. Il nous faut tendre la main et mettre au défi toutes les forces politiques de gauche, sans partenaire privilégié a priori, sur les réponses aux questions précises posées par les luttes.

Ce qui conduit le manifeste a affirmer clairement :

Aussi importantes soient-elles, les élections ne sont qu’un moment de l’activité révolutionnaire des communistes.

En conclusion, Bob Ingey a cette formule incroyable pour celui qui visiblement ne se pose aucune question sur la part de ses idées dans les difficultés des communistes. Il reproche aux rédacteurs du manifeste de ne « jamais oser la moindre autocritique. ».. Ceux qui justement demandent et entament un « bilan stratégique », c’est à dire une « autocritique » de l’ensemble du parti, et c’est l’originalité de leur texte, sont pour beaucoup des dirigeants du PCF. Si certains se sont exprimés contre les orientations du parti depuis plusieurs congrès, c’est loin d’être le cas de tous. Autrement dit, le manifeste est le seul texte qui entamait justement une auto-critique qui fut une tradition des partis communistes.

Et quels autres textes ont ouvert cette « autocritique » nécessaire des communistes ? Quelle critique bob engage-t-il sur la tentative de « métamorphose » du parti proposée par les refondateurs en 2007 et refusée par l’assemblée nationale des communistes ? Il a en fait bien du mal à digérer un vote des communistes qui met un terme aux tentatives de dissolution du PCF poursuivies par Robert Hue puis Marie-Georges buffet, et dont Pierre Laurent n’a jamais pu ou voulu se dégager.

Oui, les communistes sont libres, libres de construire une large majorité pour un congrès extraordinaire ! Et pour cela, ils ne considèrent pas les contradictions héritées de l’histoire comme des antagonismes qui ne peuvent se régler que par la division. Au contraire, le courant refondateur est né entre autres d’une critique justifiée de l’institutionnalisation et de l’électoralisme du parti, de la colère de nombreux communistes devant ce qu’ils ressentaient comme une soumission au parti socialiste. Lucien Sève dénonçait avec raison le « centralisme technocratique »… Mais ce courant doit prendre sa part de l’autocritique. Il a notamment accéléré la perte de repères des communistes dans le monde du travail, se concentrant sur les couches sociales urbaines éduquées, développant l’idée de la « forme parti dépassée » qui semblait en vogue à la grande époque de l’altermondialisation, mais dont l’expérience a largement montré l’impasse et le danger, désarmant le mouvement social enfermé dans le spontanéisme et l’émiettement groupusculaire. Il a affirmé le « communisme déjà-là » pour rejeter l’idée de la révolution, désarmant idéologiquement les couches sociales qui ont le plus besoin de porter la colère contre cette société et l’exigence de la rupture.

Je connais beaucoup de communistes sensibles à certaines thèses du « printemps », et ils ont toutes leur place pour contribuer à un congrès extraordinaire qui peut nous permettre d’affirmer que le parti communiste a de l’avenir, et même qu’il est de retour. Mais il faut pour cela rejeter fermement les appels à la division de Bob Ingey !

le texte diffusé par Bob Ingey