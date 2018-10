Organisez la résistance et unissez les forces populaires, démocratiques et patriotiques contre le fascisme!

Comité central du CCP

En dépit de la croissance dans les derniers jours d’une vague démocratique en opposition à la menace du fascisme, l’élection de Jair Bolsonaro à la présidence. la société brésilienne est intervenue, le Brésil est confronté à une nouvelle phase de la domination capitaliste dans notre pays. la période de conciliation de classe a été défaite, et une nouvelle phase de la politique brésilienne commence à partir de maintenant.

Comme il est indiqué dans l’adoption du décret présidentiel, qui a créé un groupe de travail national pour supprimer les organisations « face à l’Etat brésilien et de ses institutions », en laissant ouverte la voie à la criminalisation généralisée des mouvements sociaux et des organisations gauchistes, Temer a ouvert le chemin à Bolsonaro.

les raids arbitraires sur les universités menées par des agents fédéraux et des représentants élus, combinées à des actions belligérantes contre la presse de gauche (comme la saisie du journal Brésil ) et les entités qui ont été la tenue de réunions et d’activités contre le fascisme, montrent que nous sommes désormais sous l’état d’urgence, qui entérine le crime de positionnement politique clair en faveur de la libre circulation des idées et des libertés démocratiques.

La période entre l’annonce du résultat de l’élection et l’investiture du nouveau dirigeant peut représenter une menace sérieuse pour la classe ouvrière, les femmes, les Noirs et les Noirs, les peuples autochtones, les LGBT, les immigrés, le Nord-Est, les syndicats, les mouvements sociaux et les organisations politiques. de gauche, avec des communistes particulièrement visés.

Il existe des risques réels que la haine et la violence déjà pratiquées pendant la campagne électorale, provoquant des agressions physiques et plusieurs morts, soient davantage pratiquées par les hordes fascistes encouragées par le clan Bolsonaro et ses partisans.

En outre, de nouvelles attaques contre le droit du travail, le bien-être public, la souveraineté nationale et les droits démocratiques peuvent être perpétrées par un gouvernement et un congrès moribonds souhaitant rendre service au nouveau patron.

Le gouvernement Bolsonaro sera un gouvernement fondé sur une combinaison de forces réactionnaires, comprenant d’importants secteurs des forces armées, un Congrès plus conservateur que l’actuel et un pouvoir judiciaire contrôlé. Comme ce fut le cas lors de la campagne électorale du second tour, lorsque diverses allégations d’irrégularités et de crimes commis par la candidature victorieuse, telles que « Encadré 2 » pour financer le flot de fausses nouvelles et de propagande fasciste dans Whatsapp, ces dénonciations furent simplement ignorées par les instances. des tribunaux brésiliens.

Nous ferons face à un état d’exception institutionnalisé, fortement militarisé, avec le soutien de groupes paramilitaires fascistes et le soutien social obtenu par la propagande idéologique anticommuniste et antidémocratique auprès de divers secteurs de la société. Bolsonaro, élu, a construit une base sociale pour soutenir ses idées et ses propositions néo-fascistes des secteurs de la haute bourgeoisie et de la classe moyenne.

Grâce à un programme mafieux de propagande frauduleuse financée par de grands hommes d’affaires et diffusée par des groupes ultraconservateurs, des pasteurs sans scrupules d’églises néo-pentecôtistes, il a été en mesure de répandre l’irrationalité et la haine et de capturer le cœur et l’esprit des secteurs populaires et ouvriers. Ils ont réussi à convaincre le Brésil que le plus grand mal à combattre serait la corruption du PT, comme si ce parti avait inventé la corruption, systémique dans le capitalisme, qui s’est produite à grande échelle, même sous les gouvernements militaires nés du coup d’État de 1964, lors de la censure La terreur et la peur l’ont empêché d’être rendu public et puni.

Le nouveau gouvernement devrait accroître les mesures de criminalisation des mouvements sociaux et de l’activisme politique et social de toutes les tendances et de la gauche en particulier. Il voudra faire avancer le processus de privatisation de l’État, la subordination aux intérêts de l’impérialisme américain et la livraison de la richesse nationale, comme l’a annoncé le nouveau président en campagne, « l’Amazonie ne nous appartient pas ».

Si vous appliquez en fait ce qu’il a promis pendant la campagne électorale, Bolsonaro a l’intention d’accélérer le retrait des droits civils, politiques, sociales et du travail, détruire le système national de santé pour favoriser les grandes sociétés de gestion des plans de santé privés à privatiser l’éducation du public, introduire des cours différents dans l’école primaire, en plus d’instituer légalement le tristement célèbre projet de l’école sans parti, c’est-à-dire de l’école avec bâillon.

Le fascisme brésilien est en pleine mutation, mêlant les caractéristiques du fascisme traditionnel – telles que le recours à la violence contre la gauche et le mouvement syndical organisé, la haine de la raison, de la culture et du savoir, l’utilisation de symboles et de slogans xénophobes, l’idéologie ultraconservateur dans tous les domaines – avec une proposition économique ultralibérale et dénationalisante. Mais ils ne jouent pas seuls. La majorité de la population brésilienne a rejeté le vote du candidat du PSL.

C’est pourquoi il est nécessaire d’organiser la résistance, qui sera dure et difficile, mais qui tend à se développer dès que les personnes qui ont cru en ce projet se rendent compte qu’elles ont été trompées de manière peu scrupuleuse. Il est nécessaire immédiatement que toutes les forces populaires et démocratiques s’unissent autour de la construction d’un large front antifasciste, qui devrait mobiliser les divers secteurs sociaux mécontents de l’élection de Bolsonaro et de ceux qui verront leurs droits compromis par les attaques à venir.

Au sein du front démocratique antifasciste (qui devrait réunir des mouvements, des partis et des entités représentant un large éventail de forces démocratiques, progressistes et même libérales) et surtout dans les luttes populaires et dans le mouvement syndical et ouvrier, l’unité des organisations politiques et des mouvements sociaux anticapitalistes et anti-impérialistes dans tout le Brésil. Seule la classe ouvrière organisée vaincra le fascisme!

Oser se battre, oser gagner!

Comité central du Parti communiste brésilien (PCB)