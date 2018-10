David Simon, créateur de « The Wire » et de « The Deuce », a réagi avec colère à la visite prévue par le ministre israélien dans les Affaires de la diaspora, Naftali Bennett, dans la communauté juive de Pittsburgh, à la suite du tir de masse de 11 personnes à la synagogue Tree of Life de samedi .

En réponse à un tweet de Bennett dans lequel il annonçait son intention « d’être avec nos sœurs et nos frères à l’heure la plus sombre », Simon répondit: « Rentrez chez vous. Les interventions du Premier ministre Benjamin dans la politique américaine ont aidé à l’élection de Donald. Trump et sa validation crue et implacable du nationalisme blanc et du fascisme. La communauté juive américaine saigne maintenant aux mains du Premier ministre israélien. Et beaucoup d’entre nous le savent. «

David Simon ✔@AoDespair Go home. Netanyahu’s interventions in US politics aided in the election of Donald Trump and his raw and relentless validation of white nationalism and fascism. The American Jewish community is now bleeding at the hands of the Israeli prime minister. And many of us know it. Naftali Bennett בנט ✔@naftalibennett I’m flying tonight, as Minister of the Diaspora, to Pittsburgh to be with our sisters and brothers on their darkest hour.

When Jews are murdered in Pittsburgh, the people of Israel feel the pain.

Our hearts are with our brothers and sisters and with the entire American people.

L’attentat présumé armé Robert Bowers à Pittsburgh a suscité condamnations de la part de Bennett et de Netanyahu, ce dernier déclarant qu’Israël «se tenait aux côtés de la communauté juive de Pittsburgh.fac à la brutalité, et nous prions tous pour le prompt rétablissement des blessés « . Annonçant sa décision de se rendre aux États-Unis, Bennett a également tweeté: « Lorsque des Juifs sont assassinés à Pittsburgh, le peuple israélien en ressent le chagrin. Notre cœur est avec nos frères et soeurs et avec l’ensemble du peuple américain ».

Le ministre des Affaires de la diaspora, Naftali Bennett, à Jérusalem, en mai 2018. Alex Kolomoisky

Simon n’a pas répondu au commentaire de Netanyahu, mais il a eu à coeur de répondre (et à bloquer) les personnes qui l’avaient tweeté à propos de l’attaque de samedi – la pire cible pour la communauté juive de l’histoire des États-Unis.

« Vous êtes un shitmuzzle anti-spirituel. Qu’est-ce que les Juifs qui assistent à un service religieux dans une banlieue de Pittsburgh ont à voir avec la politique d’un État du Moyen-Orient, politique autre que celle qui pratique la religion juive? Je Bloque et baise votre âme malade, « a-t-il répondu au commentaire de Claudio Almeida selon lequel » Que se passe-t-il? Des prières pour la #FreePalestine également! «

David Simon ✔@AoDespair You anti-Semiitic shitmuzzle. What do Jewish people attending a religious service in a Pittsburgh suburb have to do with the policies of a Middle Eastern state other than that they are practicing the Jewish faith? Blocked and fuck your diseased soul. Claudio Almeida @sarrata Replying to @AoDespair What comes around goes around! Prayers for the #FreePalestine also! https://twitter.com/sarrata/status/1056211162575060993?s=21 …

« Musette explosive » a été une expression populaire pour Simon alors qu’il se lançait contre des tweeters cherchant à défendre de quelque manière que ce soit les actions du tireur. Lorsque l’AJB a tweeté « Inonder un pays d’étrangers a des conséquences réelles. Peut-être auraient-ils dû penser cela avant de promouvoir une migration illimitée », la réponse de Simon s’est faite plus violente . « Les seuls Blancs qui s’inquiètent à ce sujet sont les subalternes, les lâches et les incompétents qui craignent les interactions, les fiançailles et la concurrence avec le reste de l’humanité. Oh salut, AJB, vous êtes un putain de fouineur Internet anonyme. »

David Simon ✔@AoDespair The only white people worried about this are the menials and cowards and incompetents who fear interaction, engagement and competition with the rest of humanity. Oh hi, AJB, you anonymous internet fuckmuzzle. AJB @AJBPlugz Replying to @AoDespair Flooding a country with foreigners has real world consequences. Maybe they should have thought that through before promoting unlimited migration.

Présentant une gamme d’explosifs que le casting de « The Wire » reconnaîtrait sûrement, Simon a ensuite répondu à un tweet qui affirmait s’être identifié aux défenseurs communistes de l’Espagne dans les années 1930 dans un commentaire précédent sur le fascisme. « Vous êtes un connard historique. Simon a en fait lu quelque chose et il a identifié la coalition de républicains espagnols, de démocrates libéraux, de socialistes et de communistes qui ont mis de côté leurs arguments pour combattre Franco, Hitler et Mussolini. Vous avez entendu parler d’Hitler, n’est-ce pas putain? » Simon a écrit.

David Simon ✔@AoDespair You ahistorical fuckmook. Simon’s actually read something and he’s identifying the coalition of Spanish republicans, liberal democrats, socialist and communists that put aside their arguments to fight Franco, Hitler and Mussolini. You’ve heard of Hitler, right, fucknuts? Bill Rebel @AZRaider It’s important here to notice Simon is identifying with the Communist « defenders » of Madrid who had already purged the rest of their Leftist coalition partners. https://twitter.com/AoDespair/status/1056251127220584448 …

Cependant, un tweeter a été épargné par une réponse X-rated: Ivanka Trump – bien que Simon ne l’ait pas vraiment laissée filer non plus.

Elle a tweeté: « L’Amérique est plus forte que les actes d’un bigot dépravé et antisémite. Tous les bons Américains se tiennent aux côtés du peuple juif pour s’opposer aux actes de terreur et partager l’horreur, le dégoût et l’indignation provoqués par le massacre de Pittsburgh. Nous devons nous unir contre la haine et le mal. «

Simon a répondu: « Nous sommes d’accord. Finalement, après beaucoup trop de tragédies et de dégradation nationale, ce pays retrouvera finalement son sens de lui-même, se battra pour restaurer son éthique et s’avérera finalement plus fort que nos père. »

David Simon ✔@AoDespair We agree. In the end, after far too much tragedy and national degradation, this country will eventually regain its sense of itself, fight to restore its ethos and prove in the end stronger than your father. Ivanka Trump ✔@IvankaTrump America is stronger than the acts of a depraved bigot and anti-semite. All good Americans stand with the Jewish people to oppose acts of terror & share the horror, disgust & outrage over the massacre in Pittsburgh.

We must unite against hatred & evil. God bless those affected

L’écrivain primé est connu pour ses représentations incendiaires de la vie en marge des États-Unis, qu’il s’agisse des rues de Baltimore (« The wire »), de l’après-ouragan Katrina New Orleans (« Treme ») ou de l’industrie du porno dans les années 1970. Nouveau York, au moment où la grosse pomme était la plus pourrie.