mémoire pour ceux qui pratiquent l’oubli et inventent « le totalitarisme »

Sur le dos d’une photo prise par un soldat ou un officier de la Wehrmacht, il est écrit : » Kiev. Octobre 1941. Les Juifs en première ligne « . aujourd’hui c’est l’anniversaire de la libération de l’Ukraine des occupants allemands-fascistes. Merci à ceux qui ont libéré. Santé à ceux qui ont survécu à l’occupation. Mémoire, mémoire forte à nous tous. Et que ceux qui appuient encore aujorud’hui le fascisme en Ukraine, ne serait-ce que par leur pétitions en faveur d’un de ces fascistes fut-il cinéaste et membre d’une communauté qui se protège au point d’avoir suivi en son temps un Robert ménard qui les invitait à lutter contre le méchant Fidel Castro, qui comme chacun sait organisait le blocus des Etats-Unis, le tout en défense de pseudo-journalistes…

Ceux qui n’arrêtent pas de contribuer aux bonnes oeuvres de Bernard henri levy et de la CIA et qui de surcoit comme un jacques weber ne reconnaissent pas l’enfant de leurs oeuvres social démocrate anti-communisteen Macron… Ceux qui de Mitterrand à Hollande, en passant par melenchon, n’ont jamais eu qu’une seule obsession détruire le parti communiste, réduire sa part à la portion congrue, l’accuser de tous les crimes, y compris en profitant de la lâcheté de leurs dirigeants actuels, de leur soumission, pour mieux faire le lit au capital financier et à la CIA.

Tous ces gens qui sont toujours prêts à la mobilisation d’une gauche qui écoeure le peuple et créé le fascisme doivent au moins fermer leur gueule et laissezr la direction de la résistance et de la transformation sociale à ceux qui ont encore le courage de s’y coller…

Je ne croyais pas en ma quatre-vingtième année revivre les cauchemards de ma petite enfance, la peur qui me hante : n’avoir jamais pu oublier au point d’aujourd’hui ne plus pouvoir supporter ceux qui ne voient rien venir et nous détruisent avec leur sordide manoeuvre d’appareil en bout de course… ceux qui ont largement contribué à laisser se détruire la mémoire des peuples, occupés comme ils l’étaient à pratiquer l’opportunisme le plus éhonté, mettant toute leur ingéniosité au service de l’élection d’un député européen ou d’un conseiller régional, qui ne servent à rien<; ils ont détruit le parti et nosu sommes encore plus démunis qu’en 1941 parce qu’il n’existe plus d’uRSS et plus de parti communiste digne de ce nom…

parfois je me dis que le vrai problème est que tous ces gens ne croient plus à rien dans un temps où il faudrait le courage de l’engagement.

L’Histoire dira que pendant que le monde est en train de basculer dans l’apocalypse voulu par les marchés financier, le PCF est au-dessous de tout. Pendant ce temps-là la bande qui nous dirige est en train de mettre tout ce qui leur reste d’intelligence au service de « comment avoir une majorité au Congrès pour prendre sa revanche sur ceux qui nous ont battu au niveau des motions ». Les « machiavels départementaaux » donnent à plein dans ce genre d’enjeu à leur mesure, avec la hargen du mauvais perdant . Jusqu’à ce que tout le monde crève de leurs manoeuvres de bureaucrates en état comateux avancé.