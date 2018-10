L’intelligence des imbéciles

Je me souviens, après la guerre, quand les déportés revenaient dans leurs foyers, mes parents s’occupaient des enfants juifs qui n’avaient plus ni père, ni mère, et mon père allait tous les jours à l’arrivée des convois qui ramenaient des êtres squelettiques et aux yeux lumineux et exorbités, certains d’entre eux n’avaient plus de famille, ils étaient en plein désarroi. Mon père les ramenait chez nous et les faisaient parler pour trouver la trace des siens… De son frère surtout, Raymond-Salomon qui avait été déporté à 20 ans. Nous avons su plus tard qu’il avait été conduit en Lituanie en train, là à la sortie des wagons, ils ont été fauchés par une mitrailleuse et entassés dans des fosses charnier. Mais un jour, l’un des être faméliques que mon père ramenait chez nous, nous a parlé d’un des frères de mon grand père, parmi les deux déportés, Jacques et Léon Bleitrach. Le dernier était un personnage , physiquement pas très beau mais avec du charme irrésistible, brun aux yeux clairs, célèbre pour sa passion pour les femmes, très romantique, se battant pour leurs beaux yeux au sabre… comme un étudiant allemand qu’il n’avait jamais cessé d’être. Il était musicien, poète et récitait des vers de Heine, sa femme Cécile était pianiste et nous jouait du Schumann… Elle nous parlait inlassablement de l’homme qu’elle aimait, son romantique amant Léon Bleitrach. Donc un jour un déporté nous a donné des nouvelles de Léon qui avait atterri à Auschwitz. Il nous a dit que notre oncle n’avait pas pu supporter ce qu’il voyait, la dégradation de l’humanité et il s’était laissé mourir, refusant même la tranche de pain de l’ordinaire.

Parfois devant l’état de l’humanité, moi qui aime tant la vie – au point de recommander à mes proches : si vous apprenez que je me suis suicidée, cherchez bien c’est un meurtre – je comprends mon oncle et Primo Levi. Je crois que la pire chose n’est pas le retour de la bête immonde, mais l’état dans lequel est le parti communiste français. La pire des choses est l’attitude de ces petits manipulateurs bureaucrates qui ne croient plus en rien et ne laissent aucune chance au parti auquel ils ont pourtant consacré leur vie.

Thomas Mann a dit : il y a mille sorte d’intelligence dont la bêtise n’est pas la moindre. Pour comprendre la véracité de ce propos, il suffit de se rendre compte de la monstrueuse intelligence des capitalistes qui ne pensent qu’à une chose accumuler du profit, accumuler, l’humanité dut-elle en périr. Mais il y a aussi le crétin bureaucrate qui met tout son être au service de ce qui nous entraîne vers le suicide d’un idéal et de ce qui jusqu’ici s’est avéré la seule force capable de résister à cette monstruosité du capital, qui nous conduit inexorablement vers le fascisme. Il est clair que je vois tout cela et comme mon oncle Léon, il m’arrive d’avoir envie de me coucher, et de me dire que je ne suis pas de taille à lutter dans ma solitude actuelle contre ce type d’intelligence stupide qui ne voit que midi devant sa porte mais en acquiert une redoutable efficacité.

Il ne me reste plus qu’à tenter avec la poignée de gens prêts à se battre à tenter ce qui peut paraître impossible. Pourtant je me souviens toujours de ce que me racontaient des communistes qui avaient reconstitué le parti après la mise en clandestinité (par les socialistes), comment ils avaient dû retrouver un à un des gens prêts à se battre alors que les nazis étaient là. Et puis il n’y a rien d’autre que ce parti communiste affaibli, la social démocratie est ce qu’elle est, elle n’a su témoigner que de sa volonté d’affaiblir ce parti pour mieux mettre à mal les conquêtes sociales du temps où ce même parti était fort et avait derrière lui un peuple capable de se battre, enfin une partie de ce peuple suffisamment organisé pour faire peur au capital… une social-démocratie qui se retourne toujours contre les communistes et fait le travail du capital, comme les groupuscules chez qui la haine et le ressentiment tient lieu de politique.

Je n’aurai pas au moins trahi la promesse de mon enfance: plus jamais ça!!! Il n’y a pas d’autre solution que de se battre, le pessimisme est lucxe que nous ne pouvons pas nous permettre.

Danielle Bleitrach

