ILS SONT DEJA INSTALLES EN FRANCE, A MARSEILLE

Que les marcvhés financiers aient chosi le nazi brésilien est logique au vu de son programme néo-libéral le plus extrême, ils ont déjà choisi Pinochet pour l’expérimenter. mais pourquoi les quartiers africains, les favelas aient voté pour ce type qui les méprise ouvertement? Il y a bien sur l’insécurité, une politique qui n’a jamais osé aller jusqu’au bout et à l’inverrse de Cuba n’a pas transformé la mentalité de résistance de celui-ci par une idéologie, mais il y a sur ce terrain propice la propagande des médias appuyant l’image de corruption de Lula, inventant des faits et il y a les église évangélistes devenu le véritable opium des peuples, à travers les vertus familiales, la vision apocalyptique et un décérébrage de secte en faveur des Etats-Unis. En France, ils sont là. dans le monde un chrétien sur quatre appartient à ces sectes.(1)

On parle beaucoup des mosquées salafistes, mais il est moins fait état de l’implantation des sectes évangelistes en France. Il suffit à Marseille de se ballader un dimanche dans le boulevard de la Libération, vers les réformés pour voir et entendre (ils beuglent littéralement) ces sectes évangélistes à l’oeuvre? leurs adeptes essentiellement la communautré africaine sont habillés de paillette et de strass. Ces sectes diffusent chez nous, dans la communauté africaine en particulier un fascisme apolcalyptique que l’on voit à l’oeuvre au Brésil.

Est-ce parce que ces gens sont les meilleurs soutiens du capitalisme néo-libéral, celui de Macron et des autres, les meilleurs soutiens des Etats-Unis et de sa politique interventionniste, l’OTAN, le tout sous couvert de moralisme et de défense de la famille, que l’on ne s’intéresse pas à eux?

Danielle Bleitrach

(1) dénoncer l’influence de ces sectes évangéliques en Amérique latine, et noter leur présence massive en France chez les africains, ne signifie pas que nous désignons les Brésiliens installés en France . Les électeurs brésiliens résidant en France ont donné la victoire au candidat candidat Fernando Haddad, arrivé en tête avec 69,45% des voix. Jair Bolsonaro, du PSL, avait 30,55%, selon les bulletins des sections électorales fixés par le consulat du Brésil à Paris au bureau de vote et envoyés au Tribunal supérieur électoral (TSE).

