Mon ami américain découvre Marx, c’est une révolution…

j’ai des amis installés chez moi depuis un mois, ils sont à larecherche d’un ped-à-terre à Marseille, un grand studio qui ne soit pas un taudis, avec une terrasse ou une petite cour intérieure, dans un endroit sécurisé. Donc si vous connaissez faites le moi savoir.

Lui est américain, il hait Trump et a soutenu Bernie Sanders. Il est en exil. C’est un spécialiste international du nucléaire à la retraite après l’avoir pratiqué en espagne, en France,en Inde, en Chine et il a beaucoup apprécié quelques articles de la revue progress….

Il a découvert un jour un texte de Marx, c’était dans le périgord où ils étaient en vacances, la bibliothèque de jean Suret Canal était à la vente dans un bibliothéquaire du coin et ils ont pensé à moi, ils m’ont acheté deux volumes consacrés à la gazette rhénane, qu’il s’est mis à lire en déclarant que ce type avait un style incroyablement direct et moderne. Arrivé chez moi, il a dévoré ma bibliothèque, après avoir lu le livre 1 et le livre II du Capital en Français, il a cherché sur internet et a découvert le livre III en anglais. Il s’est passionné pour cette lecture et a déclaré: cela ne m’étonne pas que l’on nous dise tant de mal de lui, à nous américains, celui qui le lit ne peut plus voir le monde de la même manière, en particulier il sait que ce sytème ne peut pas être réformé , être rendu plus humain, il faut en finir avec lui.

Mon ami américain était jusque là un amateur de la décroissance, la seule manière d’attaquer le capital était l’ascétisme, le priver de consommateurs. A la fin du livre III, il nous a déclaré « je suis très triste parce que j’ai perdu mes certitudes sur le fait que l’on pouvait attaquer le capital en consommant moins ». Son épouse, mon amie m’a dit « d’accord, on en finit pas avec le capital mais manger moins et mieux ne fait pas de mal au révolutionnaire ».

Il serait temps que les communistes se remettent à la lecture de Marx et qu’ils ne se contentent pas de citations. Marx ce n’est pas l’Almanach Vermot, c’est une lecture qui vous bouleverse et vous rend différent.

danielle Bleitrach

Publicités