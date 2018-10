e KPRF s’est bien comporté lors des élections locales

Le KPRF s’est bien comporté lors des élections locales

Le Parti communiste de la Fédération de Russie a obtenu une augmentation significative de son soutien électoral lors des élections fédérales, régionales et locales de septembre.

ICP, le 24 octobre 2018

Plus de 63 millions d’électeurs se sont rendus aux urnes lors des élections fédérales, régionales et locales de septembre en Russie. Les chefs de 26 régions, les députés de 16 parlements régionaux et de 12 parlements municipaux, les maires de 4 centres administratifs et 7 députés de la Douma d’Etat ont été élus. Le Parti communiste de la Fédération de Russie (PCRF) a obtenu un résultat moyen de 20 % des sièges dans les assemblées législatives régionales et dans la ville de Dumas et de 15 % au premier tour des élections du gouverneur. Le pourcentage de victoires du KPRF dans les circonscriptions uninominales (élections législatives) a quadruplé par rapport à 2017 et atteint 16 %.

Pendant la campagne électorale à la Douma d’Etat, le KPRF l’aemporté dans la région de Saratov. Le Parti communiste a remporté trois listes de partis aux élections législatives de 16 parlements régionaux. Les listes du KPRF ont été soutenues par 34% des électeurs dans la région d’Irkoutsk, 31% à Khakassia, 36% dans la région d’Oulyanovsk. Lors des élections régionales, le candidat du KPRF Andrey Klychkov dans la région d’Orel a été élu gouverneur avec le soutien de 84% des électeurs. A Khakassia, Valentin Konovalov a obtenu près de 45%. Pratiquement Andrey Ischchenko a été le premier au deuxième tour de la campagne électorale du gouverneur du kraï de Primorski avec près de 52 % de soutien, mais les résultats des élections ont été annulés en raison de fraudes de masse et d’actions illégales organisées par son concurrent. La liste du KPRF a été victorieuse à Veliky Novgorod avec 30,6% de soutien.

Le KPRF a connu le succès dans l’une des 12 assemblées des villes des centres administratifs de la Fédération de Russie. 59 candidats du KPRF ont remporté les élections aux assemblées législatives régionales dans les districts à mandat unique. 24 Les communistes ont remporté les élections des députés des organes représentatifs des centres administratifs de la Fédération de Russie.

Le KPRF considère que les résultats impressionnants des élections du Parti, qui ont été obtenus en dépit de la fraude électorale écrasante menée par le parti au pouvoir, proviennent du fait que les électeurs russes considèrent le KPRF comme l’alternative politique du parti au pouvoir. Selon le KPRF, l’équilibre des voix dans les différentes régions et territoires souligne le fait que le Parti Russie unie perd progressivement son soutien électoral en raison de la réforme cannibale des retraites organisée par le gouvernement, des échecs administratifs, du niveau élevé de corruption parmi ses représentants au pouvoir, ainsi que du non-respect total de ses obligations envers la nation, principalement dans la sphère sociale.

