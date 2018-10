Je me souviens et en toute franchise… à propos du « parti guide »…

Le Contexte c’est celui du grand mouvement du service public à cette époque. Il avait débuté à l’Université et pour la première fois en tant que membre du Comité devenu national, je n’avais pas été convoquée pour réflechir à ce mouvement avec la direction du parti. Tous les services publics, les transports avaient suivi, toujours pas de « concertation », le parti justifait cette absence de concertation par l’idée qu’ « il ne fallait pas corseter le mouvement populaire ». Pas plus que les autres membres du Comité national, je ne me faisais d’illusion sur la nature de telles affirmations, mais j’ai décidé de parler au COnseil National alors que mes amis les plus chers m’incitaient à me taire. une nouvelle direction était apparue et elle semblait avoir à coeur de détruire tout ce qui avait été défendu par la direction autour de Geogres marchais y compris quand face aux plans de restructuration de davignon, à l’échelle européenne, il avait été décidé la sortie du gouvernement. Une campagne s’en était suivi, dans laquelle Mitterrand aidé de quelques ministres communistes comme Fitterman et Rigout, avait commencé une destabilisation du parti. C’était donc quelque chose de grave que ce retour au gouvernement alors que la politique au pouvoir était ce qu’elle était et que le rapport des forces était encore moins en notre faveur.

Le second réflexe a été : mais qu’est-ce que j’ai pu bien dire comme connerie pour qu’ils me publient? J’ai été éduquée dans un parti où on avait ce type de réaction, avant celles d’un ego flatté. je venais de lire l’excellente tribune d’André Chassaigne dans le Monde, nous disions à peu près la même chose, mais lui il a l’art et la manière…

Je me souviens très bien être montée à la tribune pour dire qu’une telle attitude faussement « démocratique » revenait en fait à ne pas vouloir du plat tant qu’il était chaud, pour mieux faire avaler une participation gouvernementale qui se préparait en coulisse.J’ai dit alors que j’étais contre mais si le choix de la direction était différent il fallait prévenir les communistes et ne pas leur raconter des fadaises « démocratiques » sur le mouvement populaire, pour mieux leur faire subir les effets des manoeuvres en coulisse. les militants communistes ont un rôle a jouer et ils doivent être prévenus.je leur ai même annoncé que suivant la manière dont nous agirions nous ferions le lit de l’extrême droite.Tout ce que je dis est parfaitement exact et nombreux encore sont les camarades qui peuvent en témoigner. personne n’a repris mon propos, mais dans l’interséance tout le monde se précipitait vers moi pour me dire son accord.Je me souviens très bien que Robert hue était venue me voir à l’interruption de séance et m’avait demandé « qu’est-ce que je peux faire danielle », je lui ai répondu: si tu ne sais pas quoi faire donne à quelqu’un d’autre ta casquette de secrétaire.Marchais était parfaitement d’accord avec mon intervention, parce que tout le monde savait que sous couvert de libérer l’intervention citoyenne, la direction préparait l’entrée au gouvernement.Quand à la suite d’une fausse manoeuvre de Chirac, le gouvernement Jospin a été nommé, comme prévu bien sur il y a eu participation gouvernementale sur le thème: les Français ne comprendraient pas que nous n’y allions pas! Comment auraient-ils compris eux et les militants cela faisait qu’on les y préparait et ce la sous le couvert de la démocratie, de la fin de toute avant-garde et pas seulement du parti guide. C’était de l’escroquerie pure et simple

Nous sommes d’ailleurs entrés sous couvert de favoriser l’intervention citoyenne (en dehors du manifestation pour l’emploi, il n’y a pas eu la moindre tentative en ce sens de cette direction. le congrès qui a suivi s’est fait effectivement sur le thème de l’intervention citoyenne, la mutation, la destruction du parti était amorcée.