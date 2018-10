«Trump ne traite jamais rien de manière correcte»: le président agit comme l’avocat de l’Arabie saoudite dans l’affaire Khashoggi

Lundi après-midi, j’ai reçu un e-mail court et précis. « Veuillez noter que la réception pour la fête nationale du Royaume d’Arabie Saoudite, le jeudi 18 octobre de 18h00 à 20h00, a été annulée », lit-on dans le journal. Il a été signé par Fatimah Baeshen, une porte-parole de l’ambassade saoudienne. Aucune explication de l’annulation n’a été donnée, mais, bien sûr, aucune n’était nécessaire: les Saoudiens n’en étaieznt pas à faire la fête, au milieu de l’inquiétude suscitée par la disparition et le meurtre présumé du journaliste saoudien dissident Jamal Khashoggi .

Les faits fondamentaux n’ont pas beaucoup changé depuis que Khashoggi, un éditorialiste du Washington Post vivant en exil volontaire en Virginie, est entré au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, le 2 octobre, pour ne jamais en ressortir. Mais l’histoire, alimentée par un flot de fuites émanant de responsables turcs et contenant des détails de plus en plus terrifiants sur ce qu’ils prétendent être la capture, le meurtre et le démembrement de Khashoggi par une équipe de quinze Saoudiens, s’est transformée en une crise internationale, alimentée par les peu crédibles dénégations des Saoudiens et par le président Trumplui-même. Jusqu’à jeudi, bien que trois semaines se soient écoulées depuis la disparition de Khashoggi, Trump n’a même jamais admis le fait évident de la mort probable de Khashoggi. Il continue de se comporter davantage comme l’avocat des Saoudiens devant le tribunal de l’opinion mondiale que comme le défenseur des droits de l’homme et des libertés. discours qu’un président américain est censé tenir à un tel moment. L’annonce tardive, faite vendredi dernier par les Saoudiens, de la mort de Khashoggi, et leur nouvelle affirmation selon laquelle il serait mort lors d’une bagarre avec des agents saoudiens, ne vont guère apaiser la controverse. La déclaration presque instantanée de Trump selon laquelle l’excuse saoudienne était crédible ne le sera pas davantage. Au lieu de cela, grâce à Trump et à son enlacement passionné du jeune prince héritier brutal de l’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman , a fait que désormais il s’agit bien plus que du meurtre d’un seul homme.

À une époque où les tweets et les commentaires constants de Trump produisent de nouveaux cycles d’une durée de plus en plus courte, l’affaire Khashoggi pourrait s’avérer être l’intrigue la plus durable de Washington de cette saison électorale de mi-mandat . La révélation du Times selon laquelle Trump était une fraude fiscale depuis des décennies s’en est venu puis aussitôt disparue . L’accord de plaidoyer conclu en septembre par l’ancien président de campagne de Trump, Paul Manafort, a été retiré des grands titres. Le tollé national suscité par les allégations d’inconduite sexuelle de la part du candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, a duré un peu moins de trois semaines. Pourtant, sur cette affaire nous en sommes à dix-sept jours et cela paraît , au moment où je vous écris, sans fin imminente, comme l’agitation de l’administration Trump dans une recherche, jusqu’à présent infructueuse, pour trouver un moyen de mettre fin à la saga de telle sorte qu’elle ne débouche pas sur un conflit sérieux. une rupture avec un allié au cœur de toute sa stratégie au Moyen-Orient.

L’obsession de Washington pour cette histoire ne me surprend pas: c’est la présidence Trump qui distille son essence moralement compromettante, qui dénigre la vérité et qui dénigre la presse. À une époque où de nombreuses personnes mettent en cause les dirigeants américains dans le monde, la combinaison de crédulité et de cynisme de Trump en réponse au meurtre brutal d’un dissident qui a cherché refuge ici donne aux méchants du monde une raison supplémentaire de se réjouir. Même de nombreux républicains au Congrès sont furieux contre Trump, alors que les sénateurs Lindsey Graham et Marco Rubio réapparaissent comme les tribunes de la vertu américaine qu’ils étaient, exigeant que Trump prenne des mesures sévères contre les Saoudiens. Chris Murphy, sénateur démocrate du Connecticut, m’a dit que ce crime particulier, dans un monde qui les engendrait , a eu de l’écho parce que «c’est un thriller d’espionnage, un suspense haletant». Il pense que cette dynamique se poursuivra.

Déjà, à Capitol Hill, il est clair que la politique américaine à l’égard de l’Arabie saoudite s’est radicalement transformée. En mai de la première année du mandat de Trump, lorsque j’ai parlé à Murphy de ses efforts pour amener le Congrès à sanctionner l’Arabie saoudite pour sa guerre brutale au Yémen , Murphy était un combattant solitaire. Maintenant, nous sommes devant un consensus bipartite. «Je suis furieux et frustré que le meurtre d’un seul journaliste ait eu une incidence avant même que des gens ne commencent à s’intéresser au meurtre de milliers de civils au Yémen, mais je considère tout de même que c’est un tournant dans notre relation avec l’Arabie saoudite», m’a déclaré Murphy t jeudi. « Je ne me fait pas d’illusion sur le fait que les Saoudiens puissent tirer un lapin d’un chapeau, mais pour le moment je ne vois pas comment le Congrès pourra continuer à approuver les ventes d’armes ou maintienirt son approbation inconditionnelle pour la guerre au Yémen. » Si les démocrates prennent le contrôle de l’une ou des deux chambres du Congrès le mois prochain, Murphy et les autres personnes avec lesquelles j’ai parlé s’attendent à davantage de retombées, y compris des enquêtes sur les intérêts commerciaux de Trump avec les Saoudiens (le président a faussement déclaré ne pas en avoir du tout),

Comme les jjours se sont étirés jusqu’à devenir des semaines sans explications saoudiennes et que le parti de Trump a rompu avec lui, les dommages collatéraux à Washington commencent à s’accumuler. Des sociétés de lobbying et des groupes de réflexion sur le régime saoudien ont été contraints de la^cher le royaume devant des clients mécontents, y compris la société au groupe démocrate Glover Park Group et la société GOP Barbour, Griffith & Rogers, qui a cédé près d’un million de dollars annuels l’un des ses fondateurs, le lobbyiste républicain Ed Rogers, a été informé par le Washington Post rédacteur en chef , Fred Hiatt de choisir entre ses chroniques dans le journal de Khashoggi ou le chèque de règlement de son entreprise auprès du gouvernement saoudien. La dernière fois qu’il y a eu une telle réaction anti-saoudienne ici remonte à 2001, lorsque 15 des 19 pirates de l’air sur 11 ont été révélés être des ressortissants saoudiens.

J’ai parlé à l’un des nombreux lobbyistes qui ont été mêlés à l’affaire Khashoggi maintenant que c’est devenu une situation classique à Washington, dans lequelle une affaire jugée acceptable par l’élite de la Beltway devient politiquement intenable. Le lobbyiste a reproché à MBS de ne pas être ce que Washington voulait qu’il soit. «Nous ne pouvons pas tous vivre dans le mensonge de ce type. En aucune façon. C’est trop vif et trop morbide », m’a dit le lobbyiste. «Ce n’est pas une chose à laquelle tout le monde peut adhérer. Cela ne fonctionnera pas ainsi. »Mais il était également furieux contre Trump pour avoir exacerbé le scandale et l’avoir transformé, encore une fois, en une histoire à propos de Trump lui-même. « Trump ne gère jamais les choses correctement », a déclaré le lobbyiste républicain. « Jamais. Jamais. »

Le mépris du public, quant à lui, a également été dirigé vers ceux qui partageaient la haute estime du gouvernement Trump pour le prince héritier et le saluaient en tant que jeune réformateur en voie de modernisation. Le chroniqueur du Times, Tom Friedman a exprimé son immense chagrin pour sa chronique «Le printemps arabe en Arabie saoudite, enfin» de novembre 2017, qui était remplie de louanges pour le MBS, et de longues listes de commentaires pro-saoudiens en provenance de Washington ont été largement diffusées. Dennis Ross, ancien diplomate du Moyen-Orient qui a servi les présidents des deux partis, de George HW Bush à Barack Obama, fait partie du lot. Comme Friedman, Ross n’est pas un apologiste de Trump, mais il a écrit avec beaucoup d’enthousiasme sur les réformes du MBS, les considérant comme un signe encourageant de la modération à l’occidentale, et non de l’impulsion centralisatrice de l’autocrate en devenir, qu’était le MBS. «L’Amérique devrait s’appuyer sur le prince héritier révolutionnaire de l’Arabie saoudite», écrivait Ross dans le Posten février, dans un article qui lui vaut bien des tweets de haine cette semaine. (Ses paroles, a déclaré un intervenant, « devrait rester dans l’infamie. »)

Ross m’a dit que la dernière controverse était un rappel de la vérité déplaisante sur l’alliance vieille de plusieurs décennies entre l’Amérique et l’Arabie saoudite: « La relation avec l’Arabie saoudite a toujours été basée sur des intérêts et non sur des valeurs. » de mordination religieusedont le pays est un partenaire essentiel pour les États-Unis, mais que Trump a remis à plus tard une réprimande inévitable en ne parvenant pas à adopter une ligne plus dure. «Cela ne peut pas passer sans conséquence, pas seulement à cause des Saoudiens, mais parce que tout le monde nous regarde», m’a dit Ross. « Vous devez avoir des normes, vous devez avoir des principes, vous devez montrer qu’il existe des comportements qui ne peuvent vraiment pas être tolérés afin que cela ne devienne pas la nouvelle normalité. »

Mais cet argument, bien sûr, est exactement la raison pour laquelle Trump a fait en sorte que Washington produise une rare entente bipartite. Il pourrait y avoir la désignation d’une responsabilité, au moins pour un moment, pour les experts de la ville et les marchands d’influence. Mais, une fois de plus, le président lui-même semble insister sur le fait . C’est un scénario que Trump a suivi: défendre le président russe Vladimir Poutine; louant l’homme fort chinois Xi Jinping; tomber amoureux du dictateur nord-coréen Kim Jong Un.

Tous les trois, comme l’a dit au Times cette semaine l’ancien général de l’armée de l’air et chef de la sécurité nationale, Michael Hayden , ont perpétré des attaques extrajudiciaires en sol étranger pendant la présidence Trump. Beaucoup de partisans de Trump disent que les paroles du président importent peu, que sa défense des tyrans n’est qu’une hyperbole. Mais je repense à un incident avec Poutine au début des années 2000, lorsque des diplomates américains ont critiqué le président russe pour la brutalité de sa guerre en Tchétchénie. Interrogé par un journaliste sur les critiques, Poutine a déclaré que leurs plaintes étaient sans importance. Il n’avait pas eu de nouvelles de son ami George W. Bush, a déclaré Poutine au journaliste, alors cela n’a pas d’importance.

La réponse de Trump à l’affaire Khashoggi représente « le Putinisation de l’ ordre mondial » , comme Vance Serchuk, le conseiller de la politique étrangère de l’ancien directeur de la CIA David Petraeus, a mis à la post Josh de Rogin. C’est le résultat prévisible d’un président qui non seulement rejette les droits de l’homme, mais encourage en réalité les autres à les faire fi. Trump a choisi de faire de l’Arabie saoudite son premier voyage de sa présidence à l’étranger, au lieu du Mexique ou du Canada, où nos dirigeants se rendent traditionnellement. Il a vanté les louanges des tyrans tout en s’engageant dans une querelle publique avec le Premier ministre libéral canadien, Justin Trudeau. Est-il important que Trump considère les journalistes comme des « ennemis du peuple », même s’il a acclamé un politicien républicain qui a physiquement attaquéun journaliste? Oui. L’attaque de Jamal Khashoggi par l’Arabie saoudite ne sera pas seulement rappelée comme l’assassinat isolé d’un dissident solitaire par une monarchie tyrannique du Moyen-Orient. En raison del’attitude de Donald Trump et de ses semaines d’équivoque, on se souviendra de lui comme d’une tache embarrassante sur l’excellence américain. Trump, acculé, pourrait bien être le pivot de la censure et de l’agitation des représentants, bien qu’il semble pour le moment rester un participant volontaire à ce que beaucoup considèrent être une dissimulation saoudienne. Mais le mal est déjà fait et le monde sait très bien ce que le président américain pense vraiment.