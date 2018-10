La France a plus de 2 millions de millionnaires

ÉCONOMIE – Le nombre de millionnaires en France a augmenté significativement entre la mi-2017 et la mi-2018, première année du quinquennat d’Emmanuel Macron, selon le rapport annuel du groupe bancaire Crédit suisse, publié le 18 octobre. C’est la deuxième plus forte progression dans le monde après celle des États-Unis.

Ils y a désormais 2,147 millions de ménages français ayant un patrimoine supérieur au million de dollars (la monnaie de référence du rapport), soit environ 871.000 euros. Une augmentation de 259.000 ménages supplémentaires en un an, résume Le Figaro. Le rapport intègre à ses calculs les avoirs financiers et le patrimoine immobilier, et ne compte pas les dettes.

La France n’atteint toutefois pas son record de 2011 et 2014, années au cours desquelles 2,6 millions de ménages étaient millionnaires, toujours selon le quotidien. La France avait ensuite connu un repli du nombre de millionnaires.

La France en 5e position dans le classement mondial

Selon le rapport, les États-Unis arrivent largement en première position du classement des pays comptant le plus de millionnaires, avec 17,3 millions de personnes millionnaires (41% des millionnaires du monde). Viennent ensuite la Chine (3,4 millions de millionnaires), le Japon (2,8 millions) et le Royaume-Uni (6% des millionnaires du monde). La France arrive en 5e position ex aequo avec l’Allemagne (5% des millionnaires du monde).

« La distribution mondiale de la richesse reste largement orientée vers l’Amérique du Nord et l’Europe, qui représentent 60% de la richesse totale des ménages mais ne comptent que 17% de la population adulte mondiale, commente Anthony Shorrocks, économiste et auteur du rapport. Néanmoins, les économies émergentes devraient se remettre de leurs récentes difficultés et continuer à rattraper les économies développées au cours des cinq prochaines années, générant 32% de la croissance de la richesse bien que n’en représentant que 21% actuellement. »

« Cela a beaucoup à voir avec la volatilité des devises et la reprise après des situations économiques difficiles », explique Michael O’Sullivan de Credit Suisse. Le Figaro ajoute que, selon le rapport, la richesse mondiale s’est globalement accrue sur la période en question. Le patrimoine des ménages français comme allemands ou britanniques s’est donc accru.

GLOBAL WEALTH REPORT 2018 / CREDIT SUISSE Deux schémas du rapport (en anglais) du Crédit suisse, montrant la proportion de millionnaires par pays, ainsi que la progression du nombre de millionnaires par pays.

Par ailleurs, le rapport note que, si l’on considère uniquement le patrimoine moyen, les Suisses restent les plus riches du monde avec 11% de ressortissants adultes millionnaires en dollars. Leur patrimoine moyen est de 535.240 dollars, soit près de 466.000 euros.

Enfin, le Crédit suisse note une progression de la richesse détenue par les femmes, notamment en France, et une hausse du nombre de « self-made women », même si d’autres restent toujours marginalisées. « Bien qu’un écart de richesse persiste entre hommes et femmes à l’échelle planétaire, ce fossé s’est considérablement réduit, explique Nannette Hechler-Fayd’herbe, citée par Le Figaro. Certains signes indiquent qu’un plus grand nombre de femmes autodidactes réussissent en affaires et intègrent les plus hauts échelons de la pyramide. »

D’ici 2023, le nombre de millionnaires en dollars en France devrait augmenter de 40% pour atteindre 3,016 millions, selon Crédit suisse.