par moment je me demande si un certain nombre de mes camarades ne sont pas devenus fous…

Dans les BOuches du Rhône, mais il semble que ce soit pareil dans beaucoup d’endroits, la direction fédérale qui a beaucoup oeuvré pour que le texte de la direction soit en tête joue plus ou moins bien le jeu. Il y a la conscience forte des risques de division et la nécessité de mener tout ça en douceur. C’est bien…

mais ce choix s’accompagne parfois d’une atmosphère d’apocalypse, les militants de la direction et les proches ont une mine dévastée et glissent des phrases sur la chasse au sorcières, voire les procès de Moscou qui ne vont pas manquer de s’abattre, la horde à l’assaut des places. Certains ont un sourire un peu crispé, les autres tirent une mine pas possible et détournent le regard. sans parler de ceux qui tout à coup alors qu’on s’y attend le moins hurlent à la mort en réclamant le respect.

Tout cela est d’autant plus étrange que les votants pour le manifeste n’ont aucun désir de couper des têtes et de secouer le cocotier local. Personne ne remet en cause mon secrétaire de section qui est un individu dévoué et compétent pas plus que le jeune secrétaire fédéral et son mentor. Certes il faut un renouvellement des cadres ne serait-ce que pour l’âge et ceux qui ont choisi le Manifeste doivent avoir toute leur place comme dans la délégation à la conférence fédérale et au Congrès, mais j’imagine mal une fédé 13 dans les couloirs de laquelle ne erreraient pas comme à l’ordinaire mes vieux camarades Coppola ou Touati. peut-être faudra-t-il évoluer et ne pas considérer les jeunes qui ont leur opinion comme des potiches, mais tout cela se traitera en famille où chacun mesure l’âge de ses artères..

En ce qui me concerne j’ai passé l’âge de revendiquer quelque responsabilité que ce soit, si cela m’a jamais réellement intéressé, j’espère simplement qu’ils accepteront mon aide ne serait-ce que dans la formation des militants. Chose qui depuis plus de 20 ans m’est aussi interdite que la simple parution de mon nom dans la presse communiste. Est-ce que ces braves gens imaginent que je serais restée communiste face à un tel traitement injuste, ignoble même, si j’espérais un jour l’exercer contre quiconque y compris ceux qui s’amusaient à se moquer de moi, me saluant d’un tonitruant « Danielle Bleitrach, celle qui prétend avoir raison toute seule »? ce qui leur permet d’ailleurs de contribuer avec bonne humeur au traitement inique qui m’est infligé.

On ne fait pas de la politique avec du ressentiment et ce qui se passe dans le parti n’a rien à voir avec ces médiocrités là. La volonté de lutter contre l’effacement, le souci d’une réorientation stratégique est le principal, le reste n’est qu’anecdote sans intérêt. Il faudra bien que chacun le comprenne et si nous ne devons en aucun cas aboutir à une synthèse social-démocrate qui ne mène nulle part, nous sommes dans un processus de construction qui a besoin de tous, de savoirs, de capacités et ceux qui depuis des années se sont dévoués pour que le PCF continue à exister, à leur manière certes, ont toute leur place.

L’expérience jugera de ce choix stratégique comme a été jugé le précédent. Les faits sont têtus. Moi je n’ai pas cessé de dstribuer des tracts, d’assister aux réunions, que chacun en fasse autant. Ce n’est pas un drame.

J’espère que c’est le parti qui sortira victorieux de ce chemin là et pas tel ou tel contre tel, autre chose est la possibilité de porter une ligne décidée collectivement et donc de participer à des directions, mais ce sera à chacun de déterminer de son utilité potentielle.

Danielle Bleitrach

