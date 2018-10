Eric (staline) Mtshali est décédé.

Eric (Staline) Mtshali est né à Durban, dans le Natal (aujourd’hui KwaZulu-Natal). Après avoir terminé ses études secondaires, il est devenu actif dans le mouvement anti-apartheid du Natal. Mtshali est devenu actif dans le mouvement syndical, organisant des travailleurs à Durban dans les années 1950. Son organisation commence avec le Syndicat des travailleurs des ports en 1951. Il s’oriente ensuite vers la syndicalisation. En 1955, il participa à la création du Syndicat des travailleurs du textile et du vêtement d’Afrique australe (SACTWU). La même année, il participa à la collecte des «revendications de liberté» dans le cadre de la rédaction de la Charte de la liberté par le Congrès national africain (ANC) .

En 1957, Mtshali fut recruté pour le Parti communiste sud-africain (SACP) par Stephen Dlamini , député de Naicker , Wilson Cele et Harry Gwala . L’année suivante, il rejoint l’ANC. En 1961, Mtshali faisait partie du groupe de l’Alliance du Congrès qui a fondé uMkhonto weSizwe (MK). Il a été élu membre de la structure de commandement du sous-sol de MK au Natal. En juillet 1962, Mtshali quitta l’Afrique du Sud et partit en exil pour rejoindre uMkhonto weSizwe (MK) en 1962 sans pouvoir informer ni faire ses adieux à sa femme ou à ses enfants. Huit ans plus tard, sans avoir eu aucun contact, son épouse est décédée. Il a été envoyé en Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et à Cuba pour y suivre une formation militaire. À son retour, Mtshali est devenu chef du personnel de MK en Tanzanie. Pendant ce temps, Mtshali travailla en étroite collaboration avec Moses Kotane, transportant du matériel militaire de Tanzanie dans la vallée du Zambèze en Zambie.

En 1964/5, Mtshali devint le premier éditeur de Dawn.magazine, poste qu’il occupa jusqu’en 1969. Durant cette période, Mtshali aida à fonder la division du renseignement de l’ANC. Dans le cadre de son travail de renseignement et de sa responsabilité des opérations de sauvetage, il a participé aux campagnes Wankie et Sipolilo de 1967. Durant cette période, Mtshali a dirigé un groupe de 12 membres du MK et de l’Union du peuple africain du Zimbabwe (ZAPU) chargés de secourir une partie du détachement de Luthuli. entouré par les forces rhodésiennes. Le groupe a traversé la rivière en trois dériveurs, mais deux bateaux ont chaviré et la plupart des occupants ont été attaqués par des crocodiles. En 1971, il a été élu au comité central du SACP. La même année, il a commencé à occuper le poste de représentant principal de l’ANC en Tanzanie, poste qu’il a occupé jusqu’en 1976. Durant cette période, il a également passé deux mandats à l’école du parti en Union soviétique.

Mtshali est ensuite allé travailler en tant que représentant syndical sud-africain auprès de la Fédération syndicale mondiale à Prague, en Tchécoslovaquie. Il travailla avec les syndicats d’Afrique anglophone et francophone, d’Argentine et des Philippines. En 1970, Mtshali et une quarantaine d’exilés tentèrent d’entrer en Afrique du Sud à l’aide d’un navire appartenant à l’Union soviétique, The Aventura. l’entreprise fut un échec. Au cours des années 1980, Mtshali a œuvré pour relancer le mouvement syndical en Afrique du Sud. Il a également siégé au conseil révolutionnaire de l’ANC.

Mtshali est rentré en Afrique du Sud en 1991. Entre 1995 et 2000, il était commissaire adjoint aux renseignements criminels à Kwa-Zulu Natal. Aux élections de 2000, Mtshali fut conseiller de l’ANC de la municipalité d’eThekwini à l’ANC. Mtshali est membre du Parlement de l’ANC depuis 2004. Il a siégé aux commissions parlementaires du travail, de l’enseignement supérieur et de la formation et des établissements humains. Il a également fait partie du Comité central du Parti communiste sud-africain (SACP). En 2015, le gouvernement sud-africain a attribué à Eric Mtshali l’ordre national de la bravoure en bravoure de Mendi. Eric Mtshali est décédé à Durban le 12 octobre 2018. Pour lire un discours de Msthali, cliquez ici .