Ils étouffent la cause qu’ils embrassent

Une tendance, les soutiens de Melechon se croient désormais obligés de sanctifier sa colère, qu’ils y trouvent un exutoire comme au catch, on peut le comprendre, mais ils dépassent le trait dans le qualificatif, elle devient homérique, magnifique voir géopolitique (1), ce qui finit non seulement par faire s’interroger sur le bon sens des adulateurs mais surtout à les rendre contreproductif sur ce qui est au départ une protestation justifiée sur l’appareil judiciaire devenue une arme du pouvoir dans la compétition politique, le tout articulé sur des feuilles à scandale que chacun nourrit de ses délations.

Résultat, ces thuriféraires en rajoutent sur un sujet qui pèche déjà par un excès d’égo… Egocentrisme (pour ne pas dire égoisme monstrueux) partagé par tout un petit monde qui hante trop les plateaux de télévision. La trop longue exposition aux projecteurs ayant semble-t-il pour conséquence de conforter chacun non seulement dans l’excellence de toutes ses prestations mais également une certaine conception de l’impunité d’outres gonflées de leur propre vents. Ils finissent par se parodier eux-mêmes jusque dans leurs crépages de chignon. ils ne se rendent même plus compte que devant le caractère de plus en plus ubuesque des « affrontements », le seul réflexe sain du citoyen transformé en spéctateur devient « mais j’en ai rien à foutre de cette histoire! »

je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c’est réellement ce que j’éprouve, ça et une sensation de chute de l’empire romain. Tandis que l’autre cinglé outre atlantique remet en cause les accords nucléaires avec la Russie, tandis que je me demande jusqu’à quand on va me laisser une retraite que je croyais avoir mérité, tandis qu’une bande de promoteurs coupe les arbres de ma plaine, tandis que l’on brade l’hopital public et que le métier d’enseignant devient invivable, tandis que tout cela prouve à quel point l’ébralement est profond, il y a une bande de cinglés qui s’interroge sur la relation entre l’intempérence d’un politicien et ce qui se passe dans son slip. ce quiest dans la logique de la personnalisation a outrance, il est quasiment logique arrivé à ce degré de jeu du mouvement autour du leader charismatique que l’on soit dans la story stelling dont les deux ressorts sont le meurtre et le sexe.

Les télévisions la presse qui en rajoutent et le politicien de plus en plus excité tandis que le pouvoir, président, gouvernement qui fonctionne selon les mêmes critères en profite pour reprendre un peu souffle, du moins il l’espère. mais qu’il ne se fasse pas d’illusion, le discrédit est total, on étouffe dans ce monde là par rapport aux difficultés quotidiennes et aux aspirations (jamais terme fut plus approprié tant on manque d’air). Que ce soit parce qu’on est accablé par les problèmes du quotidien ou parce qu’on en peu plus de tant de vulgarité, le fait est là: tous ces gens ne me concernent pas et à quel titre prétendent-ils parler en mon nom?…

Franchement qu’est-ce que je fiche dans cette histoire, je voudrais tant que le COngrès du PCF m’aide à sortir de là.

danielle Bleitrach

‘1) dans le genre en train également de « mordre le trait, il y a les détracteurs de JLM qui dénoncent « l’intélérable mépris pour les journalistes » dont il ferait preuve… A chaud je dirai que là encore il faut donner des contenus et pas en rester à l’écume du pseudo débat… Il faut savoir de quoi on parle. Il y a journalistes et journalistes. Il y a la piétaille qu’elle soit free lance ou grouilot, oblgés de subir leur rédacteur en chef lui même soumis au proprio qui est en général très lié au grand capital voir aux marchands d’armes et aux annonceurs. ceux là qui sont souvent gratuitement insultés par melenchon méritent effectivement un minimum de repect syndical… En rezvanche les grands éditorialistes, les rédacteurs en chef sont des valets du capital à la stéphane barvier et autres. Il est étrange que la colère de melenchon s’exerce en priorité contre les premiers et soit beaucoup moins évidente quand il s’agit des autres. je ne l’ai jamais vu insulter Bourdin comme il insulte la jeune femme à l’accent toulousain.

