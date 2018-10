De la « voie pacifique au socialisme» et de ses conséquences.

ces rappels de notre camarade jean jullien sont toujours importants, mais ils mériteraient encore d’être contextualisés, avec la fin décidée par Staline (sous pression de Roosvelt pour qu’il ouvre un second front) du komintern, avec l’affirmation que désormais la maturité des partis communistes était telle qu’ils étaient aptes à définir leur ligne. L’influence de palmiro Togliatti, sur ce sujet qui va déboucher plus tard sur l’eurocommunisme, je vous conseille de lire ou de relire le très passionnant livre de Cerruti: à l’ombre des deux T. je partage avec l’auteur de l’article la nécessité pour les communistes de se ré-approprier l’histoire de leur parti, jusqu’à présent ceux qui ont produit des textes souvent intéressants mais très incomplets diffusés dans la presse communiste appartenaient plutôt à une courant de pensée, alors qu’il existe désormais de nombreux travaux qui méritent d’être connus dont ceux bien sûr d’Annie Lacroix RIz. La référence pourrait laisser penser qu’il est proposé d’aller vers une grande formation à l’italienne, c’est exactement le contraire que dit le texte. Il dit que cette hypothèse a déjà été envisagée (et c’est sans doute celle de la direction actuelle du PCF) mais ce projet récurrent a été abandonné dès les premiers essais alors que les conditions étaient celle d’une suprématie du PCF parce qu’elles ne correspondent pas à la lutte nécessaire contre le capital. Ce texte a donc le mérite de dévoiler le projet des directions depuis Robert Hue et de renvoyer à un moment où tout cela a déa été discuté et repoussé. L’idée ne cesse de revenir et il est important qu’on la revoit et l’analyse y compris sous des formes comme le Front de gauche ou l’eurocommunisme pour bien comprendre en quoi tout cela s’est déjà enrichi d’expériences.’ (note de Danielle bleitrach)

Le 6 janvier 1945 le PCF avec à sa tête Maurice Thorez avait envisagé la constitution d’ « un grand parti ouvrier national » . Sans doute espérait-il que communistes et socialistes puissent se réconcilier après la lutte commune contre le fascisme et la Libération.

Le 12 juin, la direction nationale du Parti propose de fusionner le PCF et la SFIO pour créer le Parti Ouvrier Français (POF), et publie une charte d’unité dans l’Humanité

Des comités regroupant des militants des deux partis furent constitués à l’initiative du Parti Communiste, mais la direction social-démocrate s’empressa de rappeler ses moutons à la bergerie. Le 11 août le congrès de la SFIO rejette la charte d’unité proposée par le PCF.

Les dirigeants socialistes se montraient alors tels qu’en eux-mêmes: le congrès de Tours les avait désignés à travers les 21 conditions comme des ennemis jurés du communisme et ils n’ont jamais dévié d’un cheveu. L’histoire contemporaine le montre toujours, de Mitterrand à Hollande jusqu’à Mélenchon, et son « excellente » amie Sophie Chikirou, ancienne fabiusienne et groupie de Jean-Marie Bockel, qui appréciait la « volonté de réforme » de Sarkozy.

Le 12 avril 45 Thorez lançait le mot d’ordre « S’unir combattre et travailler » , adopté par le comité central réuni le 31 aout 1944 dans Paris tout juste libéré, donnant une image d’homme d’Etat visant « une grande renaissance de la France » :

constitution d’une armée démocratique remplaçant l’armée de métier, application du programme du Conseil National de la Résistance (CNR), épuration rapide, châtiment des traîtres, confiscation de leurs biens, retour à la nation des grands moyens de production monopolisés par les trusts, démocratisation, défense de la laïcité, unification des partis ouvriers, unité de la nation toute entière…

Le parti Communiste envisageait alors la prise du pouvoir en s’appuyant sur le soutien effectif des masses populaires.

La mise en place des nationalisations et des grandes réformes sociales de la Libération encouragent le PCF à poursuivre. Il devient le 10 novembre 1946 le premier parti de France avec 28,6 % des voix aux élections législatives.

Quatre jours après Thorez présente sa candidature à la présidence du Conseil. Le 18 novembre il donne la célèbre interview au Times (ci-après).

Il y déclare notamment qu’ « A l’étape actuelle du développement de la société, nous avons la conviction que les nationalisations – le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés – constituent un progrès dans la voie du socialisme. Les nationalisations portent atteinte à la toute-puissance des oligarchies financières, elles limitent les possibilités légales de l’exploitation de l’homme par l’homme, elles placent entre les mains d’un gouvernement démocratique des moyens appréciables pour l’œuvre de redressement économique et social du pays.»

Il affirme la possibilité d’un passage pacifique au socialisme « Les progrès de la démocratie à travers le monde, en dépit de rares exceptions qui confirment la règle, permettent d’envisager pour la marche au socialisme d’autres chemins que celui suivi par les communistes russes » .

Et il renouvelle l’appel aux socialistes « Le Parti ouvrier français que nous proposons de constituer par la fusion des partis communiste et socialiste, serait le guide de notre démocratie nouvelle et populaire.»

___________________

Sur les possibilités ouvertes par les nationalisations, l’Humanité devait rapidement rectifier :

« Les nationalisations ne sont pas des mesures socialistes … La première condition de l’introduction du socialisme dans un pays, c’est l’institution d’un État socialiste. » [27/11/1946]

Sur la possibilité d’un « passage pacifique au socialisme » , les faits démontrent qu’il n’est certainement pas une règle, ni même une exception, et que le berceau de la démocratie bourgeoise n’échappe pas à la violence de la réaction.

> Le 8 mai 1945, lorsque les manifestations de Sétif, Kherrata et Guelma réclament la libération de Messali Hadj, dirigeant du PPA et l’indépendance de l’Algérie, De Gaulle envoie Duval réprimer la révolte avec l’appui des milices de colons : les villages sont bombardés brûlés et rasés.

> Le 29 mai 1945, encore sur l’ordre de De Gaulle et du général Fernand Olive dit Oliva-Roget, l’armée française bombarde Damas.

> Le 23 novembre 1946, précisément la veille des élections au Conseil de la République, d’Argenlieu l’envoyé de Gaulle en Indochine fait bombarder Haiphong, causant 6000 morts.

Rappelant ainsi que non seulement la force armée appartient encore à la bourgeoisie, mais qu’elle n’hésite pas à l’utiliser avec la plus grande sauvagerie comme le montrent ces sombres exemples, sans parler de l’ignominieux Oradour malgache un an plus tard.

Quant à la « fusion des partis communiste et socialiste » : le 4 décembre 1946 les intrigues des partis sociaux-démocrates et radicaux écartent le PCF et ruinent les espoirs de Thorez et toutes sortes d’illusions sur un « gouvernement démocratique » , bref sur la possibilité de changer de société par la voie électorale, et cela malgré un score historique du PCF.

Les jeux sont faits.

___________________

La lutte des classes reprenait son cours impétueux. Alors que la France était secouée par les grèves, Ramadier avait renvoyé les ministres communistes, communistes que De Gaulle qualifiait de « séparatistes » dans un discours à Bordeaux le 27 juillet 1947. On sait que la répression de ces grèves coûta la vie de Puzzoli matraqué à mort par la police, Penel, Chaléat et Justet tués par les CRS à la gare de Valence, Bettini abattu à l’Estaque. Le socialiste Jules Moch premier responsable de ces assassinats avait proposé à l’Assemblée nationale d’adopter des textes visant à « défendre la République » : suppression du droit de grève dans la police et dissolution de 11 des 54 compagnies républicaines de sécurité (CRS), parce que celles-ci comportent, dit le ministre, « des éléments douteux » , c’est-à-dire des hommes provenant des “milices patriotiques” contrôlées par les communistes et dissoutes.

Ainsi la machine d’Etat n’est pas un outil inerte qui pourrait passer indifféremment d’une main à une autre, mais l’instrument de domination d’une classe comme l’indiquaient Marx et Engels. Cette leçon est issue de l’expérience historique des luttes de classes, et n’est pas propre à une époque ou à un pays.

Ce qui se produisait alors en France faisait écho à la lutte mortelle entre l’impérialisme et le socialisme. Le plan Marshall était annoncé le 5 juin 47.

Quelques mois plus tard, lors de la conférence de Szklarska Poreba, Jdanov indiquait que « Dans la situation internationale résultant de la deuxième guerre mondiale et de la période d’après guerre, des changements essentiels sont intervenus.

[…] Pendant la guerre contre l’Allemagne et le Japon, les Etats alliés marchaient ensemble et constituaient un seul camp. Cependant, il existait déjà dans le camp des alliés une différence dans la détermination des buts de la guerre, ainsi que dans la détermination des tâches relatives à l’organisation du monde après la guerre.

[…] Deux lignes politiques opposées se sont manifestées : à l’un des pôles, la politique de l’U.R.S.S. et des autres pays démocratiques, qui vise à saper l’impérialisme et à renforcer la démocratie ; au pôle opposé, la politique des Etats¬Unis et de l’Angleterre, qui vise à renforcer l’impérialisme et à étrangler la démocratie. »

Il dénonçait le plan Truman-Marshall et ajoutait « Parmi les moyens tactiques des impérialistes, une place particulière revient à l’utilisation de la politique de trahison des socialistes de droite du type Blum en France, Attlee et Bevin en Angleterre, Schumacher en Allemagne, Renner et Scherf en Autriche, Saragat en Italie, etc.

Ils s’efforcent de dissimuler le caractère de brigandage de la politique impérialiste sous le masque de la démocratie et d’une phraséologie socialiste alors qu’ils ne sont en fait que les auxiliaires fidèles des impérialistes en suscitant la désagrégation dans les rangs de la classe ouvrière et en empoisonnant la conscience de cette dernière. »

Il signalait tout particulièrement les agissements crapuleux des socialistes français et des labouristes anglais « Ramadier, Blum, Attlee et Bevin »

Le mouvement communiste international avait alors enterré la thèse erronée du « passage pacifique au socialisme » . Mais après la mort de Staline et le « rapport secret » de Khrouchtchev qui le livrait en pâture à l’impérialisme, cette thèse refit surface et l’autorité du parti soviétique l’imposa au mouvement communiste international.

On constate une fois encore qu’elle a pour corollaire l’alliance avec la social-démocratie qualifiée « force de gauche » , et pour conséquence l’échec sur toute la ligne.

Si les communistes ne cherchent pas à prendre le pouvoir par la violence, la bourgeoisie, elle, tient à le conserver par tous les moyens pacifiques ou non, légaux ou non, de sorte qu’un parti communiste doit envisager non seulement la voie pacifique mais aussi celle non pacifique, et ne pas nourrir d’illusion sur une « voie pacifique au socialisme » .

Les enseignements du congrès de Tours, fondateurs du parti communiste, n’ont rien perdu de leur actualité en ce qui concerne les socialistes et toutes formes de martingales électoralistes.

La nécessaire union du peuple n’a rien à voir avec l’union de la « gauche ».

Tel est le bilan incontournable de « l’Union de la Gauche ».

A l’occasion du congrès extraordinaire du Parti Communiste et de la juste remise en question d’une stratégie de liquidation, l’expérience du passé sert la compréhension du présent et la construction de l’avenir. Les communistes ne sont pas infaillibles, mais la méthode matérialiste consistant à « partir des faits » permet de rectifier et de progresser de nouveau.

____________________________

Interview au Times :

« Les élections du 10 novembre ont souligné une fois de plus le caractère national et démocratique du Parti communiste français, profondément enraciné dans les couches populaires, à la ville et à la campagne.

Les travailleurs, les républicains font confiance au Parti communiste français parce qu’il a été et qu’il demeure le parti de la clairvoyance et du courage. Seul, avant la guerre, il a dénoncé et combattu la prétendue non-intervention et la capitulation de Munich, c’est-à-dire la politique de concessions qui a encouragé les agresseurs fascistes. Il a été, sur le sol national, l’organisateur et le dirigeant de la lutte armée contre l’envahisseur allemand et contre la trahison vichyste.

Il est, depuis la Libération, l’initiateur et le conducteur de l’effort populaire pour la reconstruction de la France. Tout le monde sait qu’à l’appel du Parti communiste, les mineurs français ont, depuis un an, doublé notre production de charbon qui dépasse de quinze pour cent les chiffres d’avant-guerre. En même temps, grâce à l’initiative des ministres communistes, les ouvriers, les fonctionnaires, les paysans, les vieux travailleurs, les mères ont obtenu des avantages substantiels.

Enfin, l’opinion démocratique française approuve nos positions en matière de politique extérieure, notamment sur les problèmes de la sécurité et des réparations. Nous n’admettons pas l’idée émise par certains de rendre à l’Allemagne une position économique dominante en Europe.

Nous demandons l’internationalisation de la Ruhr et le rattachement de la Sarre à notre système économique. Nous voulons la liquidation du fascisme et le désarmement effectif de l’Allemagne. Nous estimons nécessaire, indispensable, l’entente entre nos grands alliés anglais, américain et soviétique. Nous repoussons toute politique de blocs et d’orientation exclusive sur l’un quelconque de nos alliés, notre gratitude allant également à tous.

Nous souhaitons le resserrement des liens d’amitié et d’alliance entre la Grande-Bretagne et la France. Je suis d’une province arrosée de trop de sang britannique pour ne pas mesurer le prix de l’amitié franco-anglaise. L’accord devrait résulter d’une juste solution de la question allemande. Nous ne comprenons pas qu’on nous refuse le charbon de la Ruhr et que l’on compromette ainsi le relèvement de notre pays.

Nous avons répété expressément au cours de notre campagne électorale que nous ne demandions pas au peuple le mandat d’appliquer un programme strictement communiste, c’est-à-dire reposant sur une transformation radicale du régime actuel de la propriété et des rapports de production qui en découlent.

Nous avons préconisé un programme démocratique et de reconstruction nationale, acceptable pour tous les républicains, comportant les nationalisations, mais aussi le soutien des moyennes et petites entreprises industrielles et artisanales et la défense de la propriété paysanne contre les trusts.

A l’étape actuelle du développement de la société, nous avons la conviction que les nationalisations – le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés – constituent un progrès dans la voie du socialisme. Les nationalisations portent atteinte à la toute-puissance des oligarchies financières, elles limitent les possibilités légales de l’exploitation de l’homme par l’homme, elles placent entre les mains d’un gouvernement démocratique des moyens appréciables pour l’œuvre de redressement économique et social du pays.

Il est évident que le Parti communiste, dans son activité gouvernementale, et dans le cadre du système parlementaire qu’il a contribué à rétablir, s’en tiendra strictement au programme démocratique qui lui a valu la confiance des masses populaires.

Les progrès de la démocratie à travers le monde, en dépit de rares exceptions qui confirment la règle, permettent d’envisager pour la marche au socialisme d’autres chemins que celui suivi par les communistes russes.

De toute façon, le chemin est nécessairement différent pour chaque pays. Nous avons toujours pensé et déclaré que le peuple de France, riche d’une glorieuse tradition, trouverait lui-même sa voie vers plus de démocratie, de progrès et de justice sociale.

Cependant, l’histoire montre qu’il n’y a pas de progrès sans lutte. Il n’y a pas de route toute tracée sur laquelle les hommes puissent avancer sans effort. Il leur a toujours fallu surmonter bien des obstacles. C’est le sens même de la vie.

L’union des forces ouvrières et républicaines est le sûr fondement de la démocratie. Le Parti ouvrier français que nous proposons de constituer par la fusion des partis communiste et socialiste, serait le guide de notre démocratie nouvelle et populaire. Il ouvrirait largement ses rangs aux travailleurs catholiques auxquels nous avons tendu bien avant la guerre une main fraternelle que beaucoup ont saisie. Nombreux sont d’ailleurs les Français qui partagent notre conception de la laïcité : pas de guerre à la religion, neutralité absolue de l’enseignement au regard de la religion.

Les Français communistes désirent vivement que le caractère national et démocratique de toute leur activité soit compris en Grande-Bretagne. Il n’en peut résulter que des effets heureux dans les rapports entre nos deux pays, pour le plus grand bien de notre cause commune, la cause de tous les peuples, la cause de la liberté et de la paix. »

Publicités