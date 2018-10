A propos de perquisition, si on reparlait de la République en marche et de Castaner…

Vous remarquerez qu’un silence respectueux a couvert les perquistions opérées dans l’affaire benalla. Non seulement le coffre de ce dernier a été soustrait aux enquêteurs, mais les révélations de ce qu’on a trouvé au siège de la République en marche n’ont pas donné lieu à tapage indécent… et pourtant.

Non seulement des armes à feu ont été retrouvées dans les locaux de la République en marche lors d’une perquisition, mais Vincent Crase qui accompagnait Benalla dans se expéditions punitives contre les manifestants portait l’une d’entre elles. Une information confirmée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) dans son rapport, rendu le 26 juillet.Premier problème : le gendarme réserviste ne disposait d’aucun port d’arme – d’où le chef d’inculpation de « port prohibé d’arme de catégorie B » retenu contre lui. Deuxième problème : cette arme n’était pas déclarée auprès des autorités, selon Le Monde. Troisième problème : deux autres pistolets ont été retrouvés au siège du parti par les enquêteurs.

Mais le principal scandale n’est-il pas que Christophe Castaner n’a jamais évoqué ses armes devant la commission sénatoriale (après avoir transformé benalla en bagagiste)Certes, aucune question portant directement sur ce sujet, ne lui avait été posée. Mais en tant qu’employeur de Vincent Crase, il avait été amené à s’exprimer sur son rôle auprès du parti présidentiel. Il avait alors expliqué que M. Crase était « responsable adjoint sûreté et sécurité du parti », et qu’à ce titre, il s’occupait « de l’accueil et de la sécurité du siège de La République en Marche ».

Il avait même précisé, en parlant des événements de la place de la Contrescarpe, que « Vincent Crase n’avait pas de port d’arme, selon [ses] informations ». Sans préciser si, comme le voudraient logiquement ses attributions, le gendarme réserviste pouvait porter une arme lorsqu’il était au siège du parti.

Mais voici qu’à l’occasion d’un remaniement ministériel qui a laissé entrevoir premièrement la place grandissante que les riches intérêts privés prenaient dans la politique du pays autant que la difficulté à recruter des ministres crédibles à la veille d’élections qui riquent d ‘être catastrophiques pour la république en marche, nous avons au ministère de l’intérieur Cristophe castaner. C’est-à-dire le chef du parti de la majorité prêt à tous les charcutages que permet son ministère. De surceroit comme le prouve la perquisition effectuée au siège de la république en marche, il est prêt à tous les mensonges par omission.

Puisque depuis plusieurs jours on nous amuse avec de la poudre aux yeux médiatiques jetées sur une perquisition au siège de FI, peut-être conviendrait-il d’arrêter les effets de manche autour d’ego hypertrophiés et d’en revenir aux problèmes politiques que masque toute cette agitation, à savoir la nature réelle du pouvoir actuel et des pseudos « mouvements » destinés à régénérer la vie politique française et qui ne sont souvent que sacs pleins de chats sauvages en train de se déchirer, et objet de manipulation pour le capital en défense de ses intérêts contre ceux des couches populaires.

Que les egos se taisent et laissent s’exprimer la vérité des intérêts pour que les conditions d’une véritable citoyenneté puisse s’exercer.

