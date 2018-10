réunion de cellule et travail sur notre base commune : ce qui paraît devoir être pris en compte

J’ai pris l’habitude dans le cadre de ce congrès de vous faire des croquis d’ambiance, à la base. Parce que quelles que soient les difficultés rencontrées c’est de cette vie de la cellule autant que de mon histoire dans le mouvement communiste que je tire mon optimisme et ma volonté de lutte. Grâce aux communistes j’ai fait l’expérience qu’une autre conception de la politique était possible, réellement désintéressée et plus respectueuse les uns des autres que partout ailleurs. Aragon se moquait de moi en me disant « être optimiste ce n’est pas un métier! » Oui mais on ne fait pas de la politique avec du ressentiment et on apprend beaucoup en faisant confiance. Depuis 20 ans que j’en prends « plein la gueule » (pour parler trivialement), il y a bien longtemps que j’aurais renoncé si je n’avais pas cru en « l’homme communiste », celui qui a vu un jour le monde si clairement qu’il ne peut l’oublier ». En sachant que l’homme communiste ressemble parfois à l’homme des temps obscurs et que personne n’est tout à fait apte à monter sur ses propres épaules.

Dans ma cellule, nous avons été 5 a voter pour le manifeste(16,12%), 3 pour le texte 2(9,60%), une pour le texte 4(3,22%) et tout le reste c’est-à-dire 22(71,6) a voté pour la base de la direction. Notre section la plus importante en nombre d’adhérents de Marseille (4 et 5) est parmi celle qui a fait un des scores les meilleurs pour la base de la direction et a assuré la majorité au texte de la direction dans les Bouches du Rhône. Mais cette section est composée de deux grosses cellules et de militants en vrac. Ce sont ces derniers qui ont assuré le triomphe sans partage de la base de la direction (77,78%) et quelques voix pour le texte 2 (22,2%). Le Manifeste n’a recuilli des voix que dans les cellules où il y a eu discussion, les autres ne s’étant pratiquement pas réunis.

Lors de la réunion de section de mardi qui s’est trés bien passée, parce que nous unit le refus de l’affaiblissement que serait la division,et que la position fédérale a été juste en ce sens(1); il faut noter que n’étaient essentiellement présents et prêts à discuter que les membres des deux cellules. Ce constat pourrait être fait ailleurs même dans le cas d’une mise en minorité il est clair que ceux qui ont préparé le congrès, affronté les positions dans un débat démocratique ont plus avancé que les autres et sont plus prêts à « jouer le jeu » comme nous y a invité le texte du comité fédéral. Le problème est que depuis le congrès de Martigues toutes les instances démocratiques que sont les cellules ne jouent plus qu’un rôle résiduel, en particulier celles d’entreprise.

Au début c’est normal il y a de la tension dans l’air, l’ambiance est souvent explosive dans la cellule (à la méridionale diraient certains). Mais on joue le jeu à partir de ses positions initiales ça c’est normal. Ma formation d’enseignant chercheur, sans doute, fait que je supporte très bien les différences de point de vue, j’y vois le moyen d’avancer et en plus cela m’intéresse de noter les convergences et les oppositions réelles, en revanche mes interventions disons « doctorales », la position de « celui qui sait », ont le dos de me mettre tout le monde à dos. Jusqu’à ce que chacun ait compris que nous cherchons la même chose, en l’occurrence pour cette réunion, ne pas diviser le parti, sortir renforcer, et en finir avec l’effacement. Il y a des moments pénibles où je rame, je rame avec l’impression d’attaquer la falaise. Je repense à ce que m’avait dit mon mari quand j’avais été élue membre du Comité central: « rien de plus difficile à diriger que les communistes, ce sont tous des chefs »… Il est clair que je ne suis pas douée… mon seul atout est que je suis si nulle que je provoque des mouvements autogestionnaires spontanés: tout pour éviter que je m’en mêle sauf s’il s’agit d’être le porte plume.

Mais revenons-en au déroulement de l’étude du texte, nous avons débuté par le préambule puis par le bilan.

Il y avait beaucoup d’a priori que l’on va retrouver tout au long du texte, en particulier celle « d’un retour en arrière » personne ne sait exactement ce que ça veut dire, mais ça se fixe sur l’idée d’avant-garde alors qu’il leur semble une garantie de démocratie et de succès qu’il n’y ait pas de rôle spécifique du parti. Là, toute l’expérience accumulée et que chacun décrit à l’envie, la manière dont ils ont été trahis par les socialistes, emportés dans le désaveu qui a frappé ces derniers, puis Mélénchon refusant le désistement si les communistes ne venaient pas à genoux signer la charte, ne semble pas les prémunir contre cette incantation: « il ne faut pas de parti guide ». A la limite si l’on veut en finir avec macron il faut se fondre dans la masse et dans tous les sociaux démocrates qui passent à notre portée.

C’est là comme souvent dans les résistances idéologiques à la fois le point sur lequel s’acboutent le refus de changer et dans le même temps celui de la plus grande vulnérabilité parce que chacun sent bien que se joue la survie du parti et que « l’effacement », la destruction idéologique et organisationnelle autant qu’éléctorale ne peut pas se poursuivre et tout le monde est sincérement attaché au parti.

Il me semble que la rédaction finale du manifeste devrait plus avoir à coeur de marquer la différence entre des alliances conjoncturelles, soit dans un combat, soit dans une élection et des carcans organisationnels permanents dans lesquels nous perdons notre identité comme la gauche plurielle ou le Front de gauche. Ensuite de bien marquer les différences dans le type d’éléction, par exemple les présidentielles où nous avions déjà tiré la leçon de la cadidature de Mitterand et décidé de la nécessité de présenter un candidat. Nécessité encore renforcée par le passage au quinquennat. C’est pareil pour les Européennes où il serait dangereux de présenter un programme de confusion avec des gens comme Benoit Hamon et d’autres qui ont les mêmes positions de fait que Macron au moins sur cette question là. Seul le parti est actuellement en situation de dénoncer le piège tendu entre ceux qui disent que si on retourne à la nation on aura tout réglé et ceux qui se présentent comme le progrès l’ouverture parce qu’ils veulent l’Europe des marchés et de la dictature financière. Il est bon que notre candidat ait commencé sa campagne et il faut entrer en campagne à ses côtés.

C’est vrai pour les élections, mais la nécessité de défendre une ligne politique autonome va plus loin que les contraintes éléctorales dans lequelles nous sommes périodiquement pris. Si ce n’est qu’il y a dans l’inconscient collectif l’abandon de toute visée révolutionnaire, il faut survivre, avoir des élus et aider les gens qui souffrent. Un abandon de la lutte idéologique autant que de la perspective révolutionnaire. Ce qui explique que les plus jeunes, les forces vives ne s’y reconnaissent pas.

Je me demande comment nous sommes passés de cette conviction qui était la notre de ne pas céder à l’opportunisme, de savoir défendre des positions y compris impopulaires, prendre acte sur l’avenir à ce désir d’être en conformité? Le parti qui avec Gabriel Peri proclamait « Munich c’est la guerre » ou encore celui de mon enfance qui à Marseille défendait la nécessité de la paix en Algérie y compris quand le FLN avait prétendu faire sauter les réserves d’essence de Mourepiane. Notre dernier anticonformisme tend alors à être sociétal et charitable. Aujourd’hui où les périls s’accumulent, la guerre, les haines xénophobes, si nous ne sommes pas capable de cette hauteur de vue qui est celle d’un parti révolutionnaire et donc de dépasser les contraintes des alliances au sommet, nous n’avons aucune chance parce que nous n’aurons pas joué notre rôle.

C’est très difficile de passer à ce niveau d’analyse parce qu’on se heurte à des slogans issus de la mutation et répétés depuis quelques congrès. Les faits sont là, l’état du parti, la baisse du nombre d’adhérents, les résultats, mais on revient au slogan et donc à l’accusation du « retour en arrière », une sorte d’effet magique comme toutes les idéologies.

Il y a une phrase venue du fond des âges et qui produit chez ces communistes sincères, issus de famille communiste, un effet désenvoutant c’est : « L’union à la base toujours, l’union à la base et au sommet quelquefois, l’union seulement au sommet jamais ». Il y a aussi la conscience d’une dégradation accélérée de la situation.

Nous avons avancé mais je suis sûre que cette affaire va nous poursuivre tout au long de l’analyse du texte et je trouve qu’elle mériterait d’être mieux mise en évidence dans le corps du texte.

Deuxième critique qui me semble devoir être prise en compte et qui est double.

Les camarades trouvent trop négatif le bilan et surtout remonter à 2002 leur parait insuffisant. Il y a le congrès de Martigues mais il y a aussi le programme commun. Et derrière tout cela il y a la chute de l’uRSS. Enfin, ils ont résisté, même si le parti est affaibli, il existe alors qu’en italie et dans d’autres pays d’Europe il a disparu. Tout le monde note également le bon score du PTB belge et la vitalité du parti communiste portugais.

Donc j’ai proposé pour tenir compte de ces remarques que l’on fasse passer le paragraphe de la fin du bilan sur la chute de l’URSS au début. A partir de là il faut également noter cette résistance et le fait que le pCF ait continué à exister, qu’il n’a pas eu le destin du PCI.Ce bilan là aussi doit être pris en compte. Je suis chargée de rédiger ces modifications pour la prochaine réunion. Je vais le faire en insistant sur le fait parfaitement exact que grâce à un effort collectif multiforme, le parti communiste n’a pas voulu changer de nom, et malgré la débâcle électorale des dernières législatives il a conservé un groupe. Il mène ce congrès et se donne les moyens d’un examen en profondeur constructif.

Danielle Bleitrach

(1) le refus de la division est une bonne chose mais il ne faudrait pas que nous tournions à la motion de synthèse digne de Hollande dans les Congrès du PS. Je dois dire que j’ai mal perçu les ajouts faits à la prise de position juste du secrétaire fédéral dans le bulletin fédéral « interactif » je cite « l’étape qui est devant nous est à la discussion et à la mobilisation des communistes afin d’enrichir la base commune pour se reconnaître ensemble dans le texte final » et la chute « Mobilisé-es contre l’entreprise de démolition sociale macroniste, contre le capitalisme qui entraîne l’humanité et notre planète à la catastrophe, contre le racisme, le sexisme et l’homophiobie, mobilisé-es pour la solidarité, le progrès et la paix, les communistes sont dans l’action pour changer de société ». Les communistes ont choisi une logique et un changement stratégique, il faut l’approfondir et pas le dénaturer.

