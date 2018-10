Nous allons nous battre jusqu’au bout pour la république socialiste – Boris Litvinov

La situation au Donbass est plus qu’inquiétante. Malgré les accords de Minsk que l’Ukraine viole constamment et que la France, l’Allemagne ne soutiennent que de façon formelle, bien qu’ils en soient les « garants », et qui par ailleurs avec l’UE aident militairement ce pays gouverné par des nostalgiques de l’Allemagne hitlérienne, le sang malheureusement continue de couler. Il faudrait d’urgence que la Russie reconnaisse les deux républiques populaires de Donetsk et Lougansk, comme le demandent depuis longtemps les communistes russes du KPRF. Mais ces deux républiques sont encore trop « populaires », c’est-à-dire attachées aux intérêts du peuple et à la mémoire de l’Union soviétique pour ne pas être considérées comme dangereuses par les dirigeants actuels de la Russie. Malheureusement du côté des communistes français, on ne semble pas au fait de la fascisation qui se joue en Ukraine et on interprète trop souvent le soutien à la lutte des communistes comme le soutien à Poutine et un gouvernement autoritaire d’oligarques. Lutter pour la paix contre une OTAN qui veut la guerre contre la Russie n’est en rien soutenir le régime de Poutine, mais au contraire contribuer à aider les communistes en proie au cœur de l’Europe au fascisme (note de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop)

