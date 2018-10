Bon disons tout de suite que je considère cet assaut comme inadmissible, mais tentons de comprendre ce qui a bien pu conduire le pouvoir à ce genre de chose?

Je me demande à quoi cela rime? Après cette rencontre amoureuse à Marseille entre Mélenchon et Macron, je croyais que tout était au beau fixe entre eux et que Macron l’avait adoubé comme son opposant le plus légitime, une sorte de succédané du FN, celui qui le met en valeur sans lui prendre la place. Celui que l’on fait monter à la veille d’une élection pour mieux être assuré de l’emporter.

Cette double perquisition qui à l’inverse du FN n’a été précédé d’acune mise en examen, aucune accusation crédible est-elle un petit service rendu dans cet esprit? Certes depuis les turbulences que connaît le nouveau média et la très contestée Sophia Chikirou, dans le microcosme médiatico-politique il était question des comptes de campagne du leader de la FI, mais faire un coup d’éclat de ce type va au-delà de ces rumeurs qui ne concernent qu’un milieu très restreint (1). Là encore, il y a un retrecissement autour d’un microsome et les Français sont une fois de plus au coeur de leurs soucis quotidiens pris en otage d’une conception délétère de la politique et de la justification de tous les abus de droit. .

Macron flanqué de son nouveau ministre de l’intérieur Castaner (vous savez celui qui prétendait que Benalla était un bagagiste) est-il en train de préparer des élections.les Européennes c’est assez mal parti tant le projet macronien se heurte à la réalité de l’UE, mais le pire est à venir avec les municipales. les rats quittent le navire. La sécurité des Français tous ces gens là s’en tapent, en revanche le charcutage électoral et les petites manoeuvres devait-il donner quelques cautions à la gauche et au centre? On se perd en conjoncture… Est-ce que le long et lent et nul remaniement avait pour finalité un léger recentrage qui selon la théorie de l’omelette écarterait les deux bouts pour gonfler les assises d’une macronie bien isolée?

Quoiqu’il en soit, même si cela était le cas cette perquisition est une belle saloperie. Comment tous ces gens pour leurs petites manoeuvres sont en train d’habituer notre pays au fascisme, c’est là l’essentiel et ce contre quoi nous devons nous élever. Service rendu à un candidat d’opposition qui peine à s’imposer peut-être, on ose y croire quand c’est au prix d’un tel acte chez un parlementaire, chez un représentant de la République. Melenchon en a peut-être fait une tonne dans le genre « ma personne est sacrée », il n’a pas toujours le sens de la mesure c’est le moins que l’on puisse dire, mais sur le fond la protestation est juste.

Nous ne pouvons accepter cette dérive politique. Le même jour où après un remaniement ridicule, alors que la macronie continue à accoucher des souris du capital rongeant le budget français au profit des très riches (Danone devenu le défenseur de l’écologie, Castaner le défenseur de notre sécurité, à la culture toujours le vide,et le reste à l’avenant) et qu’il vient faire un plaidoyer sur le thème « je vais changer », j’ai entendu les français, « jupiter » se permet cet acte insensé dont la symbolique va plus loin que les médiocrités de nos jeux du sérail politiciens.

Oui nous devons dire que cette perquisition est inadmissible et qu’elle est incompréhensible. Quels que soient ses buts et ses arrières pensées, on ne joue pas avec ce genre de choses. Donc personnellement je dis ma solidarité avec melenchon et la FI, sans que les critiques que j’ai sur une certaine manière de faire de la politique n’en soit pour autant éffacées. melenchon est pour moi le simple retour en force d’une social démocratie déconsidérée et il ne mène nulle part, mais nous ne devons pas admettre dans le contexte qui est celui de la montée des extrême-droite un tel acte.

Danielle Bleitrach

(1) voici l’article « explicatif » de Libération sur le sujet,!

Sophia Chikirou, le maillon faible de La France insoumise Jérôme Lefilliâtre Par

Sophia Chikirou, alors directrice de la communication pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon, le 25 janvier 2017 à Paris. Photo Geoffroy van der Hasselt. AFP La dirigeante de la société Mediascop est au cœur de l’enquête sur la campagne de Mélenchon. Sophia Chikirou, le maillon faible de La France insoumise Issue du premier cercle de Jean-Luc Mélenchon, elle est au cœur des investigations. Sophia Chikirou, une intime du leader de La France insoumise, a été sa directrice de communication pendant la présidentielle de 2017. Une position stratégique qu’elle cumulait avec celle de présidente de Mediascop, dont elle est l’actionnaire unique. Or, cette entreprise, dont l’activité enregistrée est le «conseil en relations publiques et communication», a été l’un des principaux prestataires de la campagne de Mélenchon. D’après France Info et Mediapart, elle a facturé pour plus de 1,1 million d’euros de services pendant cette période. Soit 11 % du budget total ! PUBLICITÉ inRead invented by Teads Soupçons Les enquêteurs s’interrogent sur la régularité de ce ratio très favorable. D’après nos informations, d’anciens salariés de la société, qui ont travaillé pour Mediascop dans le cadre de cette campagne, sont attendus en audition libre par la police judiciaire de Nanterre mercredi. Les soupçons énoncés dans les convocations sont lourds : «escroquerie», «travail dissimulé», «abus de confiance»… La Commission de contrôle des comptes de campagne, à l’origine de cette affaire par un signalement au parquet, a estimé que plusieurs prestations pouvaient avoir été surfacturées, au vu de la grille tarifaire habituelle de Mediascop. Après deux ans d’activité quasi nulles en 2014 et 2015, la boîte de Chikirou a enregistré en 2016 un bénéfice de 76 600 euros, pour un chiffre d’affaires de 162 900 euros. Soit une marge nette, très confortable, de 47 %. Ses comptes 2017, qui devraient s’avérer plus fastes encore, ont bien été déposés au greffe, mais sa dirigeante a décidé de les garder confidentiels – comme l’y autorise le code de commerce. A LIRE AUSSI France insoumise : deux enquêtes judiciaires distinctes et simultanées Sophia Chikirou se trouve aussi au centre des querelles agitant le Média, la web télé proche de La France insoumise qu’elle a lancée en début d’année aux côtés du psychanalyste Gérard Miller et du réalisateur Henri Poulain. La communicante a quitté la direction de cette structure à grand fracas cet été. En cause, des accusations d’autoritarisme par une partie de l’équipe et des embrouilles financières avec les autres cofondateurs. Ils contestent notamment le paiement par le Média, et effectué par Chikirou elle-même, de 64 000 euros à Mediascop, pour des prestations dont ils doutent de la pertinence. Des soupçons balayés par l’intéressée, qui réclame le règlement d’une autre facture de 67 000 euros et a saisi la justice en ce sens. Rumeur Au sommet de La France insoumise, cette accumulation de polémiques a fragilisé la position de Sophia Chikirou. Plusieurs cadres, dont Charlotte Girard, coresponsable du programme de La France insoumise, s’en sont inquiétés. Dans ce contexte inflammable, beaucoup redoutent la publication, par Radio France samedi, d’une enquête sur Mediascop, que la rumeur dit comporter de nouvelles révélations. Le 2 septembre sur BFMTV, Jean-Luc Mélenchon réaffirmait sa confiance à sa proche, «indiscutable sur le plan moral». Il lui a confié une mission dans le cadre des élections européennes après son départ du Média.

