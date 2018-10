https://vz.ru/society/2018/10/12/945857.html

12 octobre 2018

C’est un véritable cadeau que cette traduction que m’a envoyée Marianne à propos de ce film, tant il se situe à la croisée de bien de mes préoccupations et bien qu’ayant paru dans un journal « officiel » du pouvoir russe, il montre une facette de l’union soviétique concernant l’assimilation réelle des juifs russes et leur identification totale à la patrie soviétique, leur découverte de leur judaïsme devant la barbarie nazie mais leurs combats étaient avant tout soviétiques. J’ai vécu ça et je confirme (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop).

Toute une série d’événements commémoratifs ont lieu samedi en Pologne, en Russie et dans le monde entier, à l’occasion du 75e anniversaire de l’un des événements uniques de la Seconde Guerre mondiale: l’évasion massive du camp d’extermination nazi suite au soulèvement organisé par l’officier soviétique Alexandre Petcherski. Qui était cet homme, comment avait-il forgé son caractère et quel rôle a joué son origine juive?

Samedi 14 octobre marquera le 75e anniversaire de la célèbre évasion du camp de concentration de Sobibor. C’est un lieutenant soviétique, Petcherski, qui a organisé cette évasion et sauvé ainsi des dizaines de prisonniers d’une mort certaine. On ne peut pas dire que cet événement était passé sous silence en Russie, mais ce n’est que récemment qu’il a acquis la renommée qu’il mérite – bien sûr, avec la sortie du film Sobibor de Konstantin Khabensky.

Ceux qui racontent l’évasion accordent généralement plus d’attention au côté mélodramatique extérieur: les souffrances insupportables des condamnés à mort, le complot des condamnés, les épisodes spectaculaires du soulèvement et la fuite qui s’ensuit. Cependant, il semble que le plus intéressant de toute cette histoire ait été la personnalité du chef du soulèvement, Alexandre Petcherski. Un simple gars discret, dont les circonstances à un moment donné ont fait un super-héros, puis relégué à la vie quotidienne.

Différence entre le cinéma et la vie

Pourquoi l’histoire de Sobibor en URSS n’a-t-elle pas eu une résonance aussi forte que celle, par exemple, de Salaspils ? Certains ont tendance à voir ici un « antisémitisme latent ». Parce que dans ce camp de concentration, on exterminait les Juifs (même s’ils n’étaient pas les seuls), et les souffrances des Juifs ne devaient pas être mises en avant.

À ce sujet, l’historien Iosif Rotchko, qui étudie l’Holocauste, a déclaré au journal VZGLIAD : «À l’époque soviétique, les autorités ne jugeaient pas nécessaire d’isoler spécifiquement la tragédie du peuple juif. Ils agissaient conformément à l’idéologie stalinienne: nous sommes tous des citoyens soviétiques. Par conséquent, aucun privilège commémoratif ne devrait être accordé aux juifs. Les inscriptions sur les monuments ne mentionnaient jamais que des Juifs avaient été exterminés, il était écrit à propos de « civils » abstraits.

Par conséquent, on a peu parlé de l’Holocauste en tant que tel. Sobibor était en dehors de l’Union soviétique, mais sa mémoire a finalement été victime d’une telle politique.

L’ironie de l’histoire est que, bien que le héros de Sobibor, l’intendant technicien de second rang Alexandre Aronovitch Petcherski fut de sang juif, il n’y avait rien de spécifiquement juif en lui.

Il n’y avait rien dans son caractère qui fasse penser aux «bâtards sans gloire »de Tarantino. L’écrivain Lev Simkine, qui a étudié la vie du leader du soulèvement de Sobibor, confirme : «Oui, il se sentait un homme soviétique. La génération de Juifs d’avant-guerre, qui s’est développée sous le régime soviétique, a pris les idées de l’internationalisme au pied de la lettre. Petcherski n’était pas un juif croyant, il a dû se rappeler son origine lorsqu’il a été séparé des autres prisonniers de guerre en captivité et envoyé à l’usine de la mort. »

Selon Simkine, après la guerre, l’idée de quitter l’Union soviétique, à l’instar de nombreux autres juifs, n’est même pas venue à Petcherski. «Bien que sa femme, Olga Ivanovna, lui ait dit: partons, là-bas tu seras un héros, tu pourras tout raconter. Mais il croyait que sa patrie était ici et qu’il devait parler de Sobibor ici », note le biographe. Et c’est un moment significatif: Petcherski s’est vraiment perçu comme la chair et le sang de l’URSS.

L’un des principaux reproches du «Sobibor» de Khabensky est que pour le réalisateur et interprète du rôle principal, selon ses termes à lui, «il était important de montrer le tournant, la transformation d’une personne soviétique en une personne normale». Le Petcherski du film est un intellectuel agité, réfléchissant, qui a peur de faire un choix. Mais en réalité, c’est la mentalité et l’éducation soviétiques, sans parler de l’expérience de l’officier soviétique, qui ont permis au véritable Petcherski d’organiser la célèbre évasion.

D’où vient cette fermeté spirituelle?

Une autre caractéristique remarquable de la biographie de notre héros est qu’il n’y a absolument rien de remarquable dans sa vie d’avant-guerre. Les écrivains du genre biographique, lorsqu’ils parlent de personnes ayant une vie héroïque, essaient toujours de trouver des signes de destinée future dès leur enfance et leur jeunesse. Dans la vie de Petcherski jusqu’à trente-deux ans, il n’y a absolument rien à relever. Il la rédigea lui-même dans ses mémoires en quatre phrases: «Je suis né en 1909 à Krementchoug, dans la région de Poltava. En 1915, mes parents ont déménagé à Rostov-sur-le-Don. J’ai fini l’école de sept ans et l’école de musique. Travaillé comme employé et géré des groupes d’amateurs de théâtre et de musique. ”

Il semble que la seule chose qui distingue Petcherski à cette époque fut son amour passionné pour l’art théâtral, il souhaitait devenir metteur en scène. Cependant, si on regarde en avant, disons que bien qu’Alexandre Aronovich l’ait tenté, il n’a fait aucune carrière dans ce domaine. Cependant, la capacité inhérente des metteurs en scène à tout planifier dans les moindres détails l’a aidé à organiser l’évasion …

Relatant les dures épreuves qu’il a dû traverser au début de la guerre, Petcherski reste pareillement laconique. «Été et automne 1941. Batailles continuelles avec les hordes des armées fascistes allemandes. D’un encerclement dont nous nous échappons, nous tombons dans un autre. Début octobre 1941, après de violents combats près de Vyazma, je tombe dans les griffes des nazis. En captivité, je suis tombé malade du typhus. Tous les prisonniers de guerre atteints de typhus sont généralement abattus par les Allemands. J’ai réussi à cacher ma maladie et j’ai survécu miraculeusement. En mai 1942, avec quatre prisonniers, j’ai tenté de m’échapper, mais nous fûmes arrêtés et envoyés à la brigade pénitentiaire de la ville de Borisov et de là à Minsk »- des lignes courtes que l’on pourrait à volonté « désarchiver »pour en faire tout un roman! Et ici aussi on aperçoit l’homme soviétique, constamment inspiré par les idéaux de modestie personnelle et de collectivisme …

Vous pouvez étudier les mémoires d’Alexandre Aronovich pendant longtemps et ne jamais trouver de réponse à la question: pourquoi est-il devenu le nouveau Moïse, qui a emmené le «peuple» qui a mis en lui sa confiance pour le tirer de la «captivité d’Égypte»? La seule chose qui attire votre attention: son amour originel pour les gens, la joie de voir quelque chose de bon chez une autre personne.

Avec quelle chaleur sincère il a écrit à propos de ses camarades! «Ce n’est que maintenant que je peux examiner attentivement Boris. Il est grand, a les épaules larges et les traits du visage grossiers. De ses histoires de «sous-sol», j’ai appris que pendant un certain temps, il était charpentier, puis boucher, puis il est devenu mineur. Vous ne pouvez pas appeler ses manières aristocratiques en aucune façon, mais dans sa rugosité un peu grossière, il y a beaucoup de chaleur spirituelle. Plus tard, j’ai réalisé que derrière la dureté de Boris, il y avait une volonté constante de venir en aide, un sentiment de compassion dévorant pour la douleur du prochain », se souvient par exemple Petcherski à propos de l’un de ses camarades. Alexander Aronovich était à l’origine une «personne normale» et, pour cela, il n’était pas obligé d’effacer le «soviétique» de lui-même.

Les conditions de vie dans les camps de Minsk et de Sobibor, le voisinage constant de la mort faisant son passage quotidien pour une nouvelle récolte étaient si terribles qu’il n’était pas surprenant de se transformer en un bétail stupide et intimidé. Les souvenirs du camp de Petcherski regorgent de détails épouvantables : comment les geôliers tiraient sur des prisonniers pour le plaisir et le divertissement, comment ils étaient punis pour les plus petites bagatelles et battus à mort, comment ils étaient littéralement exténués par le travail, harcelés par les chiens et aspergés d’eau bouillante. Comment les gens étaient exterminés pour leurs biens et pour tirer de leurs cadavres des «matières premières» pour les besoins de la Wehrmacht. Le quotidien de l’enfer …

Quand il est arrivé pour la première fois à Sobibor, Petcherski a demandé à l’un des «anciens» pourquoi l’air était saturé d’une odeur de brûlé. «Ne demandez pas» fut la réponse. « Ils brûlent les corps de vos camarades qui sont venus avec vous. Vous n’êtes ni les premiers ni les derniers ».

C’était un lieutenant soviétique

Lev Simkine, dans son livre «Une heure et demie de vengeance», écrit que par elle-même l’ «arrivée des prisonniers de guerre soviétiques en tant que groupe monolithique ayant une expérience du combat renforçait le moral des prisonniers de Sobibor – ils étaient très différents des« anciens ». Il est étonnant que Petcherski, qui avait déjà subi presque deux ans en captivité, non seulement ne se soit pas cassé, mais ait pleinement réussi à préserver sa dignité humaine. C’était sa rébellion quotidienne contre le système inhumain. Mais ce feu n’éclatait que de temps en temps: comme dans le fameux épisode avec une souche que Petcherski avait fendu en cinq minutes, puis refusé les cigarettes puis le morceau de pain offert par le gardien –remportant ainsi une victoire morale.

Il est également caractéristique que Petcherski ne se soit pas attardé à Sobibor – il y a été emmené le 23 septembre et déjà le 14 octobre, l’évasion a eu lieu. Quinze jours seulement ou plus ont été nécessaires à l’esprit vif d’un officier soviétique pour planifier et mener à bien l’opération la plus complexe qui soit.

Dans ses mémoires, il n’est fait mention d’aucune expérience morale du type « être ou ne pas être », qui occupe une place si importante dans le film. Petcherski s’est rapidement imbriqué dans le processus du complot et relate avec précision les détails: ce qu’il a fait, avec qui il s’est entretenu, ce qui a été convenu, etc. Le ton de l’histoire ne s’atténue que lorsqu’Alexandre parle de sa relation avec la fille Luka, une des malheureuses prisonnières, que Petcherski n’a pas pu revoir après sa fuite. Et ensuite, la description du soulèvement lui-même reflète le même sens pratique: comment ils ont tué les nazis, comment ils se sont dirigés vers la porte, comment ils ont couru vers la forêt.

Et ce n’est que lorsque la partie la plus dangereuse du chemin est surmontée que l’auteur se permet de livrer cours à l’amertume qui le submerge: son camarade Shloime Leitman est mort. «Quelle douleur! S’échapper du camp et mourir une fois en liberté! … Tous ces jours passés ensemble au camp. Des jours valant des années. Ils vivaient comme des frères. De quoi n’avons-nous pas parlé la nuit, couchés côte à côte sur le châlit. Son esprit lucide, son calme, son courage et son dévouement m’ont soutenu dans les moments difficiles. Nous avions préparé la rébellion ensemble. Il me consultait sur chaque chose insignifiante comme sur des questions importantes. Il suffisait que Leitman hoche la tête, pour que je croie : il ne peut en être autrement. Tchoubaiev m’a transmis de Shloyme son dernier salut, sa gratitude … Qui devrait être remercié d’être libre maintenant, si ce n’est Shloyme?

De même, Petcherski se lamenta à propos de Luka – il ne lui restait plus qu’un souvenir d’elle: la chemise qu’elle lui avait offerte avant sa fuite.

Les fugitifs ont traversé le Boug en toute sécurité et se sont retrouvés dans les forêts biélorusses pour rejoindre les partisans. A ce moment, le point culminant de la vie de Petcherski se termine. Il vécut plus de quarante-six ans et ces années ne furent pas toujours faciles – surtout les premières après la fuite. Il a dû passer par le bataillon disciplinaire et les troubles de l’après-guerre – mais tout cela n’a été qu’une postface prolongée à l’œuvre principale de sa vie. Petcherski ne s’est jamais posé en héros et est de nouveau retourné dans l’ombre. Cependant, toutes ces années, il n’est jamais sorti de l’ombre de Sobibor – ce qu’il avait vécu se dressait impérieusement derrière lui, se rappelait à lui-même. Alexander Aronovich a éliminé sa douleur en essayant de transmettre aux autres la vérité sur ce qu’il avait pu voir ; il considérait cela comme son devoir moral.

La qualité la plus remarquable de cette personnalité est l’acier de l’obus derrière le velours de bienveillance externe. Vous pouvez vivre toute votre vie avec quelqu’un de la trempe de Petcherski comme voisin de palier, l’apprécier pour sa modestie et sa gentillesse – et ne jamais savoir ce qu’il est capable de faire dans une situation extrême.

Et oui, nous soulignons encore une fois – jusqu’à la moelle des os, c’était un homme soviétique. «Ce n’est pas à la mode de le rappeler, mais nous ne pouvons exclure de cette histoire le fait qu’il s’agissait d’un lieutenant soviétique. Et pas des troupes spéciales d’infanterie, pas de ces éclaireurs sévères de de « l’oncle » Vasya Marguelov, c’est-à-dire, des parachutistes aéroportés, pas un marine. C’était juste un homme, un électricien du dépôt, qui a fait son service militaire dans l’Armée rouge, puis a été appelé à la guerre pour remplir son devoir militaire devant la Patrie. Et cet homme, un électricien, a réussi à organiser l’évasion la plus massive d’un camp de concentration. Oui, il était juif, mais comment pouvons-nous retrancher de son histoire le fait qu’il ait reçu une instruction militaire et toute son éducation en général en URSS? » – demande Klim Joukov de façon rhétorique.

Souvenons-nous d’Alexandre Petcherski. Personne n’est à l’abri de tomber dans une situation existentielle. Que Dieu accorde à chacun de nous de s’y comporter comme il l’aurait fait.

