Le Conseil national et le jugement de Salomon

Au vu de ce qui s’est passé à ce Conseil National du 13 et 14 octobre, je demeure encore stupéfaite. Mes références ne sont pas nécessairement celles qui parlent le plus à tout le monde, mais je me suis trouvée dans mon imagination devant une scène biblique, le jugement de Salomon, ici représenté par Nicolas Poussin.

Souvenez-vous de cette histoire. Deux femmes se présentent devant le jugement du roi Salomon et chacune d’elle prétend à être la mère de l’enfant vivant qui gigote. L’autre étant mort. Salomon écoute les deux femmes qui ont toutes deux des arguments, il est difficile de trancher. Alors il propose « que l’on prenne l’enfant et qu’on le coupe en deux et en donne une moitié à chaque mère. L’une des femmes accepte, l’autre refuse et préfère donner le bébé que le tuer par cet acte atroce. Salomon dit alors « tu es la véritable mère! »

Quand j’ai vu cet acharnement fou de Pierre Laurent, cette volonté de déchirer le parti plutôt que de respecter la volonté des communistes, choisir systématiquement tout ce qui pouvait le plus cliver le parti, le détruire j’ai pensé cet homme n’est pas le vrai secrétaire, il n’est pas communiste.

Tandis qu’autour de moi les mouches du coche s’agitaient, les révolutionnaires en peau de lapin qui venaient m’expliquer que Roussel, Chassaigne et les autres c’étaient des réformistes, comme en appui à cette irresponsabilité criminelle, qu’il ne s’agissait que d’une révolution de Palais, moi je pensais à tout le combat pour avoir un groupe communiste malgré la débâcle, cet engagement dans une bataille difficile. Je me demandais au nom de quoi on prétendait depuis tant d’années diffamer, censurer ce combat désintéressé pour l’existence d’un parti communiste capable de servir notre pays, ses exploités, combattre l’injustice d’une manière désintéressée.

Et face à ce projet là auquel j’adhère il y a ces manœuvres d’appareil, ces discours creux parce qu’ils servent simplement d’appeaux comme chez les sociaux-démocrates. En ce qui concerne mes choix politiques peut-être qu’en divers domaines, en particulier au niveau international dont j’ai une longue pratique je me rapproche plus de ces gens-là, mais je tiens à mon parti pour comprendre et agir partout, c’est l’essentiel. Je refuse d’abord les marâtres qui prétendent le détruire parce que cela correspond à leurs fantasmes idéologiques ou à leur volonté de pouvoir de gourou de secte.

Voilà j’espérais après ce conseil national pouvoir enfin me livrer aux travaux que j’ai en chantier, articles, livres à lire et à écrire, mais une fois de plus je vais sacrifier mes centres d’intérêts réels, mes plaisirs intellectuels à ce que j’estime être le plus juste pour tous. Et je vais mener dans ma cellule, dans ma section, dans ma fédération une bataille pour que le texte ne soit pas dénaturé et que la division du parti ne se réalise pas. Nul n’est prophète en son pays et ce combat que je souhaite mener sans tendance n’a que peu de chance d’emporter l’adhésion de la majorité dans ce fief de tous les légitimismes, mais si je me refuse à organiser la tendance, je voudrais néanmoins être l’exemple du non renoncement comme bien d’autres. Que chacun prenne ses responsabilités et agisse au mieux de ses convictions, c’est déjà ce qui a créé ce mouvement plein d’espoir, il faut poursuivre.

Même si hier soir ma bronchite asthmatique qui était en train de disparaître a repris de plus belle, je ferai tout ce qu’il est en mon pouvoir pour aider.

Je dois dire que ce matin la lecture de la sobre déclaration de Fabien Roussel m’a encouragée à ne pas baisser les bras, c’était le langage que j’attendais, celui du refus de voir l’enfant coupé en deux et un espoir de détente dans la sortie d’un statu quo mortifère digne des motions de synthèse chères à Hollande vers laquelle a prétendu s’acheminer une direction irresponsable.

Comme le disait Robespierre nos raisons d’exister valent mieux que notre existence.

Danielle Bleitrach

Publicités