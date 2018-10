Ma lecture d’une dépêche de l’AFP sur la mise à disposition à la tête du PCF de Fabien Roussel

Je ne dispose comme vous que d’une dépêche de l’AFP ce qui est nettement insuffisant vous en conviendrez en tant que compte-rendu du Conseil National. Il s’agit d’une réaction à chaud, qui sera sans doute complétée par une lecture attentive des différents textes émanant de ce conseil national.

Celle-ci nous apprenait hier samedi 13 octobre 2018, que lors de ce Conseil National Fabien Roussel s’était mis « à disposition » du PCF samedi pour succéder au secrétaire national Pierre Laurent, mis en minorité par les militants la semaine dernière mais qui reste lui aussi « disponible » pour continuer à diriger le parti centenaire. »

Pour faire simple, je dirais que ce que la lecture de l’ensemble du texte va a contrario de cette annonce, puisqu’il montre que dès l’ouverture des débats, c’est Pierre Laurent qui a fait appel à candidature.

Ce que m’inspire donc ce FAIT st que Pierre laurent tente de contourner la défaite de son texte en se faisant plebisciter, ce qui est une façon d’essayer d’escamoter la vitcoire du Manifeste, de dévoyer les travaux du Congrès et de continuer à obscuricir les enjeux. Fabien Roussel a répondu, il le fallait et il l’a fait à partir d’une tradition fondatrice de notre parti. Mais c’est une bien triste position qu’a prise là Pierre laurent qui prouve le peu de cas qu’il fait du parti.Cependant au vu de l’angle d’attaque choisi depuisdes mois par la direction il eut été très naif d’imaginer qu’il puisse en être autrement.

Notons que depuis des mois, et je l’ai personnellement plusieurs fois déploré Pierre Laurent se pose lui-même comme enjeu de ce Congrès, qu’il va dans les médias pour le proclamer et encore ce samedi il est allé dans le journal du dimanche poser l’enjeu du débat en ces termes et il l’a encore fait semble-t-il au cours de ce conseil national, avec appel à candidatures. Ce qui est en totale rupture avec les traditions du PCF. Puisque toujours selon la même dépêche qui dit : « Selon un proche du député, M. Laurent a appelé en ouverture des discussions samedi à ce que les candidats éventuels se fassent connaître auprès de la commission des candidatures ».

Sans parler de la manière dont il a été tenté de faire disparaître les enjeux politiques du Congrès derrière un pseudo complot d’André Chassaigne visant à prendre la place de Pierre Laurent, diffamant un militant et un député qui avait pourtant largement contribué à ce que nous conservions un groupe malgré la débâcle électorale. Tout cela pour aboutir à cet ouverture du conseil national sur un appel à candidatures par Pierre Laurent. Navrant.

Face à Pierre Laurent qui a prétendu transformer les enjeux du Congrès en jouant sur les réflexes légitimistes et en prenant le risque de détruire le PCF. Il était normal qu’il soit apporté une réponse alternative à son enjeu qui risquait de diviser le parti plongé depuis des mois dans un profond traumatisme et qui s’apprêtait à travailler sur sa base commune. C’est non seulement sa candidature que Pierre Laurent a proposé mais celle d’autres candidats, il a donc choisi à ce Conseil national de transformer le processus habituel du Congrès d’une manière que personnellement je n’approuve pas mais à laquelle il fallait bien répondre.

On peut s’interroger dans le cadre des départs actuels du PS vers quels rivages un secrétaire national qui pendant des mois n’a cessé de proposer un changement de nom du Parti s’apprête à nous entraîner.

Ce qui est inquiétant c’est de savoir pourquoi quelqu’un de minoritaire comme PL s’obstine à poser la question du Congrès en ces termes et est prêt à diviser le parti?

Les dirigeants du parti n’ont pratiquement jamais été choisis par la base, c’est l’équipe dirigeante au pouvoir et singulièrement l’ancien secrétaire qui choisit le successeur et le fait adouber par le Congrès. Il est vrai que depuis Robert Hue, les dirigeants choisis dans le même vivier avec l’assentiment d’un prédecesseur plus ou moins désavoué par l’executif lui-même nous a valu des dirigeants tous plus ou moins dans la lignée de Robert Hue.

Les statuts actuel, ceux issus de la mutation prévoient que le Comité National se mette d’accord sur celui qui serait le premier signataire du texte qui sera soumis au congrès et qui dans nos statuts serait le secrétaire national. C’est la démarche qu’a refusé Pierre laurent me semble-t-il par son appel à condidature accroissant la présidentialisation du parti ce qui n’est pas dans nos traditions avec lesquelles le Congrès de Martigues lui même a du composer.

En effet nous communistes depuis Maurice Thorez, notre culture a été celle du centralisme démocratique et elle ne correspond en rien à une présidentialisation du parti, qui pourtant était inscrite dès le départ dans toutes les « réformes » du Congrès de Martigues, y compris les listes alternatives, la fin des cellules et le débat en AG des sections. Personnellement et avec un certain nombre de camarades qui se sont retrouvés derrière le Manifeste nous avons été opposés à cette mutation-destruction. Donc ceux qui ont posé ce choix prioritaire à notre congrès sont bien issus de la direction qui se situe dans cette logique et qui la poursuit aujourd’hui et à laquelle il s’avérait nécessaire de répondre. .

car il y a aussi la tradition fondatrice du PCF, celle de Maurice Thorez qui face à une direction qui avait fait du parti une secte a créé de fait le poste de secrétaire d’un parti et le parti lui-même en faisant appel aux militants communistes. Face à l’obstination de Pierre Laurent de transformer l’ordre du jour du Congrès une réponse devait être apportée, elle l’a été encore de ces terres du nord dont venait Maurice Thorez. Puisque vous voulez qu’il en soit ainsi je propose effectivement qu’une équipe donne corps au choix des communistes. Un choix historique. La proposition de Fabien Roussel répond de bonne manière, elle propose une solution collective dans laquelle l’ancienne équipe dirigeante aura toute sa place et en appelle aux communistes.

En effet lisons cette dépêche de l’AFP, qui je le répète ne constitue pas une analyse de notre point de vue de ce qui s’est passé au Conseil National.

« Si mon expérience, mon mandat de député, peuvent être utiles, si ça peut rassembler, si ça peut donner l’idée d’un parti qui bouge, change, se renouvelle, alors je veux bien me mettre à disposition du Parti », a affirmé M. Roussel devant les militants communistes, selon le texte de son intervention au Conseil national qu’a obtenu l’AFP.

« Mais je me mets à disposition pour construire cela, pas pour diviser, pas pour mener une campagne contre Pierre Laurent. Nous pouvons construire ce changement de direction ensemble, non pas en s’opposant, mais en s’additionnant », a ajouté l’ancien journaliste de 49 ans.

Le PCF tient ce week-end son Conseil national, une semaine après le désaveu historique subi par Pierre Laurent, dont le texte préparatoire au Congrès a été battu par un texte alternatif, porté notamment par M. Roussel et le patron des députés communistes André Chassaigne.

Dans un entretien samedi au Journal du dimanche, Pierre Laurent a déclaré qu’il restait « disponible » pour briguer un troisième mandat à la tête du PCF car il « pense que (s)a candidature est utile ».

« Mais la question n’est pas taboue: s’il y a d’autres noms, il faut qu’ils soient discutés » en vue du congrès du 23 au 25 novembre qui doit trancher la question, a ajouté le sénateur de Paris.

Interrogé par l’AFP, M. Roussel a affirmé que M. Laurent et lui allaient « se voir » prochainement.

« Il faut entendre ce que les communistes ont exprimé lors du choix du texte de base commune. Il y a une forme de mécontentement, d’insatisfaction, même de la colère chez les militants (…) Il faut maintenant créer toutes les conditions du rassemblement et respecter la parole des communistes, à la base », a-t-il souligné devant le Conseil national.

Le texte porté par M. Roussel regrette notamment que le PCF n’ait pas présenté de candidat à l’élection présidentielle de 2017 et ait fini par soutenir le chef de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, sans participer à sa campagne – une période très mal vécue par les militants communistes.

L’idéal eut été que la direction nationale accepte un processus conforme à nos statuts et à nos traditions. Il semble qu’elle n’ait pas choisi cette voie la meilleure pour le parti, en prenant le risque d’un combat sur des personnes y voyant la dernière chance de se maintenir en place. Il faut que les militants se montrent responsables et poussent la direction à adopter la seule solution qui est effectivement dans la démarche raisonnable proposée par Fabien Roussel. Elle permet d’assurer une transition collective et de mener les débats sur le fond. cela dit l’urgence pour les militants communistes est de respecter leur choix en continuant à approfondir les questions et en refusant tout ce qui ne sert qu’à diviser les commustes qui ont besoin d’abord de reconstituer leur unité par ce débat, la question des dirigeants dépend de ce processus même si elle ne peut pas être évacuée..

Danielle Bleitrach

PS. est-ce un hasard si ceux qui ont toujours accompagné la campagne de liquidation du PCF en particulier au profit de Mélenchon comme les pseudo révolutionnaires du PRCF et Francis Parny au nom de la tendance communiste croupion qu’il a créée au sein de la France insoumise aient voulu faire entendre leurs voix contre leurs obsessions du moment André Chassaigne et Ian Brossat. Cette attitude ne reflète qu’une volonté misérable de détruire le PCF pour venir enrichir leur tendance totalement méprisée au sein de la FI et qui préfère comme cela était prévisible prétendre recréer un parti socialiste mitterrandien à la veille des européennes.

