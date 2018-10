Vu par les communistes britanniques: Où vont les relations entre le PCF et La France Insoumise ?

[Article du journal communiste britannique Morning Star du 11/10/2018] traduit par stephen Chalk

Aux élections de 2017 les partis traditionnels de la gauche et de la droite se sont effondrés et Macron a remporté une grande victoire. Mais, tandis que l’étoile de ce dernier s’éteint, est-ce possible que la gauche soit prête pour un nouvel essor que l’on attend depuis bien longtemps, demande TOM GILL

Cela fait 18 mois depuis que la France a été bouleversée par la victoire écrasante du partisan de l’UE Emmanuel Macron et son nouveau mouvement politique dans les élections présidentielles et législatives de l’année dernière.

Cette victoire a porté un coup sérieux aux deux partis établis- Les Républicains (“conservateurs”) et les Socialistes – et, malgré un résultat qui a finalement été faible, a cimenté le Front National eurosceptique, anti-immigration par excellence, avec un changement de marque sous son nouveau nom de Rassemblement National, en tant que force politique majeure.

La seule lueur d’espoir était Jean-Luc Mélenchon, dont le message intransigeant anti-austérité a vu une force de la gauche radicale déborder les Socialistes dans le scrutin présidentiel pour la première fois depuis des décennies.

Aujourd’hui, heureusement, l’étoile de Macron est tombée. L’ancien banquier d’investissement, qui a volé des votes à la gauche et à la droite avec la fausse promesse d’une troisième voie, paie le prix de son programme de couper et sabrer de façon non-déguisée en faveur des affaires et des riches.

Il a promis un renouveau démocratique, mais il est évident que la France n’aime pas être gouverné par un autocrate qui impose sa volonté par décret et insulte ouvertement des simples citoyens qui expriment leur inquiétude quant à sa politique horrible.

Il n’est guère surprenant que le cote de Macron est tombé – plus vite que tout président antérieur – et que le soutien à l’intérieur de son gouvernement s’effondre, avec la démission de trois ministres en autant de mois.

Toutefois, ni Les Républicains (qui ont du mal à se distinguer comme étant différent de Macron) ni les Socialistes (qui paient la nature décidément non-socialiste de leur passé au gouvernement et de leur tardif et peu convaincant virage à gauche), ni même Le Pen (qui se batte pour maintenir sa crédibilité personnelle) n’ont pas pu tirer parti des malheurs du président.

Par contre, Mélenchon, toujours sur le chemin de la campagne, est maintenant dans la position du leader le plus populaire de la nation.

Ceci devrait réjouir toute personne de gauche, communistes y compris qui partagent beaucoup des mêmes politiques et idées. Mais ce n’est pas le cas.

Le PCF était longtemps le sous-fifre de la gauche depuis que le socialiste François Mitterrand a laissé les communistes en reste au début des années 80. L’année dernière, pour la deuxième élection présidentielle consécutive, le PCF a soutenu la candidature de Mélenchon.

C’était une décision controversée parmi beaucoup de communistes, qui en 2016 ont livré une majorité maigre de 54 pourcent en faveur de cette approche (ainsi renversant un vote contre la candidature de Mélenchon de 55 pourcent parmi les militants à la conférence du parti réuni seulement trois semaines plus tôt). Ceci n’était pas sans raison. Malgré le fait que le PCF a joué un rôle important dans la campagne pour l’ancien ministre socialiste, et pour la plupart s’est plié en quatre pour lui, Mélenchon a annoncé sa candidature, son programme et la création de son parti-mouvement La France Insoumise sans aucune discussion préalable. En effet, il a même exprimé ouvertement son mépris pour le parti et sa direction.

Le weekend dernier les tensions internes concernant la stratégie des alliances du parti et le sentiment réel d’être à la dérive sont arrivés au point critique. Pour la toute première fois, la ligne politique de la direction – qui devrait être débattu et ratifié au congrès au mois de novembre – n’a pas gagné.

Les propositions alternatives du député André Chassaigne dans son texte “Pour un manifeste du parti communiste du XXIe siècle” a gagné 42 pourcent des 30 000 votes exprimés par des adhérents du parti, contre 38 pourcent pour Le communisme est la question du XXIe siècle de la direction.

Pour Chassaigne, ce vote exprime le désir “d’arrêter la spirale d’effacement du PCF, et à commencer une dynamique nouveau qui assurera une place dans le paysage politique pour le PCF.”

Deux autres textes “alternatifs” faisaient concurrence à la ligne de la direction – Reconstruire le parti de classe et Pour un printemps du communisme – qui ont gagné 8 pourcent et 11 pourcent respectivement.

Les résultats d’ensemble semblent indiquer qu’entre ceux dans le parti qui sont favorables aux alliances avec d’autres forces de gauche, y compris La France Insoumise, et ceux qui veulent un rôle plus autonome pour le parti, en présentant des candidats et en mobilisant sur des enjeux de la classe ouvrière plus traditionnels, la situation soit délicatement équilibrée.

Quel qu’il en soit, avoir échoué de gagner une majorité claire pour la ligne de la direction est une défaite humiliante pour le secrétaire national Pierre Laurent et pour sa stratégie poursuivie pendant les 8 dernières années.

C’était sous sa direction que, pour la première fois, le PCF n’a pas présenté son propre candidat pour les élections présidentielles.

Le score désastreux de 2 pourcent de sa prédécesseur Marie Georges Buffet dans le scrutin de 2007 – historiquement bas contre le 21 pourcent de Jacques Duclos en 1969 – a certainement joué dans le choix d’accepter la candidature de Mélenchon pour le Palais de l’Élysée et s’allier avec son Parti de Gauche, composé de socialistes de gauche, d’anciens trotskistes et des verts.

Mais alors que les élections législatives qui ont suivi les élections présidentielles de 2012 ont vu une progression du parti (de 4.3 pourcent à 6.9 pourcent), le vote de 2017 n’a résulté que dans un pitoyable 2.7 pourcent. (Dans les années 80 et à la fin des années 90 leur score était d’environ 10 pourcent).

Le déclin marqué du nombre des adhérents depuis 2008, de 78 000 à 50 000 aujourd’hui, s’ajoute aux inquiétudes de la base communiste, en particulier en ce que la France insoumise en réclame un demi-million (il faut rappeler que l’adhésion n’implique pas le paiement des cotisations).

Ce weekend, la direction commencera ce que Laurent décrit comme un “débat immense” en amont du congrès à Ivry-sur-Seine, une banlieue parisienne, le 23-24 novembre.

Les deux évènements peuvent être l’occasion pour le dirigeant à prendre congé et pour l’émergence de son successeur possible: Fabien Roussel, dirigeant de la puissante Fédération du Nord, que certains disent “chaleureux” ainsi qu’ “élégant et plein d’assurance.”

Mais il est probable que le débat – qui pourra peut-être amener des changements de politique, allant de l’environnement à l’Europe, prendra un peu plus de temps à clarifier, sans même parler de rassembler le soutien majoritaire.

Alors où est-ce que tout cela laisse les relations PCF- La France Insoumise ?

Au niveau personnel, ils se détestent cordialement avec Chassaigne, qui s’est présenté contre Mélenchon pour la direction de Front de Gauche en 2012.

Tant pour Mélenchon lui-même, – qui a écrit dans un blog au mois de septembre exhortant aux communistes à dire au revoir à leur direction -, on peut supposer qu’il se régale à regarder le spectacle.

Avec le vent en poupe grâce à un scission de gauche de chez les socialistes attendu de façon imminente pour créer un parti partisan de La France Insoumise, il se peut qu’il espère que des communistes rejoindront aussi son mouvement.

Il se peut que l’ambition hégémonique de Mélenchon pour la gauche soit payante. Mais il est également possible que le PCF, plus sûr de lui-même et de sa position, exerçant son pouvoir résiduel plus efficacement au niveau local et dans les syndicats, amènera des relations plus réciproquement respectueuses et donc productives avec La France Insoumise.

Ce qui est certain, c’est que avec le gouvernement et les autres partis d’opposition en désordre, l’heure paraît être propice pour monter une riposte forte, unifiée et combative pour renverser le choc politique désastreux de 2017 – quel que soit le moyen d’y aboutir.

