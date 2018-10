EN MÉMOIRE DE #GEORGE_STINNEY_JUNIOR ou le crime parmi d’autres de ceux qui prétendent incarner les droits de l’homme

George Stinney Jr, d’origine africaine fut la plus jeune personne à avoir été exécutée au 20ème siècle aux Etats-unis.

Ce jeune Noir n’avait que 14 ans au moment de son exécution par chaise électrique.

70 ans plus tard, son innocence vient d’être officiellement reconnue par un juge de la Caroline du sud.

De son procès jusqu’à la salle d’exécution, le jeune garçon avait toujours sa Bible en mains tout en clamant son innocence.

George fut injustement accusé du meurtre de deux filles Blanches (Betty 11 ans et Mary 7 ans), dont les corps avaient été retrouvés non loin de la maison où habitait le jeune garçon et ses parents. À cette époque, le procès dura 2H30, et le jury prit la décision de sa condamnation au bout de 10 minutes.

Les parents du jeune garçon, menacés, furent interdits de prendre part au procès, après avoir reçu l’ordre de quitter la ville.

Avant son procès, George fit 81 jours de détention sans possibilité de voir ses parents pour la dernière fois.

Il fut emprisonné seul dans sa cellule, à 80 kilometres de sa ville natale.

Son audition des faits se fit seul, sans la présence de ses parents ni d’un avocat.

La charge d’électrocution du jeune George était de 5.380 volts sur sa tête. Nous vous laissons imaginer ce qu’une telle décharge électrique peut avoir comme effet sur la tête d’un jeune enfant. NOUS N’OUBLIONS PAS ! #Bashir_Mohammed