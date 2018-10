un entretien important avec nos camarades du PCP portugais

Alors qu’on apprend sans que cela ait jamais été discuté dans les instances du parti qu’il pourrait y avoir sur la liste des européennes des prisonniers catalans, ne serait-il pas raisonnable de prévoir dans ce cas de collaboration internationale une entente avec nos camarades portugais et bien d’autres qui subissent une répression dans les ex-pays socialistes pour leur attitude anti-fasciste et communiste. Tout cela dépend des communistes et d’eux seuls, mais l’expérience portugaise n’est pas négligeable dans la réflexion de notre congrès.

danielle Bleitrach

