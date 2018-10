Résultats définitifs et premières analyses

Nos premiers commentaires sont confirmés, la direction nationale n’a pu unir les communistes autour du texte voté par le conseil national. En 2016, le texte proposé par le conseil national était en tête dans 80 fédérations, majoritaire dans 59, en tête dans 8 des 10 plus grosses fédérations représentant plus du tiers du parti. Il ne l’est plus en 2018 que dans 50 fédérations et seulement 4 des 10 plus grandes. Il n’est majoritaire que dans 28 fédérations.

Résultats définitifs par fédération

Les premiers constats :

les communistes se mobilisent pour tirer les leçons de leur affaiblissement…

En mettant le « Manifeste » en tête, les communistes ont confirmés qu’ils veulent un vrai bilan stratégique des dernières années pour comprendre ce que tous constatent, un affaiblissement continu, une perte de lisibilité, y compris pour beaucoup de communistes. La baisse du nombre de cotisants (-6,3%) fait partie de ce bilan nécessaire, une baisse plus forte hors région parisienne (-7,1%) qu’en région parisienne (-2,8%), avec une grande diversité de situation, de -47% dans la Somme à +52% en Vendée, avec de grandes fédérations comme le Nord [2], Paris ou l’Hérault en nette baisse, et d’autres comme la Seine-Maritime ou l’Essonne en nette hausse. Il y a certainement des dimensions sociologiques et territoriales à cette évolution, mais aussi des dimensions politiques dans la mobilisation des communistes sur la bataille des cotisations.

Mais les communistes se sont mobilisés un peu plus fortement que pour le 37ème congrès, 1000 communistes votants de plus, +6%, marquant leur volonté de relever le défi de l’existence du PCF. Cette mobilisation est elle aussi assez hétérogène, de -43% dans la Somme à +51% dans le Loir-et-Cher, avec de nettes baisses dans de grands fédérations comme la Dordogne, Paris ou l’Hérault et de fortes hausses en Seine-Maritime, Essonne, Nord et Pas-de-calais.

La carte des cotisants et votants par fédération illustre cette hétérogénéité de la mobilisation des communistes. Le fonds de carte colore les départements selon le nombre de cotisants, plus le bleu est foncé, plus les militants sont nombreux. L’évolution du nombre de cotisants est illustrée par un triangle dont la taille est proportionnelle et dont la couleur indique s’il s’agit d’une baisse (en rouge) ou d’une hausse (en vert). Enfin, le nombre de votants est représenté par un cercle orange dont la taille est proportionnelle aux votants. Il n’apparait pas de lien entre évolution des cotisants et votants, une part importante de la mobilisation semble donc relever de l’organisation de la fédération et de sa mobilisation.

La direction du PCF ne rassemble plus les communistes.

Dans cette tendance générale, la direction rassemble de moins en moins les militants, et elle est désormais nettement minoritaire. C’est ce que montre l’évolution des votes depuis 15 ans, que ce soit pour les congrès ou pour le choix d’un candidat aux élections présidentielles (consultation qui mobilise nettement plus que celles des congrès). Si l’écart au profit de la direction entre région parisienne et les autres départements se maintient, la région parisienne ne compense plus le point de vue critique des communistes, alors même qu’elle perd proportionnellement moins de cotisants.

Cette lecture en tendance est nécessaire pour interpréter le résultat lui-même. Certains veulent montrer des communistes divisé, et le résultat est bien évidemment marqué par une hésitation. Comment exprimer ses inquiétudes, le besoin de décisions nouvelles, sans jeter le bébé avec l’eau du bain ? sans mettre en cause le parti lui-même ? Les communistes ont souvent pesé longuement leur vote, et beaucoup de votes pour le texte du conseil national contiennent aussi des critiques et une attente de changement. Peu de communistes disent qu’il faut continuer comme avant… Certains ont parfois joué de cette peur d’une crise ouverte pour justifier un vote « légitimiste ». D’autres ont expliqué que les textes se valaient tous, qu’il y avait du bon à prendre partout et que donc, il ne fallait pas les opposer… et choisir celui du conseil national. Le texte proposé par le conseil national recule sur le précédent congrès dans 66 départements, et n’est souvent « sauvé » que par le soutien d’une partie importante des refondateurs, le total conseil national et printemps étant en recul dans 85 départements !

Le résultat qui peut sembler partagé marque ainsi pourtant une vraie rupture, surmontant le blocage d’une succession de congrès dans lesquels le besoin critique de nouvelle orientation ne trouvait pas le chemin de l’unité des communistes.

Le résultat place le manifeste comme la base commune capable de rassembler très largement les communistes

Au contraire, la « Manifeste », sans doute parce-qu’il était lui-même un premier rassemblement, est porteur d’une nouvelle unité des communistes, et son choix est réellement un évènement qui ouvre une nouvelle étape. Le « Manifeste » peut rassembler la très grande majorité des communistes en poursuivant l’effort pour un débat qui n’a plus aucune raison de se crisper sur des étiquettes ou des personnes, et permettre aux communiste de s’approprier collectivement une réorientation qui leur est vitale.

Il est clair que le « Manifeste » a notamment porté le choix des communistes qui s’étaient exprimés pour une candidature communiste en 2016, ce que montre la carte suivante, comparant les deux consultations.

Mais elle montre aussi que des fédérations qui avaient choisi la candidature Mélenchon ont soutenu le « Manifeste » et que dans d’autres, tous ceux qui avaient choisi la candidature communiste ne se sont pas reportés sur le « Manifeste ». Cela montre que le potentiel d’élargissement de la base commune du « Manifeste » est important. L’enjeu du congrès lui-même sera de construire une orientation qui unira beaucoup plus les communistes que lors des derniers congrès. En ce sens, le choix du « Manifeste » ouvre la perspective d’un congrès réellement extraordinaire.