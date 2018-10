Mes amis algériens, nous arrivons toutes les trois, Monika la Polonaise, Judit la hongroise et moi la Française guidés par mon cher hamid, nous arrivons le 20 décembre et nous repartirons le 6 janvier, il est prévu de descendres jusque dans le sud, du côté de tamrasset, en passant par Ghardaia… Nous fêterons la fin de l’année 2018 dans le désert. Mais je vous propose de préparer des rencontres fructueuses… Nous parlons toutes les trois un bon français et nous echangerons sur nos pays respectif mais aussi sur la Chine et bien d’autres sujets. Donc si vous avez des rendez-vous, des opportunités, faites-nous en part. Nous ne voyageons pas pour passer le temps ni les unes , ni les autres…

Donc à bientôt j’espère

danielle Bleitrach

