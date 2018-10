Cinq millions de Français vivent avec moins de 855 euros par mois

VIDÉO – La première édition du Rapport sur la pauvreté, réalisé par l’Observatoire des inégalités, présente deux tendances claires : la pauvreté ne diminue plus en France, et les plus jeunes sont en première ligne.

Le constat est alarmant. «Depuis dix ans, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France augmente», analyse Anne Brunner, dans le Rapport sur la pauvreté de l’Observatoire des inégalités. Selon Noam Leandri, son président, «la société française souffre de l’écart entre les discours et les actes». Il met en cause des «promesses non tenues» et affirme que «l’élitisme social français laisse trop de concitoyens sur le bord de la route». Le seuil de pauvreté que prend en compte l’Observatoire pour ce rapport est fixé à 855 euros par mois, soit 50% du revenu médian. État des lieux, évolution historique, visage de la pauvreté: voici ce qu’il faut retenir de ce rapport.

» LIRE AUSSI – Comment le taux de pauvreté est-il calculé?

Après avoir grimpé, la pauvreté stagne… mais ne diminue pas

Depuis 1970, la courbe retraçant le taux de pauvreté se sépare en deux périodes: l’avant et l’après 2000. En 1970, on comptait 5,7 millions de pauvres au seuil à 50%. En 1990, le chiffre est tombé à 3,7 millions après plusieurs baisses régulières. Mais, à partir du début des années 2000, le nombre de pauvres en France ne connaît plus ces diminutions, pourtant habituelles depuis plus de trente ans, constate le rapport. Au contraire, le nombre de personnes pauvres a même eu tendance à augmenter, pour plafonner à cinq millions en 2013. «La reprise de l’activité économique et la diminution du chômage» a interrompu cette hausse, sans pour autant faire baisser le nombre de pauvres. Ce que le rapport met en avant n’est pas une «explosion de la misère» mais plutôt une hausse du nombre de personnes qui décrochent du niveau de vie des classes moyennes.

Les différents visages de la pauvreté

Le rapport présente un autre constat alarmant, celui de la situation de la jeunesse. En 2015, pas moins d’1,7 million d’enfants vivaient dans un ménage dont le niveau de vie était inférieur au seuil de pauvreté. Au total, plus d’un jeune sur dix (jusqu’à 18 ans), vit sous le taux de pauvreté. Plus inquiétant encore, selon l’Insee, 30.000 enfants vivent avec un parent qui est sans domicile fixe.

» LIRE AUSSI – Pauvreté en France: les chiffres à connaître

Chez les jeunes adultes, le constat est équivalent et les auteurs du rapport expliquent cela par la «détérioration du marché du travail» (plus de 22% des jeunes de 15 à 24 ans sont au chômage), par la hausse «des charges de logement» ou encore par un manque de diplôme. Ainsi, 11,8% des 20-29 ans sont pauvres, et ce sont souvent les moins diplômés. En effet, en France, 84% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté n’ont pas dépassé le bac. «Le diplôme joue un rôle particulier dans l’insertion professionnelle», constate l’Observatoire. Et cela se confirme par les chiffres de l’Insee qui affirme que le taux de pauvreté d’une personne au niveau supérieur à bac+2 est de 4,4%. Le rapport pointe du doigt la «faiblesse de la formation professionnelle», affirmant qu’avec un bas niveau d’instruction, peu nombreux sont ceux qui auront une «deuxième chance».

