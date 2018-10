L’étrange spectacle général d’un pouvoir qui se croit tout permis et qui s’étonne encore d’être contesté.

Nous avons droit à l’effondrement de la légitimité de ce qui fonde le droit de gouverner, de diriger.on sait qu’il y a trois actes impossibles: psychanalyser, éduquer, gouverner. Parce que cela ne peut avoir lieu que si l’analysant, l’élève ou le citoyen fait tout le travail. Que se passe-t-il quand simplement personne n’accepte plus de faire ce travail là. Les peuples n’en sont pas encore à exiger le départ, mais ils ne croient plus en la capacité de leur dirigeants à faire autre chose que cette catastrophe au quotidien qu’est leur politique.

Quand on voit Macron et son premier ministre solliciter en vain des gens pour occuper des postes d’irresponsabilité, être incapable de présenter devant l’assemblée nationale autre chose que la bande de zombies déjà attaché au char de l’Etat menaçant de verser et le président tentant à coup de déclaration bidon prétendre défendre ce qu’il est en train de démanteler sous nos yeux, tout le système de santé de notre pays, on se dit qu’ils nous prennent vraiment pour des imbéciles.

Je ne cesse de penser à l’analyse de Marx, ce moment où le développement des forces productives ne peut plus être contenu dans les rapports de production existant, le capitalisme tel qu’il est. Il explique comment alors l’énorme superstructure des institutions, des représentations, des pouvoirs, s’ébranle jusqu’à l’effondrement. Nous y voilà.

Quand on a un Trump à la tête de la première puissance du monde, un Macron à la tête de la France, effectivement le citoyen, le gouverné se fige et chacun se détourne. Déjà, il ne reste plus que l’ultime parade du fascisme, de l’autoritaritarisme d’autant plus cruellement et puérilement stupide qu’on ne trouve pour occuper le poste de capitaine d’un navire fantôme que des caricatures de l’autorité. Leur seule parade est de croire qu’il n’y a rien devant eux, rien qui ressemblerait à une majorité disent-ils en s’appretant à imposer leur minorité de faillite.

Il ne leur reste plus qu’à visser les boulons pour tenter de faire face à la débâcle qu’ils attribueront aux peuples qu’il écoeurent.

Existe-t-il une forme de pouvoir différente ? Je crains que cette manière capricieuse de maintenir le cap sur la faillite n’ait gagné bien des gens y compris dans les forces politiques qui sont censées s’opposer à eux. Tout se passe comme si à force de cohabiter dans un espace convenu du jeu politicien, celui entre autre de la Constitution, ce refus capricieux de respecter la démocratie ne soit devenu général quelle que soit la catastrophe manifeste que les dirigeants commettent, les contester devient détruire le pays, refuser de les suivre une intolérable arrogance. Est-ce qu’il est possible d’échapper à cet aveuglement général et cette vocation à l’autosuicide génralisé par refus de tenir compte des désaveux de la réalité?

Danielle Bleitrach

