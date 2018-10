En fait l’Internationale lui apporte son appui, un article paru dans l’humanité le 1 août 2017 de l’historien Jean VigreuxHistorien expliquait la manière dont l’Internationale communiste apporte son appui à Maurice Thorez pour qu’il dénonce le groupe fractionnel .

Un article paru dans l’Humanité en 2016 décrit la campagne menée par Thorez : » L’émissaire de l’IC, Eugen Fried, qui est présent en France depuis juin, charge alors Maurice Thorez de publier une série d’articles afin de créer un choc au sein du Parti. La mise en scène, exagérée, qui participe d’un véritable psychodrame, s’écrit en un mois où plusieurs articles sont publiés dans l’Humanité au cours de l’été, tous aux titres évocateurs : « Pas de mannequin » (14 août) ; « Que les bouches s’ouvrent » (21 août) ; « Enfin, on va discuter » (1er septembre) ; « Jetons la pagaille » (23 septembre). Cette campagne publique dans le journal communiste durant plusieurs semaines permet d’insuffler dans tout le Parti une vitalité et un élan nouveaux. Thorez dénonce les méthodes de la direction précédente et ouvre de nouvelles perspectives. C’est une véritable « révolution culturelle » avant l’heure et surtout un coup de tonnerre qui éclate au sein du Parti : à la suite du comité central de juillet, on dénonce avec force le « groupe Barbé-Celor-Lozeray », qui est mis à l’écart. Henri Barbé est accusé de travail fractionnel – Celor est même accusé d’être un « flic » – et quelques mois plus tard leur « opportunisme de droite » est dénoncé. Thorez est confirmé au poste de secrétaire général du PCF, il est appuyé par Jacques Duclos et Benoît Frachon.

En revanche, ce texte ne remet pas en question la ligne « classe contre classe », on peut même lire le 18 décembre 1931, dans l’Humanité, sous la plume d’André Ferrat « Ouvrir la bouche, oui, mais pas pour réviser la ligne de l’IC. » Cette ligne est confirmée au VIIe congrès du Parti en 1932, mais cela permet d’écarter l’ancienne direction et de conforter la place de Maurice Thorez au sein du Parti : le « cadre thorézien » se met en place sous l’aide bienveillante d’Eugen Fried. Le « tournant » a eu lieu et permet de justifier la lutte contre les deux fronts, « l’opportunisme et le sectarisme

Cette référence à Maurice Thorez changeant la direction du parti et son orientation ultérieurement fait partie du patrimoine historique du PCF et faisant appel aux communistes pour qu’ils se prononcent et définissent la légitimité du parti s’est renouvelée. L’exemple le plus important concerne Waldeck Rochet condamnant l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Ce fut un tel séisme par rapport aux traditions du PCF qu’il fut là aussi fait appel aux communistes, pour qu’ils se prononcent avec référence à Maurice Thorez.5é°.

Danielle Bleitrach

(1) Maurice Thorez on le sait est issu du Pas de Calais, il se présente à la députation dès 1928, alors qu’il est clandestin à Ivry-sur Seine où nous allons avoir notre Congrès. Il est traqué par la police; il est un des principaux dirigeants, mais après le VIe congrès national tenu à Saint-Denis en mars 1929, le pouvoir passe entre les mains d’une équipe composée de deux dirigeants des J.C. (Jeunesses communistes), Barbé, Célor et de Gitton (chargé du contrôle politique de la CGTU) s’appuyant sur les responsables venant de la J.C. Les affrontements se multiplièrent avec les dirigeants plus expérimentés . Le conflit fut arbitré à Moscou en juin 1930. En sortit une nouvelle direction composée de Thorez (secrétaire général bien que ce titre ne fut pas employé publiquement), Barbé et Frachon, avec pour objectif de rectifier les excès sectaires.L’équipe dirigeante se rend alors à Moscou où l’IC qui n’a pas encore renoncé officiellement à la tactique « classe contre classe » et à la dénonciation du « social-fascisme » demande alors à Thorez de préparer un tournant dans l’autre sens. À son retour de Moscou, début juillet, Thorez est plus ou moins le nouveau secrétaire général du parti, même si le poste n’a pas encore été officiellement recréé. Il doit pendant quelques mois continuer de faire équipe avec Barbé jusqu’en avril 1931. Le 8 mai, fort du soutien de l’IC, représentée à Paris par le Slovaque Eugen Fried, Thorez annonce au bureau politique qu’il prend la fonction de secrétaire général, assisté de Jacques Duclos et Benoît Frachon.

(2° Cela va sans doute avec la personnalité de base ou l’idiosyncrasie politique du peuple français dont on dit qu’il fonctionne par ruptures et pas par réformes. C’est la thèse d’un Michel Crozier sur le « cercle vicieux » français où l’art de s’enfermer dans des formes bureaucratiques qui doivent être brisées. J’espère que notre parti va faire la preuve de sa capacité à oeuvrer ensemble pour changer le cap.