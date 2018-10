Une première étape mais il y en aura d’autres vers un Congrès historique

quand j’ai présenté le texte du Manifeste dans ma cellule, j’ai précisé qu’il s’agissait non pas de choisir un texte définitif mais celui qui paraissait le plus apte à favoriser le débat entre communistes pour contruire une orientation commune. A ce titre il s’agissait d’une première étape et je considérais ce texte comme le meilleur pour cet usage, pas une fin mais le début d’un processus quel que soit d’ailleurs le texte choisi.

Au vu des résultats certains camarades, peut-être injustement dépités, ont noté que certaines sections, voire fédérations ne représentaient plus qu’une poignée de militants. Oui malheureusement certains chiffres sont révélateurs de là où ce parti a été conduit,je suis d’accord avec le constat de ces camarades, oui un bilan est nécessaire, et c’est une bonne chose que d’avoir choisi le texte qui le permet… Mais ce constat est tout sauf une proclamation triomphante, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu, parce que nous n’avons pas d’adversaire dans le parti. Ensuite parce que nous sommes dans un processus où bien des choses vont évoluer si nous voulons construire ensemble.Là encore le Manifeste, le texte choisi, parce qu’il était déjà le fruit d’un rassemblement me semble ouvrir une perspective essentielle, nécessaire à notre unité.

c’est donc une chance pour le parti y compris pour son unité dans le renforcement que nous voulons tous. Déjà, les médias s’étonnent de ce que la promotion de cette base se soit faite dans un calme et une dignité qui les a pris de court. Le parti n’est pas à feu et à sang, il fait ses choix en tablant sur la responsabilité et la conviction de tous et il continuera, un débat sur le fond fraternel où chacun aura sa place.

il faut se mettre au travail comme pour ce choix initial, dans nos cellules, dans nos sections et dans nos fédérations. Cette mise au travail a lieu dans une situation préoccupante qui exige une riposte, le 9 octobre nous descendrons dans la rue et là aussi ce sera un début. C’est une bonne chose que nous intégrions notre congrès à un plan de travail de riposte à la politique de Macron autant qu’au soutien de notre candidat pour les éléctions européennes, là encore nous avons commencé à agir en ce sens.

Il faut que nous soyons pleinement dans cette exigence du jour mais notre Congrès doit définir une perspective stratégique qui nous arrache à la conjoncture électoralite, là aussi la conscience de cette nécessité a grandi.

Si ce Congrès est extraordinaire c’est parce que nous avons tous conscience, quels que soient nos choix, que se jouait l’avenir de notre parti. Nous n’avons pas assisté à une lutte de clans mais bien à un postionnement sur cette question et elle seule. Il faut continuer… Et ce Congrès extraordinaire pourra devenir un Congrès historique.

Danielle Bleitrach

