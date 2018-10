Michel, Mon camarade, l’historien et le « partageux »

Michel Vovelle est mort. Je pourrais longuement parler du grand historien, celui qui considérait le positionnement révolutionnaire dans cette discipline comme son devoir. IL était une sentinelle et modestement il a tenu ce qu’il considérait comme un front jusqu’à la fin, avec son vieux et rude complice, Claude Mazauric, salut Claude, je pense à toi. Mais d’autres le feront, c’est un travail nécessaire non pour lui mais pour nous tous, les communistes, mais aussi notre pays en proie à tous les négationnismes, celui des révolutions, de leur nécessité, ce combat dont il disait en souriant qu’il était celui des « partageux ».

D’autres citeront son oeuvre, son apport en matière d’histoire des mentalités, des mentalités bien amarrées à l’école des Soboul, Mathiez, et pourtant sur le terrain que prétendait investir l’adversaire, au point de faire le lien avec quelqu’un comme Carlo Guizbourg. Ils ont tenu bon, face au relativisme post moderne autant que devant un Furet. Il reste celui qui m’a fait découvrir le monument à la Révolution française, celui de Joseph Sec dans notre bonne ville d’Aix en provence. Il était le communiste sur le terrain le plus académique qui se puisse imaginer, il en possédait tous les codes pour mieux les transcender.

Mais je voudrais aussi parler de mon camarade, celui de cette cellule de fac à l’Université de Provence qui fut le creuset de ma propre formation à l’individu communiste. Comment vous expliquer ce lieu de rencontre entre le professeur comme lui couvert d’honneurs mérités, la jeune maitre assistant que j’étais, le personnel du secrétariat, l’ouvrier, le chercheur tous militants.

je nous revois tous les deux sur le parvis de la fac en train de vendre l’humanité. C’était le printemps, il faisait un temps superbe, il s’est penché vers moi et m’a murmuré: « certains de nos collègues préféreraient me voir vendre de l’ambre solaire plutôt que ce journal! » Une collègue s’est effectivement approchée et a dit: « L’Humanité, dieu que ce journal est triste, on dirait qu’il est en deuil! » Et Michel lui susuré : « Oui n’est-ce pas, c’est depuis la mort de Jaurés! »

Il se moquait souvent de moi, de mon engagement dont certains disaient que je portais mon idéologie comme un ostensoire… Nous habitions la même rue, le lotissement Villemus et j’étais tellement convaincue que non contente de militer à la fac, je voulais organiser une cellule dans ce lieu. Il me contemplait narquois et il avait beaucoup ri quand j’avais baptisé son épouse qui était chrétienne « une démocrate sincère! » Quelques années après, il y a peu, je l’ai retrouvé déchiré et il m’a dit « Tu sais ma démocrate sincère est morte! » Moi c’était mon enfant. Nous étions devant le monoprix d’Aix en provence, nous nous sommes regardés, nos chemins n’étaient pas toujours les mêmes, mais nous ne céderions jamais ni l’un , ni l’autre.

Danielle Bleitrach

