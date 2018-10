Publié le : 3 octobre 2018 cher.e camarade, Tu as manifesté ton soutien à la proposition de base commune « pour un Manifeste du parti communiste du XXIe siècle ». Dans quelques jours, du 4 au 6 octobre jusqu’à 13h, se déroulera le vote pour le choix de la base commune. La décision est entre les mains des communistes. Au regard de l’importance de l’enjeu, pendant et après ce vote, nous devons plus que jamais veiller à l’unité de notre parti et être plus sereins que jamais dans nos échanges. Veillons, à présent, à privilégier au maximum le dialogue de proximité. La discussion est, et doit être, politique (dans l’esprit du Manifeste et du texte que nous avons obtenu de faire parvenir à tous les communistes). Soyons irréprochables dans le respect de nos règles collectives et dans nos positionnements. Le scrutin doit se dérouler dans les conditions statutaires qui ont été rappelées aux fédérations et aucun résultat partiel ne doit circuler publiquement avant la proclamation des résultats nationaux par la commission nationale de transparence des débats. Que le texte que nous soutenons arrive ou non en tête samedi soir, une fois les résultats proclamés, soyons mesurés dans nos propos en ne cédant ni au triomphalisme ni à la déception en ayant, comme nous l’avons depuis le début, le souci permanent du rassemblement des communistes pour une relance du combat communiste et de notre parti. Le vote, par le texte qui arrivera en tête, donnera une direction de travail incontournable pour la suite sans clore le débat. Une nouvelle étape de la construction collective commencera alors à laquelle chaque communiste doit pouvoir participer à égalité. Nous pouvons déjà être fier.es du grand débat d’idées permis par le texte que nous soutenons et de la dynamique qu’il rencontre. Fraternellement, Les initiateurs du Manifeste.